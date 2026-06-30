Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq înregistrează cel mai bun trimestru din ultimii ani

Ultima sesiune a celui de-al doilea trimestru al anului 2026 aduce calm și consolidare pe piața din New York. Contractele futures pentru principalii indici americani se situează la niveluri apropiate de cele de la închiderea primei sesiuni din această săptămână. Deși în ultima perioadă s-a vorbit mai mult despre valuri de vânzări, în același timp încheiem unul dintre cele mai bune trimestre din ultimii ani.
La nivel trimestrial, înregistrăm un randament de aproximativ 25%, iar de la începutul acestui an se înregistrează o creștere de 18%. Fără îndoială, sectoarele semiconductorilor, energiei și hardware-ului au avut cele mai bune performanțe. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Astăzi au fost publicate date cheie privind economia americană: indicele de încredere a consumatorilor și raportul JOLTS. Primul, care ilustrează nivelul de optimism al americanilor cu privire la economie și la finanțele lor personale, a crescut în iunie la 91,2 puncte, ceea ce s-a dovedit însă a fi un rezultat mai slab decât previziunile pieței, care estimau 94,4 puncte. La rândul său, raportul JOLTS, care măsoară lichiditatea pieței muncii pe baza numărului de posturi vacante și de concedieri, a surprins puternic în sens pozitiv: în luna mai, numărul posturilor vacante a crescut la 7,594 milioane, față de așteptările de 7,296 milioane, ceea ce confirmă starea foarte solidă a sectorului local al ocupării forței de muncă.
Pe lângă aceste date, merită să acordăm atenție aprecierii dolarului american, în special față de yenul japonez, care a atins cel mai scăzut nivel din 1986. Perechea USDJPY a atins nivelul de 162,4.
Un final de trimestru spectaculos și o rotație în indicii Russell
Piețele bursiere americane se pregătesc să încheie o primă jumătate de an excepțional de reușită, în principal datorită unei reveniri spectaculoase în al doilea trimestru. Principalul indice de referință al pieței, S&P 500, a crescut cu aproximativ 14% de la începutul lunii aprilie, înregistrând cea mai bună performanță trimestrială din ultimii șase ani. Nasdaq 100 a crescut cu peste 25%, acesta fiind, de asemenea, cel mai bun rezultat din al doilea trimestru al anului 2020. Fără a lua în calcul revenirea de după pandemie, acesta a fost cel mai bun rezultat trimestrial din 2001.
Nasdaq 100 înregistrează o revenire fenomenală în trimestrul al doilea al anului 2026. Sursă: Bloomberg Finance LP
Principalul motor al creșterii rămâne, fără excepție, boom-ul investițional din domeniul inteligenței artificiale (AI). În același timp, observăm în mod constant o evoluție slabă a companiilor din sectorul software. Conform estimărilor Bloomberg Intelligence, se preconizează că doar 44 de companii legate direct de tehnologia AI vor reprezenta aproape 60% din întreaga creștere a profitului indicelui S&P 500 în anul calendaristic 2026, înregistrând o creștere de peste 40%, de aproape trei ori mai rapidă decât restul pieței.
De la începutul acestui an, companiile din sectorul hardware au înregistrat performanțe excelente, printre care se numără Sandisk, Micron, Western Digital, Intel, Seagate, Marvell, Arm, Applied Materials, AMD sau Lam Research. Toate aceste companii activează, într-o anumită măsură, în domeniul semiconductorilor și al cipurilor. Pe de altă parte, avem companii precum Workday, Adobe sau Thomson Reuters, care rămân în urmă în ceea ce privește revoluția AI. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Ședința de astăzi începe destul de calm, aproape de nivelurile de închidere de luni:
- US500, adică contractele pentru S&P 500, câștigă 0,15% în primele 20 de minute de tranzacționare
- US100, adică contractele pentru Nasdaq 100, cresc cu până la 0,75%
- US30 pierde aprox. 0,07%, în timp ce US2000 pierde 0,15%.
