Deschiderea sesiunii din SUA: Piața își extinde pierderile pe fondul îngrijorărilor crescânde ale investitorilor

Piața bursieră americană deschide ultima sesiune a săptămânii cu noi scăderi. Cele mai mari scăderi se înregistrează la contractele futures US100, reflectând slăbirea încrederii în sectorul tehnologic. Pierderile se situează în jurul valorii de 1,5%. Indicele NASDAQ 100 se află acum la aproximativ 7% sub maximul său. La îngrijorările legate de sănătatea companiilor din sectorul tehnologic, de raliul din domeniul inteligenței artificiale și de semiconductori se adaugă din ce în ce mai mult și conflictul din Strâmtoarea Hormuz, care se intensifică. Iranul a răspuns la noile bombardamente din Iran cu atacuri asupra instalațiilor militare americane din regiunea Golfului Persic. Nici temerile legate de inflație nu se atenuează, din cauza știrilor din Rusia. Îngrijorările privind recoltele și exporturile de grâu și petrol devin tot mai serioase. Atacurile ucrainene, din ce în ce mai eficiente, perturbă industria petrolieră și transportul maritim în Marea Azov. Sentimentul negativ este amplificat și de ultimele rezultate ale Netflix. Liderul din domeniul streamingului a dezamăgit atât în ceea ce privește rezultatele, cât și previziunile, iar îngrijorările legate de situația companiei se răsfrâng asupra întregului sector. Știri despre companii Netflix (NFLX.US): Rezultatele din trimestrul al doilea al anului 2026 au arătat un profit pe acțiune (EPS) de 0,80 dolari, situându-se la limita inferioară a intervalului estimat de piață. Veniturile au crescut la 12,56 miliarde de dolari, sub așteptările Wall Street, care se situau între 12,58 și 13,0 miliarde de dolari. Cu toate acestea, previziunile au avut cel mai mare impact asupra acțiunilor. Conducerea a estimat un EPS pentru trimestrul al treilea de 0,82 dolari, de asemenea sub previziuni. Acțiunile au înregistrat o scădere de peste 10%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Producătorul roboților chirurgicali da Vinci a înregistrat o scădere de aproximativ 10% după publicarea rezultatelor din trimestrul al doilea. Deși profitul a depășit așteptările, compania nu și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an fiscal.

SpaceX (SPXC.US): Zborul de testare planificat al navei „Starship” a fost anulat chiar înainte de lansare, joi, din cauza unei defecțiuni la unul dintre motoarele rachetei. Acțiunile au scăzut cu 4% și se tranzacționează acum sub prețul de la oferta publică inițială (IPO).

Acțiunile din sectorul semiconductorilor și al memoriilor rămân într-o tendință descendentă. Intel, Marvell și AMD au înregistrat scăderi de aproximativ 4% la deschiderea pieței. Nvidia, Micron și Broadcom au înregistrat scăderi de peste 2%.

Nebius (NBIS.US): Compania „Neo Cloud” a emis obligațiuni garantate în valoare de 775 de milioane de dolari. Conform rapoartelor conducerii, cererea pentru aceste instrumente de datorie a depășit semnificativ oferta. Acțiunile au scăzut cu 14%. Analiza tehnică a indicelui US100 (interval zilnic) Vânzătorii au preluat recent controlul asupra graficului, împingând prețurile sub nivelurile de rezistență de la retragerea Fibonacci de 38,2% și 50%. Următorul obiectiv al vânzătorilor este o străpungere sub nivelul de 28.445, de unde ar putea extinde corecția către 27.000 de puncte. Cumpărătorii sunt susținuți de o zonă dublă de rezistență bazată pe EMA100 și pe retragerea Fibonacci de 61,8%. Indicele RSI este scăzut (40), dar nu se află încă în zona de supravânzare. Cu toate acestea, media MACD continuă să acționeze împotriva cumpărătorilor. Sursă: xStation5 Date macroeconomice Numărul autorizațiilor de construcție a înregistrat o scădere mai mare decât se aștepta. În iunie, au fost eliberate 1,36 milioane de autorizații, față de estimările de 1,4 milioane.

Prețurile la export din SUA au scăzut cu 0,6% (mai mult decât se aștepta), în timp ce prețurile la import au crescut cu 0,3% (cu mult peste așteptări).

Producția industrială a crescut cu 0,1% în iunie, față de așteptările de 0,2%.

În ansamblu, datele macroeconomice prezintă o imagine negativă a economiei SUA, care pare să fie încă mascată de o creștere nominală puternică a PIB-ului și de scăderea inflației.

La o jumătate de oră după deschiderea sesiunii, vor fi publicate datele Universității din Michigan. Piața se așteaptă la o ușoară îmbunătățire a încrederii consumatorilor și la o scădere a așteptărilor privind inflația.

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