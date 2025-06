Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street minimizează riscurile geopolitice; Tesla conduce în rândul companiilor “Magnificent 7”

Optimism generalizat pe principalii indici americani

Acțiunile din sectorul bunurilor de consum conduc creșterile

Tesla depășește performanța acțiunilor “Mag7” la debutul Robotaxi Wall Street a deschis săptămâna în teritoriul pozitiv, neafectată de intervenția SUA în conflictul dintre Israel și Iran. S&P500 conduce câștigurile pentru moment (+0,6%), urmat de Russell 2000 (+0,55%), Nasdaq (+0,5%) și DJIA (+0,35%). Acțiunile din sectorul bunurilor de consum domină sesiunea de luni, deoarece se confruntă cu riscuri geopolitice și tarifare relativ mai mici decât omologii lor din sectorul tehnologic sau al sănătății. Un optimism peste medie se observă și în sectorul imobiliar, în urma celor mai recente date economice, care indică o revenire neașteptată a vânzărilor de case în luna mai (+0,8% față de luna precedentă, față de prognoza de -1,3%). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Optimismul este susținut și de performanța relativ mai bună a indicilor PMI în comparație cu Europa. Datele au arătat o creștere continuă atât în sectorul serviciilor, cât și în cel manufacturier din SUA, deși ritmul de creștere a încetinit mai mult decât se aștepta. Scăderea exporturilor a afectat producția, parțial compensată de constituirea de stocuri din cauza preocupărilor legate de tarife. Tarifele au determinat, de asemenea, creșteri puternice ale prețurilor, în special în sectorul manufacturier. Cererea internă a rămas puternică, susținând crearea de locuri de muncă și creșterea numărului de comenzi restante. Volatilitate în sectoarele S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (interval H1) În urma unui atac direct al SUA asupra Iranului, contractele futures pe indicele US100 au deschis după weekend cu o scădere semnificativă de aproximativ 200 de puncte. Cu toate acestea, Nasdaq a recuperat rapid, închizând diferența și depășind nivelul de 21.845 la începutul sesiunii europene. La deschiderea Bursei de Valori din New York, indicele a scăzut cu 100 de puncte, dar s-a redresat la fel de repede. Indicele a depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 25 de perioade, confirmându-și puterea în ciuda turbulențelor geopolitice. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Tesla Motors (TSLA.US) înregistrează astăzi o creștere de aproximativ 7%, susținută de debutul discret al robotaxi-ului în Austin al lui Elon Musk, care s-a bazat pe influențatori selectați cu grijă, mai degrabă decât o lansare publică. În timp ce acțiunile au crescut pe fondul optimismului, constrângerile din lumea reală — zone geofence, limite impuse de condițiile meteorologice nefavorabile — și concurența acerbă sugerează că autonomia scalabilă și generatoare de venituri este încă departe.

Fiserv (FISV.US) a crescut cu 3% după ce a anunțat planurile de lansare a unei platforme stablecoin integrate cu Solana și în parteneriat cu Circle și Paxos. Deși inițiativa semnifică un pas curajos în direcția plăților tokenizate și a decontării 24/7, compania se confruntă cu provocarea de a se redresa după o scădere de 20% a acțiunilor în acest an, pe fondul concurenței crescânde din sectorul fintech.

Li Auto (LI.US) a înregistrat o creștere de peste 6,8% după ce CEO-ul Li Xiang a anunțat planurile de lansare a unui nou SUV electric, i6, în luna septembrie. Vizând cumpărătorii de crossover-uri premium de la mărci precum BMW și Audi, această mișcare a stimulat și acțiunile H ale Li Auto, care au condus creșterea indicelui Hang Seng Tech cu 5,5%.

Northern Trust (NTRS.US) a înregistrat un salt de 9% după ce au apărut informații că Bank of New York Mellon a contactat compania pentru a discuta o posibilă fuziune. Analiștii văd avantaje strategice pentru ambele părți, deși există îngrijorări cu privire la prețul tranzacției