Analiză tehnică: US100
Indicele tehnologic Nasdaq 100 începe ședința de astăzi cu un câștig de peste 25%, depășind media trimestrială de 4,25% înregistrată de la începutul anilor ’80. Din perspectiva analizei tehnice, o astfel de lumânare verde puternică și verticală în intervalul trimestrial (cea mai mare valoare de la revenirea post-pandemică și din era dot-com) indică în mod clar o piață puternic supra-cumpărată pe termen mediu și lung. Indicele de forță relativă (RSI) pentru multe componente conexe se apropie de niveluri extreme. Cu toate acestea, atâta timp cât dinamica fundamentală a profiturilor liderilor revoluției AI ține pasul cu evaluările acțiunilor, tendința generală rămâne puternic ascendentă, iar răcirile locale ale pieței (cum ar fi retragerea Bitcoin sau consolidarea Microsoft) sunt tratate în această etapă de către capital ca oportunități de acumulare de acțiuni.
US100 continuă revenirea de ieri și depășește pragul de 30.000 de puncte. Depășirea pragului de 30.300 de puncte, asociată cu retragerea Fibonacci de 23,6% a ultimului impuls ascendent, ar putea fi un preludiu al unei creșteri către maxime istorice, care se situează ușor sub pragul de 31.000 de puncte.
Informații cheie din mediul corporativ
- Sectorul marilor companii tehnologice (Magnifient 7): La deschiderea sesiunii se observă o stare de spirit mixtă în rândul liderilor cu capitalizare uriașă. Nvidia (NVDA) crește cu 1,4%, Alphabet (GOOGL) pierde 0,6%, deși la începutul sesiunii era în creștere cu 0,5%, iar Microsoft (MSFT) câștigă 0,9%, deși acesta din urmă se îndreaptă spre cea mai slabă lună de la decembrie 2000.
- Tesla (TSLA) a pierdut până la 1,5% la deschidere, dar în prezent scăderea a fost în mare parte recuperată. Amazon (AMZN) înregistrează o scădere de 0,4%.
- Starea de spirit în jurul sectorului semiconductorilor este temperată de rapoartele din Taiwan, unde agențiile guvernamentale au efectuat percheziții la sediile Super Micro Computer în cadrul unei anchete privind presupusa contrabandă cu cipuri Nvidia către China.
- AeroVironment (AVAV): Acțiunile producătorului de drone și sisteme de apărare au înregistrat o creștere de peste 20% (atingând un maxim de 36%). Compania a raportat rezultatele pentru al patrulea trimestru fiscal, care au depășit cu mult așteptările de pe Wall Street, și a prezentat o prognoză a veniturilor pentru 2027 care depășește estimările analiștilor.
- Enphase Energy (ENPH) & SolarEdge (SEDG): Acțiunile producătorilor americani de tehnologie solară înregistrează o creștere puternică (ENPH cu 2,5%, SEDG cu 5,7%) în urma unor informații conform cărora Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) pregătește un proiect de interdicție privind importul de invertoare străine în SUA.
- Concentrix (CNXC): Acțiunile companiei de call-center au scăzut brusc cu 20% după ce compania și-a redus drastic previziunile financiare pentru întregul an fiscal.
- Air Products (APD): Prețul acțiunilor crește cu 8,8%, în ciuda informațiilor conform cărora compania nu va continua proiectul Louisiana Clean Energy Complex și va înregistra pierderi de până la 2,9 miliarde USD în acest sens în al treilea trimestru fiscal. Investitorii privesc pozitiv renunțarea la acest risc care necesită investiții mari de capital.
- Comcast (CMCSA): Acțiunile câștigă 0,8%, după o creștere inițială de peste 2%. Analiștii mențin evaluări pozitive pentru planul de separare a activelor media (NBCUniversal și Sky). În plus, Deutsche Bank și-a ridicat recomandarea pentru acțiuni la „cumpărare”, cu un preț țintă de 32 USD.
- MicroStrategy Inc. (MSTR): Compania lui Michael Saylor pierde 7,5% pe fondul scăderii prețului Bitcoin sub pragul de 60.000 USD și al deciziilor analiștilor de a reduce prețurile țintă, ceea ce este legat de o schimbare a modelului de finanțare și de orientarea companiei către vânzarea de tokenuri.
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