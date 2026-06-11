Se îndreaptă OpenAI către un război al prețurilor înainte de IPO?

Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, se pare că OpenAI ia în considerare reduceri semnificative de preț pentru serviciile sale AI — în special pentru tarifele pe token (adică unitățile folosite pentru facturarea utilizării modelelor). Conform raportului, această mișcare ar fi un răspuns la concurența crescândă din partea Anthropic, care câștigă o poziție din ce în ce mai puternică în segmentul (în principal) al întreprinderilor, datorită instrumentului său Claude Code. Prețurile mai mici ar putea accelera adoptarea AI în rândul companiilor, dar, în același timp, ar crește presiunea asupra marjelor într-un sector care încă necesită cheltuieli masive pentru infrastructura de calcul și finanțare continuă. În același timp, se așteaptă ca Sam Altman, CEO-ul OpenAI, să se întâlnească cu reprezentanții Samsung Electronics săptămâna viitoare, în timpul unei vizite în Coreea de Sud. Potrivit Yonhap, discuțiile se vor concentra pe utilizarea mai largă a inteligenței artificiale în operațiunile Samsung. Vizita face parte din strategia mai amplă a OpenAI de a consolida relațiile cu cele mai mari grupuri tehnologice din Asia. SMSN.UK (Interval D1) Sursa: xStation 5 În timpul vizitei anterioare a lui Altman în Coreea de Sud, OpenAI a purtat discuții, printre altele, cu Samsung și SK Group, iar ulterior a semnat scrisori de intenție privind cooperarea în dezvoltarea infrastructurii AI. Merită să urmăriți cu atenție știrile din acest sector deoarece această vizită s-ar putea încheia, de asemenea, cu acorduri profitabile. Ce ar putea însemna un potențial război al prețurilor? Motivația cea mai probabilă este viitoarea ofertă publică inițială (IPO) a ambelor companii. Înainte ca liderii sectorului să-și publice prospectele, ar putea dori să crească numărul de abonați și utilizarea token-urilor. Acest lucru ar însemna pierderi financiare pe termen scurt, dar ar putea folosi cifre mai mari și o creștere mai rapidă a adoptării AI ca argument pentru creșterea scalei și a pârghiei operaționale. În contextul unui IPO, acest lucru ar ridica așteptările și evaluările, în timp ce ar amâna în viitor povara îndeplinirii acestor promisiuni. Pentru piața bursieră, un potențial război al prețurilor în domeniul AI trimite un semnal mixt. Un posibil război al prețurilor între OpenAI și Anthropic ar putea, în mod paradoxal, să beneficieze întregul ecosistem al AI. Prețurile mai mici ale token-urilor ar reduce bariera de intrare pentru companiile care au limitat până acum utilizarea modelelor din cauza costurilor. Totuși, acesta este scenariul optimist, deoarece investitorii au presupus până acum că liderii din domeniul AI ar fi capabili să-și monetizeze avantajul tehnologic cu marje ridicate.

Un război al prețurilor ar submina această teză și ar crește riscul ca o parte din valoare să fie captată de clienții finali, mai degrabă decât de furnizorii de modele. În plus, comprimarea marjelor ar putea îngreuna accesul acestor companii la finanțarea de care au nevoie pentru a-și continua activitatea, având în vedere pierderile uriașe pe care le generează în continuare.

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