Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii americani se redresează pe fondul anticipării încheierii reducerii bilanțului Fed

Aspecte esențiale Contractele futures de pe Wall Street și-au limitat drastic pierderile în timpul sesiunii de ieri și câștigă teren astăzi, în urma comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell, care a sugerat încheierea iminentă a programului de reducere a bilanțului.

Rezultate financiare pozitive suplimentare din partea marilor bănci americane.

Donald Trump amenință cu noi măsuri negative îndreptate împotriva Chinei.

Indicii americani continuă revenirea declanșată de declarațiile lui Jerome Powell de ieri, care au sugerat nu numai disponibilitatea pentru reducerea ratelor dobânzilor, ci și pentru încheierea procesului de reducere a bilanțului (QT). Rezerva Federală a SUA și-a redus bilanțul enorm de active începând din 2022, permițând obligațiunilor să ajungă la scadență fără reinvestire. Peste un sfert din bilanțul total a fost redus din 2022, deși totalul rămâne în continuare ridicat în comparație cu achizițiile record inițiate la începutul anului 2020. În cazul în care Fed ar decide să oprească reducerea bilanțului, obligațiunile ajunse la scadență ar trebui neapărat să fie reînnoite. Această schimbare de politică ar putea duce la o scădere generală a ratelor dobânzilor de pe piață. În prezent, randamentele rămân la niveluri ridicate, chiar și în contextul reducerii ratelor dobânzilor pe termen scurt. Bilanțul Fed și indicele S&P 500. S-a sugerat odată că, fără achiziții de active, piața bursieră americană nu ar mai putea câștiga teren. După cum se poate observa, indicele S&P 500 a urcat cu aproape 3.000 de puncte de la începutul reducerii. Sursa: Bloomberg Finance LP Este de remarcat faptul că Donald Trump escaladează din nou tensiunile cu China, semnalând o posibilă suspendare a achizițiilor de ulei comestibil din această țară. Ca răspuns, China ar lua în considerare oprirea achizițiilor de soia din SUA, ceea ce ar provoca neliniște în rândul fermierilor. Cu toate acestea, semnalele pozitive privind negocierile comerciale depășesc în prezent cele negative de pe piață. ASML a raportat rezultate financiare solide, prezentând un nivel ridicat de comenzi pentru mașini de fabricare a cipurilor, ceea ce demonstrează dinamica susținută a tendinței AI. Investitorii rămân optimiști înaintea publicării mâine a rezultatelor financiare ale firmei taiwaneze TSMC, cel mai mare producător de semiconductori din lume și un furnizor cheie pentru companii precum Nvidia. Toate segmentele cheie ale S&P 500 înregistrează creșteri Astăzi observăm creșteri în majoritatea segmentelor din cadrul indicelui S&P 500. În mod deosebit, sectorul utilităților înregistrează cele mai puternice creșteri, în timp ce cel mai mare sector, tehnologia, a crescut cu 1%. Astăzi observăm creșteri în majoritatea segmentelor indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US500 a câștigat astăzi 0,8%, ceea ce se aliniază îndeaproape cu evoluția pieței spot. Companiile cu capitalizare mai mică înregistrează performanțe superioare, indicele Russell 2000 crescând cu 1,3% la deschidere. Creșterea de astăzi recuperează peste două treimi din pierderile înregistrate în ultimele două sesiuni ale săptămânii trecute, anulând efectiv semnalul bearish. Esențial este faptul că indicele nu a depășit cel mai mare nivel de corecție din cadrul tendinței existente din mai și iulie, indicând potențial o revenire la traiectoria ascendentă principală. În plus, US500 a evitat să scadă sub nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% al valului de creștere mai scurt care a început la începutul lunii septembrie. Sursa: xStation 5 Știri corporative importante: Apple (AAPL.US) intenționează să își mărească investițiile în Vietnam pentru a-și reduce expunerea operațională în China. În același timp, Bloomberg raportează că această companie intenționează să colaboreze cu BYD din China pentru a testa, produce și ambala un nou produs — un presupus centru de comandă pentru locuințe. Acțiunile AAPL au crescut cu aproximativ 0,8% la deschidere, deși rămân în ușoară scădere față de începutul anului.

Stellantis (STLA.US) a anunțat planuri de a investi 13 miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani pentru a-și modifica lanțul de aprovizionare și a minimiza impactul tarifelor comerciale. Acțiunile STLA au înregistrat o creștere de aproape 0,7% la deschiderea bursei. Stellantis deține mărci precum Fiat, Chrysler, Jeep și Peugeot.

Papa John’s (PZZA.US) a înregistrat o creștere de până la 10% la deschiderea sesiunii, în urma unui raport Reuters care sugerează că Apollo Global, o firmă de gestionare a activelor, ar putea propune achiziționarea companiei la 64 de dolari pe acțiune, cu intenția de a o transforma în companie privată.

Bank of America (BAC.US) a avansat cu 4% la deschidere, după ce a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta în al treilea trimestru, impulsionate de creșterea activității în domeniul bancar de investiții și al fuziunilor și achizițiilor. EPS a fost de 1,06 dolari, depășind consensul pieței cu 0,11 dolari. Veniturile băncii au fost, de asemenea, mai puternice cu aproximativ jumătate de miliard, ajungând la 28,09 miliarde de dolari. Morgan Stanley (MS.US) a raportat, de asemenea, un trimestru al treilea puternic, beneficiind de un volum ridicat de tranzacții și de performanțe solide în segmentul de investiții bancare. Firma a înregistrat o creștere record de 44% a veniturilor din investiții bancare, în timp ce activele administrate (AUM) au atins 8,9 miliarde de dolari, apropiindu-se de ținta de 10 miliarde de dolari. Acțiunile băncii au crescut cu 6,75% la începutul sesiunii.

