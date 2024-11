Deschiderea sesiunii din SUA: US500 urcă peste pragul de 6.000 de puncte🗽Tesla câștigă 8% datorită optimismului legat de Trump și unei noi recomandări de la Wedbush

Indicii Wall Street deschid ╚Öedin╚Ťa bursier─â de ast─âzi ├«n cre╚Ötere; US500 urc─â peste praful de 6/000 de puncte

Euforia cre╚Öte pe ac╚Ťiunile Tesla; compania se tranzac╚Ťioneaz─â cu 7% mai sus dup─â recomandarea ├«mbun─ât─â╚Ťit─â la Wedbush Securities

Cre╚Öteri puternice ale pre╚Ťului ac╚Ťiunilor pentru companiile legate de pia╚Ťa criptomonedelor. Bursa Coinbase (COIN.US) c├ó╚Ötig─â 15%

Ast─âzi este s─ârb─âtoarea na╚Ťional─â ÔÇ×Ziua VeteranilorÔÇŁ ├«n SUA - tranzac╚Ťionarea obliga╚Ťiunilor este oprit─â, dar listarea companiilor de pe Wall Street este deschis─â ├«n timpul orelor standard Activele americane c├ó╚Ötig─â la ├«nceputul sesiunii; at├ót Wall Street, c├ót ╚Öi dolarul sunt pe un val ascendent. Indicele dolarului este ├«n cre╚Ötere cu aproape 0,3% ast─âzi. Ac╚Ťiunile Tesla se tranzac╚Ťioneaz─â ├«n cre╚Ötere cu peste 8%, iar capitalizarea companiei a dep─â╚Öit 1.000 de miliarde de dolari, cu un raport pre╚Ť/beneficii care indic─â aproape 80. Investitorii pl─âtesc o prim─â considerabil─â pentru ac╚Ťiunile companiei lui Musk, a╚Ötept├óndu-se probabil la ajutor din partea noii administra╚Ťii ├«n introducerea tehnologiei de conducere autonom─â ├«n SUA, precum ╚Öi la tarife care ar putea sprijini compania prin afectarea concuren╚Ťilor cu produc╚Ťia de ma╚Öini electrice ├«nc─â neprofitabil─â. US500 (interval zilnic)

Sursa: xStation5 ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Ac╚Ťiunile americane ├«nregistreaz─â ├«n mare parte c├ó╚Ötiguri considerabile. Sectoarele farmaceutic ╚Öi financiar ├«nregistreaz─â rezultate foarte bune; ac╚Ťiunile din sectorul asigur─ârilor sunt ├«n cre╚Ötere ├«n mod similar. Sl─âbiciunea este evident─â ├«n sectorul minier. Surs─â: xStation5 Tesla ├«nregistreaz─â valori record Wedbush ├«╚Öi m─âre╚Öte pre╚Ťul ╚Ťint─â pentru ac╚Ťiunile Tesla, adopt├ónd o nou─â pozi╚Ťie pe fondul optimismului privind victoria lui Trump. Firma de servicii financiare ╚Öi de investi╚Ťii ╚Öi-a majorat pre╚Ťul ╚Ťint─â la 400 de dolari de la 300 de dolari anterior. Este probabil ca recenta victorie a lui Donald Trump ├«n alegerile preziden╚Ťiale din SUA s─â aib─â un impact pozitiv asupra afacerilor autonome ╚Öi de inteligen╚Ť─â artificial─â (AI) ale Tesla. Wedbush prezice c─â administra╚Ťia Trump va accelera dezvoltarea tehnologiilor de conducere complet autonom─â (FSD) ╚Öi de inteligen╚Ť─â artificial─â prin simplificarea reglement─ârilor care au ├«mpiedicat anterior progresul companiei pe pia╚Ťa din SUA.

Analiza estimeaz─â c─â oportunit─â╚Ťile legate de inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi vehiculele autonome reprezint─â un poten╚Ťial suplimentar de 1 trilion de dolari pentru Tesla. ├Äntr-adev─âr, schimb─ârile din mediul federal de reglementare ar putea reprezenta un progres pentru inteligen╚Ťa autonom─â ╚Öi artificial─â a Tesla ├«n urm─âtorii ani.

De asemenea, se a╚Öteapt─â ca ministrul economiei din Mexic, Marcelo Ebrard, s─â ├«ncerce s─â discute cu Musk despre ├«nfiin╚Ťarea unei fabrici de ma╚Öini electrice ├«n nordul Mexicului. Anali╚Ötii SEB Research au subliniat importan╚Ťa unei cre╚Öteri economice reale ╚Öi mai rapide ├«n SUA pentru Tesla. Tesla (interval zilnic) Sursa: xStation5 Optimism pe ac╚Ťiunile spa╚Ťiale Potrivit investitorilor, ╚Öansele lui Elon Musk de a trimite o misiune pe Marte au crescut, odat─â cu alegerea lui Trump. Se a╚Öteapt─â ca programul spa╚Ťial Artemis al na╚Ťiunii (o ini╚Ťiativ─â NASA care utilizeaz─â nava Starship a SpaceX) s─â se concentreze pe Lun─â ╚Öi Marte, ├«mbun─ât─â╚Ťind cererea de componente din partea unor produc─âtori. Schimbarea este ├«n conformitate cu viziunea lui Musk ╚Öi este de a╚Öteptat s─â accelereze dezvoltarea rachetelor Starship ale SpaceX. Specula╚Ťiile privind intensificarea rivalit─â╚Ťii tehnologice cu China, sub administra╚Ťia republican─â, au ├«mbun─ât─â╚Ťit sentimentul ├«n sectorul companiilor spa╚Ťiale, inclusiv Redwire (RDW.US), unde vedem ├«n formare un model de pre╚Ťuri tip┬á ÔÇťsaucerÔÇŁ; compania a rezolvat problemele financiare din2022 ╚Öi raporteaz─â o ├«mbun─ât─â╚Ťire a portofoliului de comenzi. Sursa: xStation5

