Deschiderea sesiunii din SUA: Schimbarea de poziție a lui Trump îmbunătățește sentimentul pe Wall Street

Aspecte esențiale La Davos, Trump nu dă semne că ar intenționa să recurgă la forță pentru achiziționarea Groenlandei

Președintele nu acordă importanță volatilității recente a pieței și prevede dublarea valorii acțiunilor

Netflix dezamăgește cu previziunile și se orientează către o ofertă exclusiv în numerar pentru Warner Bros

Sezonul raportărilor financiare continuă: J&J, Charles Schwab, Travelers și Halliburton raportează

Contractele futures de pe Wall Street indicau în această dimineață o continuare a scăderii de la mijlocul săptămânii, dar sentimentul s-a schimbat odată cu apariția lui Donald Trump pe scena Forumului Economic Mondial. Adoptând o poziție mult mai defensivă, asigurarea președintelui că „soluția forțată” privind Groenlanda nu mai este luată în considerare a adus o ușurare imediată piețelor globale. În mod crucial, absența oricărei mențiuni referitoare la tarifele legate de Groenlanda a reaprins narațiunea „TACO” (Trump Always Chickens Out) în rândul traderilor. Principalele concluzii ale discursului președintelui includ: Motorul american: Trump a descris SUA ca fiind „motorul planetei”, argumentând că prosperitatea globală este legată de creșterea economică americană. El a lăudat realizările administrației sale în materie de dereglementare, reduceri fiscale și controlul inflației.

Critici la adresa Europei: Președintele a criticat politicile europene în domeniul energiei și migrației, contrastându-le cu agenda sa „America First”.

Presiuni comerciale: În conformitate cu poziția sa protecționistă, Trump a propus tarife de 30% pentru Elveția, pentru a combate deficitul comercial în creștere.

Problema Groenlandei: Trump și-a reiterat dorința de a negocia achiziționarea Groenlandei, afirmând că „nicio altă țară în afară de SUA” nu ar trebui să dețină acest teritoriu. El a emis un ultimatum dur Danemarcei: „Dacă vor spune da, va fi binevenit; dacă vor spune nu, va fi amintit pentru totdeauna.”

Strategia energetică: În timp ce a lăudat energia nucleară și dominația SUA în domeniul petrolului și gazelor, Trump a rămas critic față de energiile regenerabile, în special energia eoliană. El s-a angajat să scadă prețurile mărfurilor și să medieze o rezolvare a conflictului din Ucraina.

Investiții regionale: Președintele a semnalat, de asemenea, că Venezuela va beneficia de creșterea investițiilor americane. Perspectivă tehnică: US500 (contractele futures S&P 500) Contractele S&P 500 au înregistrat o recuperare robustă, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 6.900, recuperând aproximativ 0,7% după vânzarea masivă de ieri. Faza corectivă actuală corespunde amplorii retragerii din decembrie. Taurii urmăresc probabil rezistența de la 6.930, care se aliniază cu retragerea Fibonacci de 50,0% a corecției actuale și cu diferența de deschidere din weekend. În schimb, în cazul în care tendința descendentă se va relua, vânzătorii vor urmări nivelurile retragerilor Fibonacci de 50,0% și 61,8% ale raliului major care a început în noiembrie. Știri corporative Acțiunile Netflix (NFLX.US) au scăzut cu puțin peste 2,5% la începutul sesiunii de tranzacționare, o recuperare semnificativă față de scăderea de aproape 8% înregistrată înainte de deschiderea pieței. Deși rezultatele din trimestrul al patrulea au îndeplinit așteptările, previziunile gigantului de streaming au dezamăgit investitorii. Într-o schimbare strategică, Netflix a anunțat că trece la o ofertă integrală în numerar pentru Warner Bros , în vederea finalizării fuziunii. În consecință, compania a suspendat programul de răscumpărare a acțiunilor pentru a păstra capitalul necesar achiziției.

Johnson & Johnson (JNJ.US) a raportat venituri de 24,6 miliarde de dolari pentru trimestrul IV al anului 2025, ușor peste consensul de 24,1 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune (EPS) s-a situat la 2,46 dolari , în mare parte în conformitate cu estimările. Deși piețele au reacționat pozitiv la creșterea portofoliului de oncologie și la perspectivele stabile pentru 2026, acțiunile au înregistrat o scădere de aproape 2% în timpul sesiunii.

Charles Schwab (SCHW.US) a înregistrat rezultate care au îndeplinit previziunile analiștilor, cu venituri de 6,34 miliarde de dolari și EPS de 1,39 dolari . Reacția inițială negativă la lipsa unui rezultat superior estimărilor a fost compensată de creșterea generală a pieței, acțiunile înregistrând în prezent o creștere de puțin sub 1%.

Travelers (TRV.US) a înregistrat un profit semnificativ peste așteptări, raportând un EPS de 11,13 dolari față de 8,74 dolari așteptați. Veniturile au atins 12,43 miliarde de dolari , depășind prognoza de 11,04 miliarde de dolari. Acțiunile au urcat la 275 de dolari la deschidere, înainte de a se stabiliza la 270 de dolari, menținând un câștig de 1%.

Halliburton (HAL.US) a depășit așteptările, cu un EPS de 0,69 USD (față de 0,54 USD așteptat) și venituri de 5,7 miliarde USD . Concentrarea companiei de servicii petroliere asupra noilor oportunități de investiții, inclusiv potențiale proiecte în Venezuela, a determinat creșterea acțiunilor cu peste 3%.

