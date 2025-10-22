Deschiderea sesiunii din SUA: Se începe sezonul „acțiunilor meme”?

au crescut cu peste 1.000% în ultimele zile, inclusiv în tranzacțiile din presesiunea din 22 octombrie.

Aspecte esențiale Acțiunile Beyond Meat (BYND.US) au crescut cu peste 1.000% în ultimele zile, inclusiv în tranzacțiile din presesiunea din 22 octombrie.

Netflix și Texas Instruments înregistrează scăderi după publicarea rapoartelor financiare pentru trimestrul al treilea.

Aurul continuă corectarea, acțiunile producătorilor înregistrând cele mai mari scăderi din 2020.

Rezultatele Tesla și IBM sunt așteptate după închiderea sesiunii pe Wall Street.

Indicii S&P 500 și Nasdaq 100 au cedat teren în sesiunea de ieri, dar de la niveluri foarte apropiate de maximele istorice. Contractele futures au pierdut teren și în tranzacțiile de astăzi, pe fondul incertitudinii legate de politica comercială dintre SUA și China. Donald Trump a indicat ieri că întâlnirea dintre el și președintele chinez Xi Jinping s-ar putea să nu aibă loc, ceea ce a amplificat îngrijorările cu privire la posibilitatea unei creșteri semnificative a tarifelor aplicate Chinei de la începutul lunii noiembrie. Cu toate acestea, unele agenții de știri sugerează că pregătirile pentru călătoria președintelui SUA la summitul APEC din Coreea de Sud sunt încă în curs, ceea ce înseamnă că întâlnirea ar putea avea loc. Scăderi accentuate au fost observate ieri nu numai în cazul aurului, care a pierdut peste 5% din valoare și continuă să se vândă și astăzi. Indicii producătorilor de aur au înregistrat o scădere decisiv mai mare. Conform Bloomberg, ETF-ul VanEck Gold Miners a scăzut ieri cu aproape 10%, înregistrând cea mai mare scădere din 2020. Sezonul raportărilor financiare continuă, deși rezultatele inițiale ale companiilor tehnologice americane au fost, până în acest moment, dezamăgitoare. Netflix a raportat profituri semnificativ mai mici decât se aștepta, atribuite unei scăderi a marjei și unei cheltuieli fiscale unice. Cu toate acestea, compania a înregistrat venituri decente, sugerând o potențială îmbunătățire în viitor. Texas Instruments a prezentat în principal previziuni mai mici decât se anticipa pentru trimestrele viitoare, dezamăgind piața. În timp ce condițiile pieței par din ce în ce mai instabile, atenția investitorilor se îndreaptă către așa-numitele „acțiuni meme”. Beyond Meat, producătorul de înlocuitori de carne, o companie care pierduse aproape 95% din valoarea sa, a câștigat peste 360% în ultimele cinci zile, iar în tranzacțiile din presesiune de astăzi a câștigat până la 100%, atingând niveluri de aproape 7 dolari. Beyond Meat înregistrează o creștere la începutul sesiunii, alături de alte acțiuni meme ale Krispy Kreme. Prima acțiune meme din lume - Gamestop - este destul de calmă. Sursa: xStation 5 Perspective tehnice pentru US500 US500 se menține aproape de închiderea de ieri, înregistrând modificări minore la începutul sesiunii. Contractele futures pe indici sunt la aproximativ 0,5% distanță de maximele istorice. Este de remarcat faptul că vânzările masive de pe piața metalelor prețioase nu se extind și pe piața de acțiuni. ETF-ul VanEck Gold Miners (GDX.UK) a suferit pierderi severe în ultimele zile. Multe companii tehnologice americane urmează să publice rapoarte financiare importante, care vor determina traiectoria viitoare a indicilor americani. O umbră clară la nivelul de 6.800 USD ar fi un semnal puternic de scădere, dar o lumânare care se închide cu un corp substanțial peste acest nivel ar oferi un semnal suplimentar de creștere. Astăzi și mâine vom primi rezultatele Tesla și Amazon, care ar putea fi cruciale pentru viitorul indicelui. Știri despre companii: Acțiunile producătorului de înlocuitori de carne Beyond Meat (BYND.US) au crescut de la aproximativ 0,5 dolari la aproape 4 dolari pe acțiune marți și la un nivel de aproape 7 dolari în tranzacțiile din presesiunea de miercuri, în urma unor știri pozitive. Un factor este acordul de distribuție cu Walmart, cel mai mare lanț de retail din SUA. Celălalt este includerea sa într-un ETF de acțiuni meme. Potrivit comentatorilor de pe piața bursieră meme, există speculații că compania ar putea înregistra profit anual și ar putea ajunge la 6 dolari pe acțiune. Cu toate acestea, este important să reținem că această creștere nu este încă justificată de datele fundamentale.

Acțiunile Netflix (NFLX.US) au scăzut cu aproape 7% la deschidere, după publicarea rezultatelor trimestriale. Profitul companiei a fost semnificativ sub așteptări din cauza unui litigiu fiscal cu Brazilia.

Texas Instruments (TXN.US) se tranzacționează în scădere cu aproximativ 9% la deschidere, din cauza previziunilor trimestriale viitoare semnificativ mai slabe decât se aștepta. Compania sugerează că cererea de semiconductori ar putea atinge în curând un nivel maxim, legat de încetinirea comenzilor pentru companie.

Warner Bros (WBD.US) înregistrează câștiguri pentru a doua zi consecutivă, în creștere cu aproape 3% astăzi, în urma rapoartelor privind potențialii ofertanți pentru anumite părți ale afacerii companiei. Netflix și Comcast ar fi interesate de anumite segmente. Compania a respins anterior o propunere de preluare din partea Paramount.

Alphabet (GOOGL.US) înregistrează o creștere de aproximativ 2% pe fondul negocierilor în curs cu Anthropic, care dorește să achiziționeze capacitate de calcul suplimentară în centrele de date, în valoare potențială de zeci de miliarde de dolari. Compania este cunoscută pentru modelul său de inteligență artificială Claude, care a câștigat rapid popularitate în ultima perioadă.

Acțiunile Intuitive Surgical (ISRG.US) , producător de roboți medicali Da Vinci, au crescut cu 18% la deschidere, după ce compania și-a majorat previziunile de vânzări. Acțiunile AT&T (T.US) au câștigat teren în tranzacțiile după închiderea sesiunii, după publicarea rezultatelor financiare solide pentru trimestrul anterior, dar au scăzut cu aproximativ 2% la începutul sesiunii. Compania a raportat o creștere a numărului de abonați mai mare decât se aștepta, atribuită în parte promoțiilor la smartphone-urile Apple. Compania a adăugat 405.000 de abonați în acest trimestru, față de 334.000 cât se aștepta. EPS a fost de 54 de cenți pe acțiune, cu venituri ușor sub așteptări, de 30,7 miliarde de dolari.

