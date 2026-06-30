Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq înregistrează cel mai bun trimestru din ultimii ani

Ultima sesiune a celui de-al doilea trimestru al anului 2026 aduce calm și consolidare pe piața din New York. Contractele futures pentru principalii indici americani se situează la niveluri apropiate de cele de la închiderea primei sesiuni din această săptămână. Deși în ultima perioadă s-a vorbit mai mult despre valuri de vânzări, în același timp încheiem unul dintre cele mai bune trimestre din ultimii ani.

La nivel trimestrial, înregistrăm un randament de aproximativ 25%, iar de la începutul acestui an se înregistrează o creștere de 18%. Fără îndoială, sectoarele semiconductorilor, energiei și hardware-ului au avut cele mai bune performanțe. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Astăzi au fost publicate date cheie privind economia americană: indicele de încredere a consumatorilor și raportul JOLTS. Primul, care ilustrează nivelul de optimism al americanilor cu privire la economie și la finanțele lor personale, a crescut în iunie la 91,2 puncte, ceea ce s-a dovedit însă a fi un rezultat mai slab decât previziunile pieței, care estimau 94,4 puncte. La rândul său, raportul JOLTS, care măsoară lichiditatea pieței muncii pe baza numărului de posturi vacante și de concedieri, a surprins puternic în sens pozitiv: în luna mai, numărul posturilor vacante a crescut la 7,594 milioane, față de așteptările de 7,296 milioane, ceea ce confirmă starea foarte solidă a sectorului local al ocupării forței de muncă.

Pe lângă aceste date, merită să acordăm atenție aprecierii dolarului american, în special față de yenul japonez, care a atins cel mai scăzut nivel din 1986. Perechea USDJPY a atins nivelul de 162,4.

Un final de trimestru spectaculos și o rotație în indicii Russell

Piețele bursiere americane se pregătesc să încheie o primă jumătate de an excepțional de reușită, în principal datorită unei reveniri spectaculoase în al doilea trimestru. Principalul indice de referință al pieței, S&P 500, a crescut cu aproximativ 14% de la începutul lunii aprilie, înregistrând cea mai bună performanță trimestrială din ultimii șase ani. Nasdaq 100 a crescut cu peste 25%, acesta fiind, de asemenea, cel mai bun rezultat din al doilea trimestru al anului 2020. Fără a lua în calcul revenirea de după pandemie, acesta a fost cel mai bun rezultat trimestrial din 2001.

Nasdaq 100 înregistrează o revenire fenomenală în trimestrul al doilea al anului 2026. Sursă: Bloomberg Finance LP

Principalul motor al creșterii rămâne, fără excepție, boom-ul investițional din domeniul inteligenței artificiale (AI). În același timp, observăm în mod constant o evoluție slabă a companiilor din sectorul software. Conform estimărilor Bloomberg Intelligence, se preconizează că doar 44 de companii legate direct de tehnologia AI vor reprezenta aproape 60% din întreaga creștere a profitului indicelui S&P 500 în anul calendaristic 2026, înregistrând o creștere de peste 40%, de aproape trei ori mai rapidă decât restul pieței.

De la începutul acestui an, companiile din sectorul hardware au înregistrat performanțe excelente, printre care se numără Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD sau Lam Research. Toate aceste companii activează, într-o anumită măsură, în domeniul semiconductorilor și al cipurilor. Pe de altă parte, avem companii precum Workday, Adobe sau Thomson Reuters, care rămân în urmă în ceea ce privește revoluția AI. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Ședința de astăzi începe destul de calm, aproape de nivelurile de închidere de luni:

US500, adică contractele pentru S&P 500, câștigă 0,15% în primele 20 de minute de tranzacționare

US100, adică contractele pentru Nasdaq 100, cresc cu până la 0,75%

US30 pierde aprox. 0,07%, în timp ce US2000 pierde 0,15%.

Analiză tehnică: US100

Indicele tehnologic Nasdaq 100 începe ședința de astăzi cu un câștig de peste 25%, depășind media trimestrială de 4,25% înregistrată de la începutul anilor ’80. Din perspectiva analizei tehnice, o astfel de lumânare verde puternică și verticală în intervalul trimestrial (cea mai mare valoare de la revenirea post-pandemică și din era dot-com) indică în mod clar o piață puternic supra-cumpărată pe termen mediu și lung. Indicele de forță relativă (RSI) pentru multe componente conexe se apropie de niveluri extreme. Cu toate acestea, atâta timp cât dinamica fundamentală a profiturilor liderilor revoluției AI ține pasul cu evaluările acțiunilor, tendința generală rămâne puternic ascendentă, iar răcirile locale ale pieței (cum ar fi retragerea Bitcoin sau consolidarea Microsoft) sunt tratate în această etapă de către capital ca oportunități de acumulare de acțiuni.

US100 continuă revenirea de ieri și depășește pragul de 30.000 de puncte. Depășirea pragului de 30.300 de puncte, asociată cu retragerea Fibonacci de 23,6% a ultimului impuls ascendent, ar putea fi un preludiu al unei creșteri către maxime istorice, care se situează ușor sub pragul de 31.000 de puncte.

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