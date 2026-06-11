Deschiderea sesiunii din SUA: O revenire după scăderi, Trump amenință că va relua conflictul cu Iranul

Debutul sesiunii de joi de pe Wall Street aduce o ușoară corecție ascendentă, probabil o revenire de ușurare după scăderile semnificative din ultimele câteva sesiuni. Liderul începutului de sesiune este indicele Russell, ale cărui contracte futures au înregistrat o creștere de aproape 1%. Dincolo de efectul de revenire, este posibil ca piața să observe presiuni asupra Fed venite atât din partea pieței muncii, cât și din partea datelor PPI de bază care au scăzut – astfel încât aceasta să nu înăsprească politica monetară. Una dintre știrile cheie care ar putea defini direcția sesiunilor de astăzi și de mâine sunt comentariile lui Donald Trump cu privire la Iran. După câteva săptămâni de retorică de dezamorsare a conflictului, președintele indică în mod clar o probabilitate ridicată de a reveni la bombardarea Iranului.

Rapoartele din WSJ indică faptul că OpenAI ar putea intra într-o fază de război agresiv al prețurilor cu Anthropic înainte de IPO-ul său. Date macroeconomice În SUA, au fost publicate date macroeconomice cheie privind inflația și prețurile de producție.

Datele privind piața muncii au surprins piața cu o deteriorare moderată: cererile de șomaj au crescut de la 225.000 la 229.000, față de așteptările unei scăderi la 220.000.

Inflația PPI a înregistrat rezultate mixte.Indicatorul PPI global a crescut peste așteptări, la 6,5%, în timp ce PPI de bază a scăzut sub așteptări, la 4,9%. Acest lucru sugerează că, în general, condițiile economice ar putea fi mai slabe decât preconizează piața și că expansiunea prețurilor are o componentă energetică mai mare decât se aștepta. US100 (interval zilnic) Cumpărătorii au reușit să apere zona de rezistență de la 28.440, unde se intersectează nivelurile Fibonacci de 61,8% și 161,8%. Media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile se află, de asemenea, la acest nivel. Structura de impuls a EMA rămâne puternic bullish, iar RSI a scăzut deja la aproximativ 40, ceea ce creează condiții favorabile pentru o mișcare corectivă ascendentă. Prima țintă pentru cerere este rezistența la nivelul Fibonacci de 38,2%. Dacă se prăbușesc câștigurile și prețul scade sub ultima rezistență, următorul suport pentru cumpărători este nivelul retragerii Fibonacci de 78,6%, adică la aproximativ 27.500 USD. Sursă: xStation5 Știri despre companie Oracle (ORCL.US): Compania a publicat rezultatele pentru Q2 al anului fiscal 2026; prețul acțiunii a scăzut cu aproximativ 8% în tranzacționarea după închiderea bursei. Veniturile au crescut cu 21% față de anul precedent, ajungând la 19,2 miliarde USD, iar EPS a fost de 2,11 USD. Un aspect deosebit de pozitiv pentru investitori a fost creșterea veniturilor din segmentul cloud cu până la 90%, iar creanțele au crescut cu 363% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, rezultatele solide nu au fost suficiente pentru a distrage atenția de la o altă creștere uriașă a cheltuielilor de capital (CAPEX). Cheltuielile de capital se ridică acum la 55,7 miliarde USD pentru anul fiscal.

Navan (NAVN.US): Compania operează o platformă de AI care sprijină planificarea călătoriilor și decontarea cheltuielilor. Rezultatele din Q2 au arătat o creștere a EPS non-GAAP la 0,08 dolari, de opt ori peste așteptările pieței, în timp ce veniturile au crescut la 220 de milioane de dolari, cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai important aspect, însă, ar putea fi creșterea cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut a rezervărilor, care – împreună cu majorarea prognozei de venituri la peste 900 de milioane de dolari pentru anul fiscal – a determinat o creștere a acțiunilor cu aproximativ 50% în tranzacțiile după închiderea bursei.

Sandisk (SNDK.US): Cheltuielile de capital (CAPEX) uriașe ale Oracle au afectat evaluarea companiei, dar angajamentele reafirmate de către hyperscaleri susțin evaluările producătorilor de semiconductori și memorie. Câștigurile sectorului se situează în intervalul 4–6%.

Firefly Aerospace (FLY.US): Așteptările legate de o ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX susțin evaluările companiilor din sectorul spațial. Acțiunile au crescut cu peste 4%. Adobe (ADBE.US): Compania urmează să raporteze rezultatele după încheierea sesiunii. Piața se așteaptă la un EPS de peste 5,8 USD și la venituri de aproximativ 6,5 miliarde USD. Dincolo de cifre, cheia va fi reprezentată și de mesajele și orientările transmise, în special în contextul AI.

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