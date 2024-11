Deschiderea sesiunii din SUA: Marcarea parțială de profit la începutul sesiunii cash ✂️

Dolarul și randamentele obligațiunilor americane continuă să crească

Indicii deschid în ușoară scădere

Indicele US500 rămâne peste pragul de 6.000 de puncte Sesiunea cash de pe piața americană începe cu o scădere minoră a profiturilor după recentele câștiguri dinamice. Cu toate acestea, nivelurile cheie pentru indici sunt menținute, iar la scurt timp după aceea, piața chiar înregistrează câștiguri ușoare. Recenta creștere a pieței bursiere are loc în ciuda presiunii exercitate de aprecierea dolarului. Astăzi, dolarul a câștigat încă 0,45% până la 105,8000 puncte, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, chiar dacă Fed a început un ciclu de reducere a ratelor. În prezent, nu există nicio îngrijorare semnificativă cu privire la piața valutară, deoarece așa-numitul Trump Trade continuă în urma alegerilor de săptămâna trecută. Cu toate acestea, pe termen lung, un dolar puternic poate pune treptat presiune pe piața bursieră. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 Cotațiile actuale ale indicelui au o tendință ascendentă, deoarece pierderile inițiale au fost recuperate. În prima parte a zilei, acesta a pierdut 0,10%. Din perspectiva analizei tehnice, nivelul cheie de suport este pragul de 6.000 de puncte. Sursa: xStation 5 Știri despre acțiuni Shopify (SHOP.US) câștigă 20% după ce a raportat o creștere anuală de 26% a veniturilor în Q3, marcând o creștere constantă timp de șase trimestre. Volumul brut de marfă și veniturile lunare recurente au crescut cu 24%. Venitul operațional a crescut cu 132% de la an la an, iar fluxul liber de numerar a crescut cu 53%, ajungând la 421 milioane de dolari. Shopify anticipează că veniturile din trimestrul al patrulea vor crește cu un procent de 20 % față de anul precedent, creșterea profitului brut urmând să rămână puternică, iar cheltuielile de exploatare vor reprezenta 32 %-33 % din venituri. Acțiunile Live Nation Entertainment (LYV.US) s-au apreciat cu 4,60% după publicarea rezultatelor mixte din al treilea trimestru, determinate de sponsorizările puternice și de creșterea vânzărilor de bilete. Compania a raportat că aproape toate angajamentele de sponsorizare anticipate au fost asigurate, reflectând o creștere de două cifre. În plus, peste 20 de milioane de bilete la concerte pentru 2025 au fost deja vândute, reflectând, de asemenea, o creștere de două cifre. Grab Holdings (GRAB.US) a câștigă aproape 8% în urma unor rezultate peste așteptări în al treilea trimestru, cu o creștere de 16% a veniturilor de la an la an și o creștere de 15% a GMV la cerere. Grab și-a majorat previziunile privind veniturile pentru anul fiscal 2020 la 2,76 miliarde de dolari - 2,78 miliarde de dolari, reflectând o creștere anuală de 17%-18%, depășind previziunile anterioare și consensul pieței. De asemenea, compania și-a îmbunătățit previziunile privind EBITDA ajustat la 308-313 milioane de dolari și și-a reafirmat obiectivul privind fluxul de numerar liber ajustat pozitiv. Luminar Technologies (LAZR.US) câștigă 1% după rezultatele mixte din trimestrul al treilea. Compania a subliniat extinderea afacerii, inclusiv o prelungire a contractului cu un important OEM japonez pentru LiDAR și noi oferte de software. LiDAR-ul companiei va deveni standard pe vehiculele Volvo, inclusiv EX90. În al patrulea trimestru, Luminar anticipează o creștere moderată a veniturilor din noile contracte și inițiative de reducere a costurilor care ar trebui să reducă pierderile, deși lichiditatea este de așteptat să scadă cu 230-240 milioane de dolari din cauza restructurării și a utilizării reduse a programului de acțiuni. Honeywell (HON.US) a crescut cu peste 5% după informația că investitorul activist Elliott Investment Management a achiziționat o participație de 5 miliarde de dolari, devenind unul dintre cei mai mari acționari ai Honeywell. Elliott pledează pentru o revizuire strategică, care ar putea include o destrămare a conglomeratului industrial.

