Deschiderea sesiunii din SUA: Micron nu este suficient, Wall Street înregistrează scăderi tot mai accentuate

După deschiderea pieței bursiere din SUA, vânzătorii au preluat rapid controlul. Contractele futures pe indicii principali (US100, US500) înregistrează o scădere de aproximativ 1%, în timp ce US30 și US2000 se descurcă mai bine și sunt în creștere cu aproximativ 0,2%. Acest lucru ar putea sugera că îngrijorările pieței se concentrează în mare măsură asupra companiilor cu capitalizare mare și asupra sectorului tehnologic. Piața își concentrează atenția asupra știrilor din sectorul tehnologic, în special asupra rezultatelor excelente ale Micron, precum și asupra unui set dens de date macroeconomice din luna mai. Rezultatele Micron consolidează narațiunea „AI trade”, dar comportamentul indicilor arată clar că nu toate îndoielile investitorilor au fost risipite. Date macroeconomice Inflația PCE a crescut la 4,1%, în conformitate cu așteptările pieței. Aceste date nu ar trebui să afecteze în mod dramatic traiectoria ratelor dobânzilor din SUA, deja prețuită de piață. Merită menționat faptul că inflația PCE de bază nu numai că este semnificativ mai scăzută, dar s-a și stabilizat mai devreme. Acest lucru ar putea sugera că creșterea prețurilor este temporară.

Creșterea economică a surprins în sens pozitiv: PIB-ul SUA (Q1) a crescut cu 2,1%, față de 1,6% cât se aștepta. Salariile și cheltuielile personale au crescut, de asemenea, cu 0,7%.

Cererile de șomaj s-au menținut la un nivel de peste 200k, dar au fost sub așteptări.

Cheltuielile de consum și comenzile de bunuri durabile pot constitui un motiv de îngrijorare, întrucât s-au dovedit a fi clar mai mici decât se aștepta. US100 (interval zilnic) Prețul oscilează în jurul rezistenței de la nivelul Fibonacci de 38,2%, dar oferta intră deja în mod evident în zona de rezistență. Corecția rămâne superficială, iar indicatorul RSI s-a normalizat între timp. Dinamica mediilor EMA rămâne, de asemenea, clar favorabilă creșterii (bullish). Dacă vânzările își mențin inițiativa, următorul nivel țintă ar fi nivelul Fibonacci de 61,8%, adică în jur de 28.445 de puncte. Sursă: xStation5. Știri despre companii Micron (MU.US): Producătorul de memorie a înregistrat rezultate fenomenale; acțiunea a crescut cu 20% la deschiderea pieței. Compania a raportat venituri de 41,46 miliarde de dolari și un profit pe acțiune (EPS) de 25,11 dolari, o creștere de peste 100% față de trimestrul anterior și cu câteva procente peste așteptările medii ale pieței. Rezultatele solide susțin, de asemenea, și alți producători din sector.

Wendy’s (WEN.US): Acțiunile își continuă revenirea de la minimele de evaluare, impulsionate de cumpărările investitorilor de retail pe fondul optimismului legat de următoarea „acțiune meme”. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 10%.

IBM (IBM.US): Compania a prezentat primul său prototip de cip realizat cu tehnologie sub 1 nm. Acțiunile au înregistrat o creștere de 2%.

Apple (AAPL.US): Compania a majorat prețurile produselor, invocând penuria semnificativă de componente de memorie, pentru care sectorul electronicelor de larg consum trebuie să concureze cu centrele de date dedicate AI. Piața anticipează o presiune iminentă asupra marjelor și/sau o scădere a vânzărilor; acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 5%.

Blue Owl (OBDC.US): Potrivit Bloomberg, firma de investiții negociază achiziționarea echipei de baschet „Cavaliers”. Acțiunile au înregistrat o creștere de 2%.

BlackBerry (BB.US): Compania a publicat previziuni optimiste pentru sfârșitul anului; se așteaptă ca veniturile să fie susținute de cheltuielile pentru infrastructură. Acțiunile au înregistrat o creștere de 7%.

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