Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii testează maximele istorice după datele macro puternice din SUA 🎯

Dolarul revine ușor Sentimentul optimist prevalează pe piețele bursiere din SUA după date mai puternice din economia americană. Datele privind vânzările cu amănuntul au fost mixte, cu o valoare principală semnificativ mai mare și o valoare de bază ușor mai mică. Între timp, producția industrială a crescut cu 0,8% de la o lună la alta, comparativ cu așteptările de 0,2% de la o lună la alta. Datele susțin speculațiile investitorilor axate pe un scenariu de aterizare ușoară a economiei SUA. Piețele bursiere au reacționat la publicațiile macro cu ușoare creșteri. De asemenea, observăm o revenire a dolarului și a randamentelor obligațiunilor. Cu toate acestea, datele mai solide nu au reușit să reducă așteptările pieței cu privire la amploarea reducerilor de rate la reuniunea Fed de mâine. Așteptările încă fluctuează între o reducere de 25 de puncte de bază și 50 de puncte de bază. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Companiile cu capitalizare mică sunt cele care câștigă cel mai mult astăzi. Indicele US2000 câștigă 0,75%, depășind nivelul de 2.200 de puncte. Creșterile sunt susținute de așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, iar o politică monetară mai relaxată este de așteptat să îmbunătățească situația întreprinderilor mici din SUA. US500 se tranzacționează ușor peste maximul istoric de aproximativ 5.670 de puncte. Sursa: xStation 5 Companiile cu capitalizare mică câștigă cel mai mult astăzi. Cu toate acestea, vedem că marile companii de tehnologie precum Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta și Amazon au, de asemenea, performanțe la fel de bune. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Intel (INTC.US) câștigă 2,0% după ce a anunțat că intenționează să își restructureze activitatea de turnătorie într-o filială de sine stătătoare, care ar putea atrage investiții externe. Această mișcare strategică urmărește să consolideze poziția Intel pe piața competitivă a turnătoriilor. În plus, Intel a obținut un contract important de fabricare a unui cip personalizat de inteligență artificială pentru divizia de cloud computing a Amazon, consolidându-și relația cu un jucător important din domeniul tehnologiei. AppLovin (APP.US) crește cu 3% în urma unei actualizări de la UBS la ratingul “buy”, citând o vizibilitate sporită a creșterii veniturilor. Acțiunile Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) au crescut cu 3% după ce Bank of America a îmbunătățit rating de la “neutru” la “buy”. Îmbunătățirea reflectă reducerea anticipată a costurilor sub conducerea noului CFO, Marie Myers, sinergiile semnificative rezultate din achiziția Juniper Networks și potențiala recuperare a marjei în domeniul calculatoarelor de înaltă performanță și al inteligenței artificiale. BofA și-a majorat ținta de preț la 24 USD. Dada Nexus (DADA.US) a câștigat aproape 16% după ce JD.com a confirmat că a achiziționat întreaga participație a Walmart în companie. Microsoft (MSFT.US) câștigă aproape 1,80% după ce și-a majorat dividendul trimestrial cu 10% și a aprobat un nou program de răscumpărare de acțiuni de până la 60 de miliarde de dolari.

