Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii câștigă pe fondul scăderii inflației PCE 🎯

Companiile cu capitalizare mică câștigă cel mai mult

US500 rămâne peste pragul de 5.800 de puncte

Dolarul pierde semnificativ, USDIDX coborând sub 100 de puncte

Randamentele obligațiunilor sunt în scădere Datele PCE ân scădere alimentează câștigurile de pe piața bursieră, companiile cu capitalizare mică din indicele US2000 conducând raliul. Îmbunătățirea sentimentului în ceea ce privește activele riscante este susținută și de slăbirea dolarului, care se luptă de mai multe zile să mențină nivelul de 100 de puncte. La momentul publicării, indicele USDIDX este în scădere cu 0,40%, la 99,9000 puncte. Randamentele obligațiunilor înregistrează, de asemenea, o scădere puternică, randamentele pe 10 ani și pe 2 ani coborând la 3,75% și, respectiv, 3,59%. Indicele dolarului se află la limita inferioară a unui canal de consolidare de aproape 3 ani. O spargere susținută sub zona de 100 de puncte ar putea semnala noi scăderi. Ca urmare, un dolar mai ieftin ar trebui să continue să sprijine piețele de acțiuni și criptomonede. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Cererea de cumpărare de pe piață este susținută de datele mai scăzute ale inflației publicate la 15:30. Inflației PCE este favorizată de Fed deoarece ia în considerare un coș mai larg de bunuri, iar ponderile produselor individuale sunt actualizate în mod regulat în funcție de necesități. În consecință, aceasta înseamnă că inflația PCE este mai în măsură să reflecte presiunile inflaționiste actuale. Datele mai scăzute susțin speculațiile privind o reducere de 50 bp la reuniunea din noiembrie. La momentul publicării, șansele unei astfel de mișcări sunt de 54%, comparativ cu 46% pentru o reducere de 25 bp. US2000 Indicele cu capitalizare mică câștigă 0,70% astăzi, ajungând la 2.250 de puncte. Cu toate acestea, pe termen lung, în comparație cu indicele US500, indicele small-cap este în mod clar neperformant. Acesta mai are nevoie de 9% pentru a atinge un nou ATH la 2.450 de puncte.

Sursa: xStation 5 Știri despre companii Acțiunile Bristol-Myers Squibb (BMY.US) au crescut cu 2,6% după ce FDA a aprobat noul său tratament pentru schizofrenie, Cobenfy, dezvoltat prin achiziționarea Karuna Therapeutics în valoare de 14 miliarde de dolari. Acest medicament reprezintă un progres semnificativ în tratamentul schizofreniei, vizând receptorii colinergici mai degrabă decât receptorii dopaminei tradiționali. Acțiunile BlackBerry (BB.US) au scăzut cu peste 7,5%, în ciuda faptului că rezultatele companiei au depășit așteptările pentru trimestrul doi și s-au îmbunătățit perspectivele pentru anul fiscal 2025, deoarece previziunile privind veniturile pentru trimestrul trei nu au fost conforme cu estimările consensului, estimând 150 de milioane de dolari la jumătatea perioadei, sub cele 155 de milioane de dolari prognozate. De asemenea, compania și-a ajustat ușor estimările privind veniturile pentru anul fiscal 2025, între 591 și 616 milioane de dolari. Cassava Sciences (SAVA.US) pierde 13,30% în urma unei înțelegeri cu SEC privind „afirmațiile înșelătoare” legate de un studiu clinic pe Alzheimer. Fondatorul și fostul CEO al companiei, împreună cu un fost director executiv, vor plăti peste 40 de milioane de dolari în penalități. În ciuda acestui fapt, Cassava își menține previziunile privind rezervele de numerar pentru sfârșitul anului 2024 la o valoare cuprinsă între 117 și 127 de milioane de dolari, iar utilizarea netă de numerar pentru operațiuni este preconizată să fie de 80 până la 90 de milioane de dolari în a doua jumătate a anului 2024.

