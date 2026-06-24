Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii își revin în așteptarea rezultatelor Micron

Piețele bursiere americane încearcă astăzi să revină pe un trend ascendent după un început de săptămână dezastruos, în cursul căruia o sumă astronomică de 1,3 trilioane de dolari s-a evaporat din capitalizarea indicelui Nasdaq 100. Deschiderea de astăzi este marcată de așteptările legate de raportul trimestrial al Micron Technology, o companie care, în ultimele săptămâni, a devenit cel mai tranzacționat activ de pe Wall Street, depășind chiar și Nvidia. Rezultatele gigantului din domeniul memoriilor RAM vor constitui un test cheie pentru sănătatea întregii mize mari pe inteligența artificială. Alți factori care alimentează volatilitatea includ fluctuațiile istorice ale indicelui Dow Jones și nervozitatea dinaintea publicării, mâine, a datelor privind inflația PCE. Situația pieței și evenimentele macroeconomice cheie Sentimentul global încearcă să se stabilizeze, deși investitorii au trecut printr-o perioadă de adevărată „cursă cu rollercoaster-ul”. Teama de pe piețe s-a atenuat ușor, așa cum ilustrează indicele de volatilitate VIX, care se retrage la nivelul de 19,21 puncte după ce ieri a atins bariera psihologică de 20 de puncte și s-a fost tranzacționat peste acest nivel la jumătatea lunii. Traderii de la Goldman Sachs avertizează, totuși, că lichiditatea pieței este în prezent redusă, ceea ce ar putea exacerba drastic mișcările de preț în ambele direcții în sesiunile următoare. Pe piața mărfurilor, tendința descendentă a petrolului continuă, întrucât indicele de referință WTI se apropie de nivelul de 70 de dolari pe baril și mai trebuie doar să acopere decalajul inițial legat de deschiderea piețelor după ce SUA au început atacurile aeriene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie pentru a compensa pe deplin impactul războiului asupra acestei mărfi. Pe de altă parte, pe piețe predomină sentimentele de înăsprire a politicii monetare, după cum se observă din puternica retragere a perechii EURUSD sub 1,14. În contextul macroeconomic, investitorii analizează prima ședință a Fed sub conducerea lui Kevin Warsh și așteaptă datele privind indicele PCE de joi, care, conform previziunilor Bloomberg Economics, s-ar putea dovedi a fi de natură hawkish. Cum se comportă contractele futures și sectoarele individuale? US100 (Nasdaq 100): După o încercare inițială de revenire, observăm o scădere de 0,2% în primele minute de tranzacționare. Cu toate acestea, sectorul tehnologic încearcă să demonstreze că, corecția din luna iunie este doar o pauză sănătoasă în cadrul tendinței ascendente (indicele este încă cu aproximativ 28% mai sus decât la sfârșitul lunii martie).

US500 (S&P 500): Contractul pentru acest indice-cheie se menține la nivelul de închidere de ieri, deși mai devreme înregistrase o creștere de până la 0,2%. Piața în ansamblu evoluează cu prudență, echilibrând optimismul din sectorul tehnologic cu semnalele de avertizare provenite din economia tradițională.

US30 (Dow Jones): În prezent, contractul înregistrează o scădere de 0,15%, însă atenția este îndreptată asupra acestuia din cauza unei schimbări fundamentale rare în structura indicelui.

US2000 (Russell 2000): Înregistrează o scădere de 0,2%, consolidându-se după recentele încercări de a redirecționa capitalul către companiile mai mici. Analiză tehnică: US100 (Nasdaq 100) După ce a pierdut 1,3 trilioane de dolari în doar două zile, indicele tehnologic US100 s-a aflat într-un potențial punct de cotitură foarte interesant. Capitularea de ieri a adus indicele în zona nivelurilor locale de suport, unde cererea a încercat să-l apere. Pe parcursul zilei, rezistența cheie pentru tauri rămâne zona de scădere de ieri. O revenire de 0,5% înregistrată mai devreme indica un potențial de redresare, dar în primele minute de tranzacționare s-a înregistrat o scădere sub nivelul important de suport de 29.800 de puncte. Cu toate acestea, suportul reprezentat de retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimului val ascendente se menține, iar puțin mai jos se află nivelul-cheie de retragere Fibonacci pentru impulsul ascendent, și anume 61,8%. Ceea ce este îngrijorător este faptul că Goldman Sachs avertizează asupra unei bule similare cu cea care a avut loc în timpul freneziei dot-com. Pe de altă parte, mișcările actuale nu sunt încă suficient de ample pentru a indica o capitulare completă a cumpărătorilor. Se pare, totuși, că astăzi totul se află în mâinile Micron. La fel cum Nvidia a salvat odată piața de la colaps, acum soarta acesteia ar putea depinde de rezultatele producătorului de memorie.

Informații cheie despre companii Micron Technology (MU.US): Compania a înregistrat o creștere de până la 4% în tranzacțiile din presesiune și se află în prezent în scădere cu 1% în așteptarea rezultatelor de astăzi. Merită menționat faptul că Micron este în prezent cea mai tranzacționată companie de pe Wall Street, unde volumul tranzacțiilor a depășit 70 de miliarde de dolari. Piața speculează intens în așteptarea raportului financiar (care va fi publicat după închiderea sesiunii), mizând pe un impuls puternic din partea cererii de cipuri de memorie pentru IA din Asia.

Alphabet (GOOGL.US): Compania-mamă a Google se alătură oficial grupului de elită Dow Jones Industrial Average (US30), înlocuind un gigant al telecomunicațiilor cu o lungă tradiție. Alphabet înregistrează o creștere de aproximativ 0,8%.

Verizon (VZ.US). Prețul acțiunilor scade cu 1% ca reacție la decizia de a exclude compania din indicele Dow Jones.

Wendy’s (WEN.US). O creștere absolută a prețului la deschidere de până la 24%. Lanțul de restaurante de tip fast-food a devenit ținta capitalului speculativ de retail provenit de pe forumurile r/wallstreetbets și Stocktwits.

FuelCell Energy (FCEL.US). Compania a înregistrat o creștere fulminantă după ce a anunțat un acord cu Fit Energy pentru furnizarea a 380 de megawați de energie curată destinată centrelor de date care susțin inteligența artificială. Cu toate acestea, câștigurile s-au redus la 5% în primele minute.

FedEx (FDX.US). Scăderi de aproximativ 1,3% după primul raport financiar de la separarea diviziei de transport de marfă. Investitorii se retrag din cauza previziunilor mai slabe, a presiunii inflaționiste și a temerilor legate de comerțul global.

Cerebras Systems (CBRS.US). Un debutant recent din sectorul semiconductorilor s-a ciocnit dureros de așteptările de pe Wall Street și pierde 14,5%. Previziunea privind vânzările anuale s-a dovedit a fi prea conservatoare pentru investitorii entuziaști din domeniul AI.

Hertz (HTZ.US). O dimineață catastrofală pentru compania de închirieri auto, după ce a prezentat o actualizare operațională slabă și a anunțat planuri pentru o emisiune de acțiuni noi în valoare de 100 de milioane de dolari. Acțiunile pierd aproape un sfert din valoarea lor.

Twilio (TWLO.US). Goldman Sachs restabilește recomandarea „cumpărare” cu un preț țintă de 300 de dolari, cel mai ridicat de pe piață, subliniind câștigurile structurale viitoare generate de implementarea instrumentelor de AI. Acțiunile înregistrează o creștere de peste 3%.

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