Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street își continuă declinul! 📉

O zi marcată de discursuri ale membrilor FOMC – piața așteaptă discursul lui Jerome Powell, urmat de cele ale lui Bailey, Walley și Collins. Bowman nu a oferit semnale noi.

Sentimentul slab pe piața criptomonedelor pune presiune pe acțiunile conexe

Metalele rare continuă să crească, investitorii considerându-le active de acoperire în contextul tensiunilor comerciale.

Guvernul SUA rămâne închis, paralizia administrativă continuă

Rezultate mixte din partea băncilor și a lanțurilor de retail

Ședința de astăzi de pe Wall Street a început în mod clar sub influența vânzătorilor. Contractele futures pe indicele Nasdaq 100 pierdeau aproape 1% înainte de deschidere, semnalând un început nervos al zilei. După câștigurile de ieri, piața americană ar putea intra într-o fază de corecție. Contractele US100 pierd cel mai mult. Dow și S&P500 sunt în scădere cu aproximativ 1%, în timp ce Russel 2000 are cea mai bună performanță, scăzând cu aproximativ 0,6%. La începutul sesiunii, indicii principali deschid cu scăderi clare, reflectând tensiunile crescânde pe mai multe fronturi. Investitorii reacționează la escaladarea războiului comercial cu China. În plus, înrăutățirea situației din sistemul financiar, cu volatilitatea crescândă pe piața datoriilor și preocupările legate de lichiditate, intensifică presiunea de vânzare. Toate acestea sunt agravate de închiderea continuă a guvernului federal, care destabilizează situația de câteva zile și testează rezistența pieței la risc. Sursa: Bloomberg Finance Scăderile afectează cel mai mult sectorul IT și industriile conexe. În urma acestora, sectorul financiar înregistrează cele mai mari scăderi. Puțin mai bine, dar totuși în teritoriu negativ, se află sectorul sănătății și industria în sens larg. Retailerii se pot lăuda cu o ușoară creștere. Date macroeconomice: Din cauza paraliziei administrative, datele macroeconomice nu sunt încă publicate, ceea ce limitează capacitatea investitorilor de a evalua starea economiei. Atenția pieței este, prin urmare, îndreptată către discursurile membrilor FOMC. Michelle Bowman și-a încheiat deja discursul, fără a adăuga nimic nou față de ceea ce piața deja inclusese în prețuri. Mai târziu în cursul zilei, investitorii așteaptă discursul lui Jerome Powell, care ar putea da tonul pentru întreaga săptămână. După el, vor lua cuvântul și Andrew Bailey, Susan Walley și Austan Collins. Fiecare dintre aceste discursuri poate avea un impact asupra sentimentelor și așteptărilor pe termen scurt cu privire la politica Fed. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cotația indicelui, fără corecții, a depășit ambele limite ale canalului de creștere, media mobilă exponențială de 25 de perioade (EMA25) și nivelul retragerii Fibonacci de 23,6. Scăderile au fost oprite doar în apropierea mediei mobilă exponențiale de 100 de perioade (EMA100) și a retragerii Fibonacci de 50%. În prezent, rata se situează între retragerile Fibonacci de 38,2% și 50%. Menținerea rezistenței este esențială pentru a evita extinderea corecției către nivelul de 6.500. Cu toate acestea, dacă taurii doresc să recâștige inițiativa, trebuie vizată o depășire a retragerii Fibonacci de 38,2%. Știri despre companie: Companiile legate de criptomonede se află într-o situație dificilă. Retragerea de la vârfuri și deteriorarea sentimentului afectează majoritatea companiilor asociate cu tranzacționarea criptomonedelor. Coinbase (COIN.US) pierde 4% la deschidere.

Companiile legate de extracția și prelucrarea metalelor rare continuă să câștige în ultimele zile, pe fondul restricțiilor chineze și al escaladării tensiunilor comerciale. MP Materials (MP.US) crește cu peste 3% înainte de deschiderea sesiunii.

Polaris (PII.US), un producător de vehicule ușoare, crește cu peste 10% la deschidere, după ce a anunțat „separarea” diviziei sale indiene.

Navitas Semiconductors (NVTS.US) — crește cu 24% după ce a prezentat noul său cip pentru Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) — crește cu peste 2% la deschidere, după publicarea unui raport bun pentru al treilea trimestru. Banca a ridicat indicatorii cheie și a anunțat extinderea activității în urma recentelor relaxări ale reglementărilor.

Domino's Pizza (DPZ.US) — Compania crește cu peste 2% la deschidere, după publicarea rezultatelor în care lanțul de restaurante s-a putut lăuda cu o creștere a vânzărilor peste consensul analiștilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."