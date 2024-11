Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii revin la începutul sesiunii după un raport NFP slab; Amazon câștigă 7,30% 📌

Indicii câștigă, recuperând parțial pierderile de ieri

Indicele dolarului american revine, câștigând 0,20%

Randamentele obligațiunilor de Trezorerie SUA sunt, de asemenea, în creștere Volatilitatea pieței este excepțional de ridicată la sfârșitul săptămânii. Incertitudinea investitorilor legată de viitoarele alegeri prezidențiale din SUA de săptămâna viitoare, combinată cu publicarea unor date macroeconomice semnificative, alimentează fluctuațiile. Astăzi, la începutul sesiunii, am observat o ușoară încercare de revenire a indicilor bursieri după scăderile de ieri, susținută de un raport NFP mai slab decât se aștepta. Cu toate acestea, reacția inițială de creștere a indicilor a fost curând ștearsă, iar dolarul, după o vânzare inițială, a început să câștige. Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a emis o declarație suplimentară, sugerând că este posibil ca uraganele să fi avut un impact parțial asupra ocupării forței de muncă în economie, ceea ce a minimizat în cele din urmă reacția pieței. Ulterior, au fost publicate datele finale PMI pentru industria prelucrătoare și raportul ISM. Rezultatele PMI au fost destul de puternice, dar atenția investitorilor s-a concentrat asupra raportului ISM. Indicele principal pentru industria prelucrătoare a înregistrat o scădere la 46,5 puncte, mărind diferența față de pragul de 50 de puncte. Datele ar fi putut fi mai bine primite de investitori dacă nu ar fi existat un salt semnificativ al subindicelui prețurilor, care a crescut de la 48,3 puncte luna trecută la 54,8 puncte în prezent. Această creștere a condus la o mișcare ascendentă mai puternică a dolarului, care câștigă în prezent 0,20%, ajungând la 104 puncte. Nu au existat reacții semnificative pe indici, iar taurii au reușit să mențină câștigurile. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 (interval zilnic) Indicele revine dinamic astăzi de la nivelul de suport din jurul valorii de 5.730 de puncte. La momentul redactării, cumpărătorii testează deja nivelul de 5.800 de puncte, indicele fiind în creștere cu 0,90%. Sursa: xStation 5 Știri despre companii Sezonul câștigurilor a rămas în centrul atenției, Apple (AAPL.US) pierzând 1,60% după ce a ratat estimările privind veniturile din China și segmentul său de servicii, în timp ce Amazon (AMZN.US) a câștigat 7,30% pe baza unei orientări puternice privind veniturile din sezonul sărbătorilor. Intel (INTC.US) a crescut cu 6,80% în urma unui raport trimestrial peste așteptări și a progreselor înregistrate în restructurarea sa. ExxonMobil (XOM.US) și Chevron (CVX.US) au urcat cu 0,66% și, respectiv, 3,67%, după ce ambele companii au depășit așteptările privind câștigurile trimestriale. Uber Technologies (UBER.US) a câștigat 1,70%, deoarece compania a raportat rezultate solide pentru al treilea trimestru 2024, cu venituri în creștere cu 20% față de anul precedent, la 11,2 miliarde de dolari, și un venit net în creștere la 2,61 miliarde de dolari, de la 220 milioane de dolari anul trecut, crescând marjele de profit la 23%, de la 2,4%. EPS a urcat de la 0,11 dolari la 1,24 dolari, iar rezervările brute și călătoriile au crescut cu 17% față de anul trecut. În ciuda performanței financiare robuste, perspectivele prudente pentru 2024 au dus la o reacție limitată a pieței. Atlassian (TEAM.US) a crescut cu 13% după rezultatele solide din primul trimestru fiscal 2025, determinate de creșterea veniturilor din cloud cu 31% de la an la an, care a depășit așteptările și a sporit încrederea în orientările conservatoare. Morgan Stanley și-a majorat ținta de preț la 259 de dolari, subliniind potențialul de monetizare al Atlassian din investițiile în AI. KeyBanc a îmbunătățit acțiunile la Overweight, citând expansiunea stabilă a locurilor și o perspectivă promițătoare pentru bugetele IT în 2025, cu catalizatori de creștere viitoare, inclusiv AI și migrări în cloud.

