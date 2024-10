Deschiderea sesiunii din SUA: O zi de creștere după rezultatele bancare din trimestrul al treilea

După stagnarea de ieri, acțiunile americane au deschis vineri într-o notă optimistă. S&P500 se tranzacționează cu 0,4% mai sus, Dow Jones revine cu 0,6%, Russell 2000 cu capitalizare mică adaugă 0,75%, în timp ce Nasdaq a evitat teritoriul negativ, câștigând 0,08% în acest moment. Tranzacțiile din presesiune au fost dominate de băncile de mari dimensiuni care și-au dezvăluit rezultatele din Q3 2024, afișând o performanță robustă în ciuda îngrijorărilor inițiale (ca în cazul JPMorgan Chase) și a reducerii agresive a ratei dobânzii în septembrie. Indicii PPI ușor mai mari decât se așteptau au fost bine primiți de piață, fără a stimula volatilitatea. De fapt, indicele de volatilitate își continuă declinul, pierzând aproape 2,3% după deschidere. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea observată în prezent pe piața bursieră din SUA. Sursa: xStation5

Contractele pentru S&P500 ating noi maxime după ce au ricoșat din nivelul de retragere Fibonnaci de 23,6%. Mediile exponențiale rămân în format crescător, indicele tranzacționându-se peste mediile pe 20 și 50 de perioade (violet deschis și, respectiv, violet închis). RSI se apropie de zona de supracumpărare, semnalând un potențial interes pentru vânzători. Sursă: xStation5

Știri corporative: Tesla (TSL.US): acțiunile producătorului de automobile electrice scad cu 7,5% după ce prezentarea robotaxi-ului Cybercab a ratat ținta și a lipsit în detalii semnificative. Musk își propune să lanseze vehiculul care se conduce singur până în 2027, la un preț de 30.000 de dolari. Analiștii subliniază că evenimentul nu a oferit nicio perspectivă potențial atractivă pe termen scurt, ci s-a concentrat mai degrabă pe viziunea din jurul ambițiilor Tesla privind inteligența artificială și vehiculele autonome. BlackRock (BLK.US): acțiunile celui mai mare administrator de active din lume câștigă 3% la deschidere, în urma rezultatelor peste așteptări din Q3 2024 și a nivelului record al activelor administrate. Veniturile nete ale BlackRock au depășit consensul pieței în aproape toate segmentele, intrările pe termen lung și intrările nete de acțiuni fiind în top. Randamentul capitalului propriu a crescut la 13%, atrăgând și mai mult atenția asupra capacității companiei de a-și crește activele pe diverse segmente. Activele administrate: 11,48 trilioane de dolari față de 11,19 trilioane de dolari preconizate (+26% de la an la an)

Total intrări nete: 221,18 miliarde de dolari față de 127,2 miliarde de dolari preconizate

Intrări pe termen lung: 160,17 miliarde de dolari față de 100,02 miliarde de dolari preconizate

EPS ajustat: 11,46 USD față de 10,40 USD preconizat (+5% YoY)

Venituri: 5,20 miliarde USD față de 5,0 miliarde USD preconizate (+15% YoY) BNY Mellon (BK.US): conform raportului său privind rezultatele din Q3 2024, Bank of New York Mellon a devenit prima bancă din istorie care a depășit 50 de trilioane de dolari în active în custodie și administrare. Comisioanele pentru serviciile de investiții ale băncii au crescut cu 5%, ajungând la 2,34 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din schimbul valutar au crescut cu 14%, ajungând la 175 de milioane de dolari, printre alți indicatori mai buni decât se așteptau. Active în custodie și/sau administrare: 52,1 trilioane de dolari față de 51,08 trilioane de dolari preconizat

Activele în administrare: 2,14 trilioane de dolari față de 2,08 trilioane de dolari preconizat

EPS ajustat: 1,52 USD față de 1,42 USD așteptat

Venituri: 4,65 miliarde USD față de 4,55 miliarde USD preconizat

Venituri nete din dobânzi: 1,05 miliarde USD față de 1 miliard USD preconizat Wells Fargo (WFC.US): banca a înregistrat performanțe inferioare estimărilor analiștilor, profiturile scăzând semnificativ din cauza cererii reduse de credite și a plăților mai mari către deponenți. Se preconizează că veniturile din dobânzi ale Wells Fargo își vor continua declinul pe tot parcursul anului 2024, ca urmare a recentei reduceri a ratei dobânzii de către Fed. Cu toate acestea, EPS peste așteptări permite câștiguri suplimentare pe acțiunile companiei. Venit net: 5,11 miliarde de dolari față de 5,78 miliarde de dolari în anul precedent

Venituri nete din dobânzi: 11,69 miliarde de dolari față de 11,88 miliarde de dolari preconizat (-11% de la an la an)

Venituri: 20,37 miliarde USD față de 20,41 miliarde USD așteptate

EPS: 1,42 dolari față de 1,28 așteptat și 1,48 dolari anul precedent

Total credite medii: 910,3 miliarde de dolari

Depozite medii totale: 1,34 trilioane de dolari față de 1,35 trilioane de dolari preconizate JPMorgan Chase (JPM.US): în ciuda pregătirii pentru pierderi mai mari din împrumuturi, cea mai mare bancă americană după active a depășit așteptările pieței, conform rezultatelor solide din Q3 2024. Printre indicatorii care au contribuit la succesul băncii se numără creșterea cu 31% a comisioanelor pentru serviciile bancare de investiții și active totale în administrare mai mari decât se preconiza (3 90 de miliarde de dolari). Acțiunile JPMorgan câștigă 4,25% în acest moment. Venituri nete din dobânzi gestionate: 23,53 miliarde de dolari față de 22,8 miliarde de dolari preconizate

Venituri ajustate: 43,32 miliarde de dolari față de 41,9 miliarde de dolari preconizate

EPS: 4,37 dolari față de 3,98 dolari așteptat

Venit net: 12,9 miliarde de dolari față de 12,1 miliarde de dolari preconizat (-2% YoY)

Total credite: 1,34 trilioane de dolari față de 1,33 trilioane de dolari preconizate

Depozite totale: 2,43 trilioane USD față de 2,4 trilioane USD așteptat

