Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii continuă să se redreseze, impulsionați de acțiunile din sectorul tehnologic și de scăderea prețurilor petrolului

Ședința de marți de pe Wall Street a debutat cu creșteri puternice, investitorii revenind cu entuziasm către sectorul tehnologic și companiile din domeniul inteligenței artificiale, după valul de vânzări masive de la sfârșitul săptămânii trecute. Pe de altă parte, după aproape o oră de tranzacționare, acțiunile și-au pierdut puțin din avânt. Cu toate acestea, un catalizator suplimentar pentru investitorii optimisti este scăderea semnificativă a prețurilor petrolului brut WTI sub 90 de dolari pe baril. Această scădere este determinată de speranțele crescânde privind un acord diplomatic rapid între SUA și Iran, în urma încetării atacurilor recente, ceea ce a redus semnificativ randamentele titlurilor de stat americane și a stimulat apetitul global pentru risc. Prezentare generală a pieței și indicilor principali Principalii indici cash de pe Wall Street au început ziua de tranzacționare cu creșteri solide, deși de atunci s-au retras de la maximele zilnice: S&P 500 este în prezent în creștere cu doar 0,1% — în ciuda faptului că a deschis cu 0,7% mai sus — încercând să înregistreze o nouă zi de câștiguri.

Nasdaq 100 a trecut în teritoriu negativ, pierzând 0,25% după ce a înregistrat o creștere de 0,8% la începutul sesiunii.

Dow Jones Industrial Average înregistrează o creștere modestă de 0,3%. Performanța pieței futures US100 (futures Nasdaq 100) a scăzut cu 0,2%, inversând un câștig anterior de 0,7%.

US500 (futures S&P 500) a crescut cu aproximativ 0,1%, tranzacționându-se în jurul pragului de 7.420 de puncte .

US30 (futures Dow Jones) înregistrează o creștere de 0,4%.

US2000 (contractele futures pe acțiunile cu capitalizare mică din indicele Russell 2000) înregistrează o revenire foarte puternică, în creștere cu 1,2%. Principalul catalizator al tranzacționării de astăzi este revenirea capitalului către acțiunile din grupul „Magnificent Seven” ( Meta fiind în creștere cu +1,9%, Alphabet cu +1,6% și Nvidia cu +0,3% la deschidere), alături de producătorii de semiconductori. Sentimentul în sectorul cipurilor și al tehnologiei cloud este stimulat de rapoartele din China, care intenționează să aloce aproximativ 295 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a construi infrastructura centrelor de date AI. În același timp, randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au scăzut cu 2 puncte de bază, la 4,54%, atenuând temporar presiunile inflaționiste datorită energiei mai ieftine (petrolul WTI a scăzut cu peste 3%, tranzacționându-se sub 90 de dolari pe baril). Analiză tehnică: US100 Analizând graficul futures US100 pe intervalul zilnic, este clar că indicele recuperează rapid pierderile de vinerea trecută, reducând declinul cu aproape jumătate până la intervalul 29.650–29.700 de puncte la începutul sesiunii. O depășire a nivelului de 29.800 în timpul sesiunii de astăzi ar constitui un semnal puternic de creștere. Sarcina principală pentru tauri va fi acum să depășească și să se mențină peste rezistența stabilită de maximele de dimineață în jurul valorii de 29.650 de puncte, ceea ce ar deschide calea pentru o testare a zonei de 29.800. Într-un scenariu alternativ, în cazul în care entuziasmul se va tempera înainte de publicarea datelor privind CPI de mâine, cel mai apropiat nivel de suport semnificativ se află la 29.500 de puncte. Știri corporative Nuvalent (NUVL.US) – Acțiunile companiei de biotehnologie au înregistrat o creștere fulminantă de aproape 39% la deschiderea bursei. Gigantul farmaceutic britanic GSK a anunțat că va achiziționa compania printr-o tranzacție integrală în numerar, evaluată la 10,6 miliarde de dolari (124 dolari pe acțiune) , o mișcare care se preconizează că va accelera semnificativ expansiunea GSK pe piața terapiilor avansate pentru cancerul pulmonar.

Applied Digital (APLD.US) – Acțiunile au crescut cu peste 4,5%. Compania de neocloud a semnat un acord obligatoriu de tip „take-or-pay” pe 15 ani cu un important hyperscaler american pentru a furniza 210 megawați de sarcină IT critică la campusul său Delta Forge 2.

JM Smucker (SJM.US) – Producătorul de gemuri și cafea a înregistrat o creștere de peste 11% la începutul sesiunii. Rezultatele financiare ale companiei pentru al patrulea trimestru fiscal au depășit așteptările Wall Street, impulsionate în principal de majorările de prețuri ale produselor, care au compensat presiunile asupra costurilor.

Vail Resorts (MTN.US) – Operatorul stațiunilor montane a pierdut aproximativ 5%. Compania a decis să-și reducă estimările privind venitul net pe întreg anul, invocând condiții meteorologice „istoric dificile” și imprevizibile în vestul Statelor Unite.

Perrigo (PRGO.US) – Acțiunile au scăzut cu 3% în urma știrii privind demisia imediată a CEO-ului Patrick Lockwood-Taylor. Plecarea survine în urma unei investigații interne care a dezvăluit încălcări ale codului personal de conduită al companiei și ale valorilor corporative fundamentale. Apple (AAPL.US) – Acțiunile gigantului tehnologic au suferit o altă scădere semnificativă de aproape 3%. Compania din Cupertino a confirmat oficial că, din cauza legilor restrictive antitrust și a reglementărilor digitale din Uniunea Europeană, lansarea noului său asistent AI Siri va fi blocată temporar pe aceste piețe. Acțiunile au pierdut o valoare substanțială în urma conferinței de ieri.

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