Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele se redresează pe fondul tensiunilor geopolitice; Sage câștigă, Sarepta se prăbușește

Piețele încearcă să revină astăzi, după vânzările masive de vineri, provocate de intensificarea conflictului dintre Israel și Iran. Atacurile cu rachete și drone care continuă au stârnit temeri privind un război regional mai amplu, care ar pune în pericol aprovizionarea mondială cu petrol și rutele comerciale. Acest context geopolitic, combinat cu deciziile Fed care urmează și datele recente privind inflația, menține investitorii în stare de alertă. Deși sentimentul s-a îmbunătățit ușor în presesiune, incertitudinea rămâne ridicată, în special în ceea ce privește prețurile energiei și schimbările de politică ale băncilor centrale. Contractele futures pe US500 sunt în creștere cu 0,65%, în timp ce US100 câștigă 0,77%. În același timp, indicele de volatilitate VIX scade cu peste 4%, semnalând o ușoară diminuare a anxietății pieței după creșterea de vineri. Printre mișcările notabile ale acțiunilor, Sage Therapeutics câștigă peste 35% după preluarea sa de către Supernus, în timp ce Sarepta se prăbușește cu aproape 40% după ce moartea unui pacient într-un studiu clinic important de terapie genică a declanșat o serie de retrogradări. Cotațiile pieței pentru reducerile Fed s-au modificat ușor după datele în scădere privind CPI și PPI publicate săptămâna trecută — contractele futures indică acum o reducere aproape completă a ratei până în septembrie, dar tensiunile geopolitice și riscul inflației energetice ar putea întârzia luarea de măsuri. Prețurile petrolului rămân volatile, Brent menținându-se în apropiere de 84 USD după ce a crescut cu 10% vineri trecută; traderii urmăresc cu atenție orice perturbare a transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz, care gestionează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol. US100 (interval de timp H4) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nasdaq recuperează pierderile înregistrate vineri, ca urmare a agresiunii neașteptate a Israelului împotriva Iranului. Indicele american testează în prezent un nivel de rezistență cheie, la 21.873,39. Revenirea rapidă a US100 semnalează puterea și rezistența la incertitudinea geopolitică. Cu toate acestea, depășirea nivelului de 21.973 ar putea fi mai dificilă pentru investitorii optimisti, întrucât acesta a declanșat recent o puternică presiune de vânzare din partea investitorilor. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Sage Therapeutics (SAGE.US) a înregistrat o creștere de 36% după ce compania a acceptat să fie achiziționată de Supernus Pharmaceuticals , într-o tranzacție care evaluează compania de biotehnologie specializată în neuroștiințe la 12 dolari pe acțiune . Tranzacția este considerată o primă importantă și o potențială ieșire pentru investitori, după un an turbulent pentru Sage.

EchoStar Corp (SATS.US) a înregistrat un salt de 44,7% în urma unei activități extreme pe piața opțiunilor, cu un delta hedge de 102% la un volum maxim pe 14 zile. Traderii se poziționează pentru o creștere semnificativă pe fondul unui momentum puternic pe piețele de sateliți și telecomunicații.

Roku Inc. (ROKU.US) a câștigat 10,3% după ce a anunțat un important parteneriat publicitar cu Amazon Ads , care va permite accesul la platforma Roku pentru peste 80% din gospodăriile americane cu televizoare conectate. Analiștii consideră că acest lucru reprezintă un impuls puternic pentru monetizare.

Incyte Corp (INCY.US) a câștigat 8,9% după ce compania a publicat date promițătoare din studiile clinice privind terapia pentru tulburări sanguine , care au fost bine primite pe Wall Street. Stifel și-a îmbunătățit perspectivele, calificând acest lucru drept un pas important în dezvoltarea produsului Incyte aflat în faza finală.

Sarepta Therapeutics (SRPT.US) a scăzut cu 39,3% , după ce Piper Sandler și BMO au retrogradat ratingul acțiunilor companiei. Compania a raportat decesul unui pacient în legătură cu terapia genetică experimentală pe care o dezvoltă, ceea ce a declanșat îngrijorări majore cu privire la siguranță și obstacole în procesul de reglementare.

