Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii pornesc cu câștiguri incerte la sfârșitul săptămânii 📌

Dolarul este în scădere cu 0,20%

US100 este în creștere cu 0,50%

Randamentele revin pe scădere Indicii deschid cu câștiguri incerte la sfârșitul săptămânii. Indicele US100 bazat pe tehnologie câștigă cel mai mult. Indicele companiilor cu capitalizare mică US2000 încă încearcă să depășească nivelul cheie de 2.300 de puncte. Bitcoin este, de asemenea, în creștere în prima parte a zilei. Investitorii vor trebui probabil să aștepte până săptămâna viitoare pentru un alt catalizator puternic pe Wall Street, deoarece vor fi publicate mai multe rapoarte trimestriale interesante. Până acum, sezonul câștigurilor nu a dezamăgit investitorii, rezultatele relativ puternice din sectorul bancar atrăgând atenția în mod deosebit. Săptămâna viitoare, vom vedea unele rezultate din sectorul tehnologic, care vor afecta sentimentul din jurul indicilor US500 și US100. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 Indicele încă se consolidează în jurul nivelului de 5.900 de puncte, așteptând următorul catalizator puternic pentru o mișcare mai amplă în oricare dintre direcții. Săptămâna aceasta a fost determinată de întărirea dolarului datorită datelor macroeconomice solide. Cu toate acestea, un dolar puternic poate slăbi treptat impulsul ascendent al indicelui. În acest context, multe vor depinde de rezultatele trimestriale de săptămâna viitoare. Din perspectiva analizei tehnice, suportul cheie se află în jurul valorii de 5.730 de puncte, cu rezistență peste 5.900 de puncte. Sursa: xStation 5 Știri despre companii Departamentul Comerțului din SUA investighează dacă Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00%) a încălcat normele de export prin fabricarea de cipuri pentru inteligență artificială sau smartphone-uri pentru Huawei, folosind potențial intermediari pentru a ocoli restricțiile din SUA. TSMC a negat orice abatere, declarând că respectă toate reglementările și are un sistem robust de control al exporturilor. Ancheta examinează dacă TSMC a efectuat o diligență corespunzătoare cu privire la clienții săi și dacă a fost implicată în producerea cipurilor AI sau smartphone ale Huawei. Dacă se constată încălcări, TSMC s-ar putea confrunta cu amenzi sau sancțiuni suplimentare, așa cum s-a întâmplat anterior cu alte companii, precum Seagate Technology. Philip Morris International (PM.US +0,5%), British American Tobacco (BTI.US -2,50%) și Japan Tobacco (JAPAF) au convenit să plătească 32,5 miliarde de dolari canadieni (23,6 miliarde de dolari) pentru a soluționa toate cererile și litigiile legate de produsele din tutun din Canada. Înțelegerea vine ca urmare a unei hotărâri judecătorești pronunțate în 2015 de un tribunal din Quebec, care a acuzat unitățile canadiene ale companiilor că știau că produsele lor provoacă cancer. American Express (AXP.US) Prețul acțiunilor American Express a scăzut cu aproape 5,50% după ce compania și-a redus ușor previziunile de creștere a veniturilor pentru întregul an la aproximativ 9% pentru 2024, în scădere față de previziunile anterioare de 9%-11%. Pentru al treilea trimestru, American Express a raportat venituri de 16,64 miliarde de dolari, în conformitate cu estimările, în timp ce veniturile sale din reduceri au crescut cu 4% față de anul precedent, la 8,78 miliarde de dolari. Procter & Gamble (PG)

Acțiunile Procter & Gamble au scăzut cu 1,50% după ce compania a raportat o scădere anuală de 1% a vânzărilor nete pentru FQ1 2025. Două dintre segmentele sale majore - frumusețe și îngrijire pentru copii, femei și familie - s-au confruntat cu dificultăți din cauza scăderii volumelor, în special în China. În ciuda acestui fapt, directorul general Jon Moeller și-a exprimat încrederea că societatea își va atinge obiectivele financiare pentru anul fiscal. Schlumberger (SLB.US) Acțiunile SLB au scăzut cu 1,80% după ce compania a ratat estimările privind veniturile trimestriale și a avertizat cu privire la cheltuielile prudente ale producătorilor internaționali. Veniturile SLB din trimestrul al treilea au totalizat 9,16 miliarde de dolari, veniturile internaționale crescând cu 12% de la an la an, la 7,43 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din America de Nord au crescut cu doar 3%, la 1,69 miliarde de dolari. Directorul general Olivier Le Peuch a evidențiat încetinirea creșterii în activitatea de ciclu scurt.

