Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii revin pe fondul creșterii prețurilor la iPhone și al precomenzilor pentru GTA 6 (18.06.2026)

Wall Street înregistrează o redresare prudentă după valul de vânzări de ieri, de după ședința FOMC. Contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq sunt în creștere cu 1,4% și, respectiv, 2,25%, contractele futures pe DJIA înregistrează o creștere de 1,1%, în timp ce acțiunile din indicele Russell 2000, reprezentând companii cu capitalizare mică, câștigă 1,7%. Investitorii se confruntă cu un context macroeconomic complex, în urma acordului istoric de pace dintre SUA și Iran, a scăderii prețurilor la benzină și a ofertei publice inițiale de succes a SpaceX, care a atras fluxuri masive de capital din partea investitorilor de retail. Cu toate acestea, nivelul de anxietate rămâne ridicat sub conducerea noului președinte al Fed, Kevin Warsh. Decizia sa de a renunța la orientările explicite privind politica monetară introduce incertitudine, forțând piețele să evalueze datele în timp real. Cererile de șomaj scad la 226.000 pe fondul unui număr redus de concedieri Cererile inițiale pentru indemnizații de șomaj la nivel statal din SUA au scăzut cu 4.000, ajungând la 226.000 (ajustate sezonier) pentru săptămâna încheiată la 13 iunie, confirmând așteptările și consolidând contextul stabil al pieței muncii. În timp ce numărul concedierilor inițiale rămâne la un nivel istoric scăzut, cererile continue au crescut cu 24.000, ajungând la 1,81 milioane, ceea ce indică faptul că găsirea unui nou loc de muncă durează mai mult pe fondul incertitudinii politice și geopolitice. Cu toate acestea, acesta este un semnal minor, iar cifra se menține în limitele normale ale unei piețe a muncii sănătoase. Sursa: XTB Research US100 (interval H4) Contractele US100 au înregistrat astăzi o creștere de 2,0%, depășind decisiv nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% (30.264 $), pe fondul unui puternic impuls ascendent. Prețul continuă să se tranzacționeze cu mult peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 10, 30 și 100 de perioade pe graficul de 4 ore, semnalând o tendință ascendentă intactă pe termen scurt. Cumpărătorii urmăresc acum o nouă testare a rezistenței psihologice din apropierea maximului recent de la 30769, în timp ce indicatorul RSI pe 14 perioade se situează confortabil la 58,4, lăsând suficient spațiu înainte de a intra în zona de supra-cumpărare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: SpaceX (SPCX.US) își extinde pierderile de ieri cu 7,3%, scăzând la aproximativ 178 USD.

Apple semnalează creșteri „inevitabile” ale prețurilor din cauza costurilor în creștere ale cipurilor (AAPL.US: +0,6%): Tim Cook, CEO-ul care își încheie mandatul, a avertizat că majorările prețurilor la hardware sunt inevitabile din cauza unei creșteri nesustenabile a costurilor cipurilor de memorie. Ca urmare a cererii intense de inteligență artificială și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare cu heliu cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, prețurile memoriei RAM s-au dublat de la sfârșitul anului 2025. Analiștii estimează că prețurile viitoare ale smartphone-urilor la nivel global ar putea crește cu 20%, ceea ce ar putea adăuga până la 150 USD la prețul viitorului iPhone 18.

Accenture declanșează o cădere generalizată în sectorul consultanței IT la nivel global, pe fondul reducerii previziunilor (ACN.US: -16,7%): acțiunile au înregistrat o scădere abruptă după ce compania a raportat venituri sub așteptări pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 (18,7 miliarde de dolari față de 18,78 miliarde de dolari preconizați) și și-a redus prognoza de creștere organică pentru întregul an la 3%–4%. Stagnarea veniturilor a declanșat vânzări masive în acest sector nervos, pe fondul îngrijorărilor legate de tranziția structurală către IA, trăgând în jos rivalul francez Capgemini (CAP.FR) cu 8,4%, până la un nou minim pe 52 de săptămâni, în timp ce Cognizant și Infosys au înregistrat scăderi de până la 5,8%.

HIVE Digital înregistrează o creștere fulminantă datorită unui contract masiv de 220 milioane USD pentru GPU și a expansiunii (HIVE.US: +7,5%): acțiunile au înregistrat o creștere notabilă după ce compania a obținut un contract de trei ani, în valoare de 220 milioane USD, pentru servicii cloud bazate pe GPU cu Bell Canada și Cohere, în vederea implementării a 2.304 de GPU-uri NVIDIA Grace Blackwell, adăugând 70 milioane USD la veniturile recurente anuale (ARR). În plus, HIVE a obținut aprobarea autorităților locale pentru achiziționarea centrului de date „Big Boden” de 32 MW, pe care îl avea închiriat în Suedia.

Dave Denton, directorul financiar al Pfizer, își va da demisia în august (PFE.US: -2,3%): compania a anunțat că directorul financiar Dave Denton își va părăsi funcția pe 15 august pentru a urmări o oportunitate în sectorul bunurilor de larg consum, în afara industriei farmaceutice. Cecile Guegan, vicepreședinte senior al departamentului financiar pentru divizia biofarmaceutică globală, va prelua funcția de director financiar interimar începând cu 16 august, în timp ce compania inițiază o căutare cuprinzătoare pentru un succesor permanent.

Rockstar stabilește precomenzile pentru GTA 6 pe 25 iunie, pe fondul dezbaterilor privind prețul: Rockstar Games a dezvăluit oficial coperta animată pentru Grand Theft Auto 6 și a anunțat că precomenzile pentru console vor începe pe 25 iunie, înainte de lansarea din 19 noiembrie. Deși lansarea pe PC rămâne neconfirmată, anunțul atrage imediat atenția asupra prețului final, pe fondul speculațiilor intense că Take-Two ar putea majora prețul ediției standard la 80 de dolari sau mai mult.

Rumble înregistrează o creștere puternică pe fondul achiziției Northern Data și al reorientării către IA (RUM.US: +7%): acțiunile au înregistrat un salt după finalizarea achiziției unui pachet de 85,2% din Northern Data AG. Compania și-a schimbat denumirea în RUM Group Inc. și a înființat „Quake AI” — o unitate de infrastructură cloud care combină Rumble Cloud cu parcul de 22.000 de procesoare grafice NVIDIA H100/H200 al Northern Data. Susținută de un acord de 270 milioane de dolari cu Together AI, Northern Data și-a majorat simultan previziunile privind veniturile pentru întregul an 2026 cu 30%, până la 170–190 milioane de euro.

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