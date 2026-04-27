Deschiderea sesiunii din SUA: O săptămână marcată de trei forțe. Iranul, AI și Fed pun piețele la încercare!

Wall Street intră în ultima zi de luni a lunii, care marchează și începutul unei săptămâni caracterizate de o sensibilitate crescută a piețelor. În același timp, trei factori cheie converg: situația geopolitică care implică Iranul, așteptările privind profiturile celor mai mari companii de tehnologie și ședința de miercuri a Rezervei Federale. O astfel de combinație nu creează, de obicei, un singur factor dominant al pieței, ci mai degrabă un mediu în care piețele reacționează mai rapid la informațiile primite și manifestă o toleranță semnificativ mai scăzută față de abaterile dintre așteptări și datele reale.

Factorul cel mai imediat rămâne situația din jurul Iranului, unde rapoartele sugerează posibile încercări de dezamorsare a tensiunilor. Acoperirea mediatică indică propuneri care ar putea include o atenuare temporară a conflictului și amânarea negocierilor nucleare mai directe în schimbul deschiderii Strâmtorii Hormuz. Orice semnal de stabilizare sau escaladare are un impact direct asupra prețurilor materiilor prime și asupra sentimentului general privind riscul geopolitic, traducându-se în mișcări pe termen scurt pe piețele financiare.

Al doilea punct de interes cheie îl reprezintă rezultatele financiare ale celor mai mari companii de tehnologie, care acționează în prezent ca principalul motor al sentimentului pieței de acțiuni. În această săptămână, vor fi raportate rezultatele de către Microsoft, Meta, Amazon și Google. Așteptările pentru acest sector sunt extrem de ridicate, întrucât investitorii nu se mai concentrează exclusiv pe depășirea estimărilor de profit, ci în primul rând pe faptul dacă amploarea creșterii confirmă narațiunea privind inteligența artificială. Conform consensului, se așteaptă ca sectorul tehnologic să înregistreze o creștere foarte puternică a profiturilor, depășind semnificativ performanța pieței în ansamblu, alături de o expansiune continuă a veniturilor și o îmbunătățire a marjelor, în ciuda cheltuielilor masive de investiții în infrastructura de AI. Într-un astfel de context, chiar și rezultatele solide ar putea să nu fie suficiente dacă nu reușesc să se ridice la înălțimea așteptărilor ridicate, în timp ce orice dezamăgire ar putea declanșa ajustări abrupte ale valorilor.

Al treilea factor major care modelează sentimentul este ședința de miercuri a Rezervei Federale. Deciziile și comunicatele Fed au un impact direct asupra condițiilor financiare globale, deoarece determină costul capitalului și așteptările privind politica monetară viitoare. Întrebarea cheie în acest stadiu este dacă banca centrală va menține o poziție prudentă față de inflație și creșterea economică sau va semnala o mai mare flexibilitate în viitor. Pentru sectorul tehnologic, care este extrem de sensibil la ratele dobânzilor, chiar și schimbările subtile de ton pot avea un impact semnificativ asupra evaluărilor.

În ansamblu, acest lucru creează o săptămână în care trei forțe independente acționează simultan asupra piețelor. Pe de o parte, riscul geopolitic legat de Iran influențează prețurile materiilor prime și apetitul general pentru risc. Pe de altă parte, sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru marile companii din sectorul tehnologic pune la încercare credibilitatea narațiunii privind creșterea generată de inteligența artificială. A treia componentă este politica Rezervei Federale, care modelează prețurile activelor la nivel global prin intermediul costului banilor. Într-un astfel de context, este puțin probabil ca piețele să se îndrepte într-o singură direcție, ci vor reacționa dinamic la schimbarea așteptărilor, volatilitatea fiind determinată mai mult de interpretarea informațiilor decât de datele în sine.

Contractele futures pe indicele S&P 500 se tranzacționează astăzi la un nivel ușor mai scăzut, piețele manifestând prudență în ciuda unui sezon al rezultatelor financiare relativ solid, care continuă să susțină un context general favorabil pentru acțiuni. Investitorii își reduc ușor expunerea în perspectiva zilei de miercuri, când vor fi publicate rezultatele unor mari companii din sectorul tehnologic, precum Microsoft, Meta, Amazon și Google, alături de decizia Rezervei Federale. În consecință, predomină o atitudine de așteptare, iar sentimentul pe termen scurt rămâne ușor defensiv.

Știri despre companii

Microsoft (MSFT.US) este în scădere după ce au apărut rapoarte conform cărora OpenAI își restructurează termenii parteneriatului și că Microsoft nu va mai beneficia de un acord de împărțire a veniturilor din afacerea OpenAI. Anterior, acest aranjament era unul dintre principalele beneficii financiare pe care Microsoft le obținea din creșterea OpenAI. Piața a interpretat acest lucru ca o reducere parțială a avantajului financiar direct pe care Microsoft îl obține din boom-ul inteligenței artificiale, chiar dacă parteneriatul general dintre cele două companii rămâne foarte strâns.

Domino’s Pizza (DPZ.US) este în scădere după ce rezultatele din primul trimestru al anului 2026 au dezamăgit, în special în ceea ce privește vânzările comparabile în magazinele existente, care s-au situat sub așteptările pieței. Cifra a fost interpretată ca un semn al unei cereri mai slabe din partea consumatorilor. Cea mai mare dezamăgire a venit din partea pieței din SUA, alături de o performanță internațională ușor mai slabă.

Verizon (VZ.US) este în creștere după ce a surprins piața cu un număr net pozitiv de abonați la serviciile wireless. În primul trimestru al anului 2026, compania a adăugat aproximativ 55.000 de clienți cu abonament, față de așteptările privind o scădere. Verizon și-a majorat, de asemenea, previziunile privind profitul pentru întregul an 2026, ceea ce investitorii au interpretat ca un semn al îmbunătățirii tendințelor operaționale și al unei strategii promoționale eficiente.

Supermicro (SMCI.US) câștigă teren după ce a anunțat deschiderea celui mai mare campus al său de până acum în Silicon Valley, conceput pentru a accelera livrarea infrastructurii de centre de date AI de nouă generație. Se așteaptă ca această extindere să crească semnificativ capacitatea de producție și integrare a companiei în ceea ce privește serverele și sistemele AI.

Alphabet (GOOGL.US) se află în centrul atenției după ce au apărut rapoarte conform cărora ar putea coopera cu MediaTek la producția de cipuri TPU de generația a 8-a.