Deschiderea sesiunii din SUA: Se îndepărtează piețele de AI?

Încă din primele ore ale dimineții, s-a înregistrat o deteriorare bruscă a încrederii față de companiile din ecosistemul mai larg al inteligenței artificiale. SK Hynix, listată la bursa coreeană, a pierdut peste 12% după ce a atins un nou maxim, trăgând în jos odată cu ea întregul indice KOSPI (-10%). Se aud tot mai multe voci care semnalează supraevaluarea companiilor din acest sector, fapt care se reflectă puternic astăzi atât în indicele S&P 500 (-1,3%), cât și în indicele Nasdaq Composite (-1,4%). În partea de jos a listei de astăzi se află companii precum Micron (-11,9%), SanDisk (-11,5%), Marvell (-8,6%), AMD (-7%) și Intel (-6,7%). Merită menționat aici faptul că Micron urmează să-și publice mâine, după închiderea pieței, rezultatele pentru trimestrul al treilea. Piața se așteaptă la venituri de aproximativ 35 de miliarde de dolari, comparativ cu doar 9,3 miliarde de dolari în același trimestru al anului trecut (o creștere de peste trei ori!).

Se estimează că profitul pe acțiune (EPS) va depăși 20 USD (față de 1,9 USD în urmă cu un an). Dacă Micron va înregistra chiar și cea mai mică abatere în ceea ce privește previziunile sau marjele (care se estimează că vor atinge un nivel uluitor de 81%), corecția de astăzi s-ar putea transforma într-o scădere mai accentuată. Graficul 1: Dashboard Nasdaq 100 (23.06.2026) Sursa: XTB Research, 23.06.2026 Lichidarea de astăzi nu o ocolește nici pe Nvidia, principalul barometru al revoluției AI, ale cărei acțiuni înregistrează o scădere de 2,7%. Întregul indice Philadelphia Semiconductor (SOX) înregistrează una dintre cele mai slabe sesiuni din acest trimestru. Investitorii își realizează în mod evident profiturile după luni de creșteri euforice, revizuindu-și așteptările privind ritmul de monetizare a investițiilor în inteligența artificială. Deteriorarea sentimentului se reflectă și în indicele de volatilitate VIX (cunoscut sub numele de „indicele fricii”), care crește astăzi cu peste 11%. Graficul 2: Companiile cu cele mai bune și cele mai slabe performanțe din indicele Nasdaq 100 (23.06.2026) Sursa: Bloomberg, 23.06.2026 Ședința de astăzi evidențiază o rotație clasică a capitalului. Fondurile retrase din acțiunile de creștere cu prime ridicate caută un refugiu sigur în sectoarele defensive tradiționale (așa-numitele acțiuni „value”), după cum se observă din performanța relativă a indicelui Dow Jones Industrial Average (+0,0%) față de indicele Nasdaq, dominat de sectorul tehnologic. Graficul 3: Nasdaq 100 - evoluție sectorială(23.06.2026) Sursa: XTB Research, 23.06.2026 Analiză tehnică Graficul 4: US100 [interval zilnic] (13.10.2025 - 23.06.2026) Sursa: xStation, 23.06.2026 În ciuda vânzărilor masive de astăzi, tendința ascendentă pe termen mediu care a început la jumătatea lunii martie rămâne, din punct de vedere tehnic, necontestată. Scăderile se încadrează în scenariul mult-așteptatei răciri a pieței, după creșterile puternice anterioare. O zonă defensivă cheie pentru tauri este acum intervalul de 28,9k-29k puncte, unde se află media mobilă de 50 de zile (SMA). Atâta timp cât cotațiile rămân peste această zonă de cerere, retragerea de astăzi ar trebui interpretată ca o mișcare pur corectivă în cadrul tendinței dominante. Scăderile de astăzi se reflectă însă în mod clar în indicatorii de impuls, care încep să favorizeze mai puternic partea ofertei pe termen scurt. Oscilatorul RSI a scăzut la aproximativ 52,9 puncte, ceea ce neutralizează condițiile anterioare de supra-cumpărare și confirmă o stare de echilibru tranzitoriu cu o ușoară înclinație bearish. Între timp, indicatorul MACD menține în mod constant un semnal de vânzare, sugerând estomparea impulsului ascendent anterior, ceea ce deschide spațiu pentru urșii să testeze niveluri de suport mai joase. Știri despre companii AMC Entertainment (AMC.US): Prețul acțiunilor scade cu peste 23% după ce compania a încheiat un acord cu investitori instituționali privind emisiunea a aproape 100 de milioane de acțiuni ordinare noi, din care urmează să strângă aproximativ 200 de milioane de dolari în capital. Emisiunea determină o diluare semnificativă a capitalului social.

IBM ( IBM.US ): Creșterea prețului acțiunilor (4,3%) este susținută de două vești pozitive: o revizuire în sens pozitiv a recomandării la „supraponderare” de către analiștii JPMorgan și includerea companiei în programul OpenAI Daybreak Cyber Partner.

Primoris Services ( PRIM.US ): Compania și-a redus semnificativ prognoza privind profitul ajustat pentru întregul an 2026, ceea ce a stârnit o reacție foarte negativă din partea investitorilor (-28%).

Avis Budget Group ( CAR.US ): Informațiile privind ajungerea la o înțelegere cu fondul Pentwater Capital Management și entitățile afiliate semnifică încheierea litigiului privind restituirea profiturilor din așa-numitele „profituri pe termen scurt”, adică cele generate de persoanele cu acces la informații privilegiate ca urmare a cumpărării și vânzării (sau vânzării și cumpărării) de acțiuni ale propriei companii într-o perioadă mai scurtă de 6 luni. Acțiunile au înregistrat o creștere de 6,7%.

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