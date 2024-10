Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street câștigă după vânzarea de ieri 🗽Tesla câștigă 5%

Indicii americani șterg pierderile inițiale, în ciuda sesiunilor mai negative din Europa și Asia. US100 câștigă 0,5% și VIX scade

Sentimentele din sectorul semiconductorilor s-au îmbunătățit în ciuda datelor mai slabe privind piața muncii

Nvidia (NVDA.US) pierde ușor, Intel încearcă să își revină după rapoartele Reuters îngrijorătoare privind afacerile de producție sub contract (Foundry)

Acțiunile Onconova (ONTX.US) și GitLab (GTLB.US) înregistrează creșteri euforice de 37% și, respectiv, 17%

Balanța comercială a SUA în luna iulie în conformitate cu așteptările (78,8 miliarde de dolari față de previziunile de 79 miliarde de dolari, după 73,1 miliarde de dolari în iunie)

Raportul Fed Beige Book este programat la 21:00 ora României După vânzarea în cascadă de ieri a indicilor americani, astăzi Wall Street încearcă să revină. Raportul JOLTS, sub așteptări, nu a reușit să preseze indicii. Comenzile din fabrici au crescut cu 5% lunar, depășind ușor nivelul de 4,8% estimat după scăderea de -3.3% în iulie. Randamentele titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani se tranzacționează în scădere ușoară cu 2 puncte de bază, la 3,82%. Cu toate acestea, datele mai slabe ar putea spori tensiunile înainte de reuniunea Fed din 18 septembrie și ar putea spori incertitudinea legată de dinamica economiei SUA. Raportul JOLTS a venit în 7,67 milioane față de 8,1 milioane estimat și 8,184 milioane anterior Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Petrolul pierde ușor astăzi, iar yenul și francul japonez s-au întărit în raport cu dolarul, indicând o cerere puternică continuă de „acoperire” a scăderilor randamentelor și titlurilor de valoare din SUA. Tesla câștigă 5% astăzi, în urma rapoartelor care indică vânzări mai puternice în China și debutul Model Y cu șase locuri. Producătorul de mașini electrice a introdus tarife mai mici pentru modelele X și Y în Suedia. Compania lui Elon Musk va prezenta Robotaxi la studioul Warner Bros din California.

Sectorul tehnologic încearcă să revină după vânzarea de ieri. AMD câștigă mai mult de 4%, iar Nvidia urcă din nou la 110 USD. Sursa: xStation5 Știri Acțiunile Nvidia (NVDA.US) își extind scăderile după ce bursa americană a coborât ieri la un minim record, în timpul sesiunii în care compania a șters aproape 279 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră

Blackstone (BX.US) urmează să cumpere AirTrunk, un operator australian de centre de date, pentru un total de 16 miliarde de dolari. aceasta va fi, de asemenea, cea mai mare investiție individuală în regiunea Asia-Pacific

Previziunile Dollar Tree (DLTR.US) sugerează o cerere mai slabă, compania își reduce previziunile pentru veniturile anuale și profit; Compania a subliniat că, consumatorii evită să cumpere produse premium, la care avea cele mai mari marje; acțiunile pierd 19%

CEO-ul US Steel a transmis că, în cazul în care preluarea US Steel de către conglomeratul japonez Nippon Steel nu va avea loc (administrația Kamala Harris se va opune), compania își va muta probabil sediul din Pittsburgh. Acțiunile câștigă mai mult de 2%

Veniturile GitLab au crescut cu mai mult de 30% YoY, depășind așteptările analiștilor. Analiștii de la Baird și-au majorat ținta de preț pentru compania de software după un raport financiar puternic pentru al doilea trimestru. Tesla câștigă mai mult de 5% astăzi, depășind media mobilă de 50 de perioade(linia galbenă); principalele zone de rezistență sunt 223 și 252 USD, unde putem vedea nivelurile de retragere Fibonacci. Prețul acțiunilor a revenit peste media mobilă de 200 de perioade, putând reveni la trendul ascendent. Sursa: xStation5 Privind la amploarea vânzării Nvidia și la RSI-ul apropiat de 20 de puncte, o revenire la 115 dolari pe acțiune pare încă probabilă. Sursa: xStation5

