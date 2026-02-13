Deschiderea sesiunii din SUA: Piața caută o direcție după datele privind inflația

Ultima sesiune a unei săptămâni turbulente se deschide pe Wall Street într-o atmosferă incertă. Investitorii au primit astăzi date importante privind inflația, dar acestea nu par să afecteze evaluările. Sezonul raportărilor financiare este încă în desfășurare, însă acționarii par să acorde o importanță mai mare sentimentului decât datelor. Indicii principali din SUA limitează mișcările la sub 0,5%. Datele BlackRock indică faptul că, în ciuda preocupărilor recente cu privire la calitatea și starea companiilor care beneficiază de revoluția AI, fluxurile de investitori de retail către fondurile care investesc în sectorul tehnologic se află la niveluri record. Donald Trump subliniază necesitatea negocierilor cu Iranul, dar acțiunile sale sugerează altceva. Guvernul SUA va trimite un alt portavion în Orientul Mijlociu, împreună cu o escortă. Date macroeconomice: În SUA, au fost publicate datele privind inflația pentru ianuarie 2026. Inflația anuală s-a situat la 2,4%, față de așteptările de 2,5%. Pe bază lunară, valoarea a fost de 0,2%, față de așteptările de 0,3%.

Inflația de bază a fost în linie cu așteptările, la 2,5% anual și 0,3% lunar. US100 (interval zilnic) Cumpărătorii nu au reușit să recâștige nivelurile de peste retragerea Fibonacci de 23,6%, semnalând o cerere slabă și o pierdere treptată a impulsului. Pentru vânzători, obiectivul principal este rezistența la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8% , a cărei depășire ar putea deschide calea către o corecție mai profundă. Înainte ca acest lucru să se întâmple, trebuie depășit nivelul retragerii Fibonacci de 50%. Un anumit sprijin pentru preț vine din partea RSI, care a scăzut aproape de nivelul de supracumpărare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Arista Network (ANET.US): Producătorul de electronice a înregistrat o creștere de peste 6% după rezultate solide. Compania a depășit așteptările atât în ceea ce privește profitul, cât și veniturile. Conducerea a declarat că, în ciuda presiunii costurilor componentelor de memorie, marjele de profit din trimestrele următoare rămân neamenințate.

Applied Materials (AMAT.US): Acțiunile au crescut cu peste 10% după ce rezultatele companiei au depășit clar așteptările pieței în timpul conferinței privind rezultatele financiare și după previziunile optimiste privind vânzările pentru următoarele trimestre.

Pinterest (PINS.US): Acțiunile platformei sociale au scăzut cu până la 20% după rezultate dezamăgitoare. Rezultatele din trimestrul al patrulea au arătat că atât EPS, cât și veniturile au fost ușor sub așteptări, dar previziunile pesimiste privind veniturile viitoare au afectat evaluările.

Alibaba (BABA.US): Administrația SUA ia în considerare adăugarea Alibaba pe lista entităților supuse restricțiilor de export (1260H); acțiunile au scăzut cu aproximativ 2%.

Rivian (RIVN.US): Producătorul de vehicule electrice a înregistrat o creștere de peste 20% după ce a anunțat previziunile de vânzări pentru noul model de mașină al companiei.

