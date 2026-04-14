Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street se redresează pe fondul datelor sub așteptări privind indicele prețurilor de producție (PPI)

Wall Street se îndreaptă tot mai mult către o perspectivă de reducere a riscurilor, mai degrabă decât de intensificare a acestora, ceea ce, în contextul actual, devine o sursă esențială de susținere pe termen scurt pentru evaluările bursiere. Piața pare să treacă de la o poziție defensivă la una mai favorabilă creșterii economice, anticipând un scenariu de relaxare treptată a tensiunilor geopolitice sau, cel puțin, de stabilizare a acestora la niveluri care nu generează șocuri macroeconomice suplimentare. Nu este încă vorba de o convingere deplină cu privire la o îmbunătățire durabilă a fundamentelor, ci mai degrabă de o reevaluare rapidă a primei de risc, care scade mai repede decât se modifică datele economice reale.

În acest context, datele PPI de astăzi sunt deosebit de importante, întrucât s-au situat semnificativ sub așteptări. Presiunile asupra prețurilor la nivelul producătorilor nu se accelerează în măsura anticipată de consens, în ciuda tensiunilor continue de pe piețele comerciale și energetice globale. Piața interpretează acest lucru ca un semnal că presiunile asupra costurilor nu se transmit la fel de puternic în economia mai largă, așa cum se temea anterior în scenariile mai pesimiste. Acest lucru nu indică încă o dezinflație completă, dar deplasează balanța riscurilor către un mediu de inflație mai neutru și mai controlat.

În același timp, sezonul de raportare a rezultatelor financiare în sectorul bancar transmite semnale mixte. În ansamblu, băncile americane raportează rezultate solide, dar nu excepționale, subliniind faptul că mediul rămâne dificil și departe de a fi euforic. Există „paraziți” clari în aceste rapoarte, fie sub forma unor orientări mai prudente, fie sub forma unui impuls mai slab în anumite segmente de activitate, ceea ce temperează entuziasmul și întărește opinia că actualele condiții de piață rămân incerte. Cu toate acestea, sectorul financiar continuă să înregistreze o rentabilitate solidă, impulsionată în special de activitatea de tranzacționare și de fluxurile relativ stabile din sectorul bancar de investiții, ceea ce contribuie la prevenirea deteriorării sentimentului.

Combinând acești factori — un indice PPI mai slab decât se aștepta, rezultate bancare mixte, dar rezistente, și așteptări crescânde privind dezescaladarea geopolitică — obținem o configurație clasică care susține mișcări ascendente suplimentare. Într-un astfel de context, piața nu necesită o revizuire puternică în sens ascendent a așteptărilor de creștere; în schimb, o reducere a riscurilor extreme și o comprimare a primei de risc sunt suficiente pentru ca indicii să continue să crească.

Întrebarea cheie pentru sesiunile următoare este dacă această mișcare reprezintă începutul unei schimbări durabile de regim pe piețe sau mai degrabă o fază de „reevaluare a speranțelor” pe termen scurt, în care investitorii prețuiesc prea repede stabilizarea geopolitică și a inflației. Istoria arată că astfel de faze de optimism determinate de dezescaladare pot fi foarte dinamice, dar se pot inversa la fel de repede dacă oricare dintre factorii cheie — energia, geopolitica sau inflația serviciilor — începe să se intensifice din nou.

Contractele futures pe indicele S&P 500 din SUA (US500) înregistrează astăzi creșteri moderate, unul dintre principalii factori de susținere fiind valoarea indicelui PPI din SUA, mai slabă decât se aștepta. Datele indică faptul că presiunile asupra prețurilor la nivelul producătorilor nu se accelerează atât de mult pe cât prevăzuse consensul, reducând îngrijorările cu privire la un nou val de inflație determinat de costuri. Piața interpretează acest lucru ca un semn că impulsul inflaționist din partea ofertei rămâne sub control, susținând activele de risc.

Știri despre companii

Wells Fargo (WFC.US) a dezamăgit piața în ciuda creșterii profitului, deoarece calitatea rezultatelor a fost mai slabă decât se aștepta și a fost determinată în mare parte de factori punctuali și de o performanță mai puțin echilibrată a afacerii. Investitorii acordă atenție și ipotezelor mai prudente privind rezervele de credit, precum și semnalelor mixte din diferite segmente de activitate. Ca urmare, acțiunile se tranzacționează la un nivel mai scăzut.

Cifre financiare cheie:

Venituri: 21,45 miliarde USD, cu aproximativ 340 milioane USD sub așteptări

Profit net: aproximativ 5,3 miliarde USD, în creștere față de anul precedent

EPS: 1,60 USD, depășind estimările cu 0,02 USD

BlackRock (BLK.US) a raportat rezultate foarte solide pentru primul trimestru al anului 2026, depășind semnificativ așteptările datorită intrărilor robuste în ETF-uri și comisioanelor mai mari de administrare a activelor. Un sprijin suplimentar a venit din partea comisioanelor de performanță mai mari și a extinderii scalei de afaceri, împingând activele administrate la niveluri record.

Cifre financiare cheie:

Venituri : 6,7 miliarde USD față de ~6,4 miliarde USD așteptate

Venituri operaționale : în creștere cu 31% până la 2,67 miliarde USD

Marjă operațională: a crescut la 44,5%

Câștig pe acțiune (EPS): 12,53 USD față de estimările de ~11,5 USD

JPMorgan Chase (JPM.US) a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru al anului 2026, susținute de venituri solide din tranzacționare și de puterea activității de investment banking, alături de reziliența generală a afacerii. Profitul și veniturile au surprins în mod pozitiv, confirmând starea solidă a sectorului financiar într-un mediu caracterizat de volatilitate ridicată.

Cu toate acestea, raportul nu a fost în totalitate pozitiv, întrucât banca și-a redus previziunile privind veniturile nete din dobânzi (NII) pentru întregul an, ceea ce temperează o parte din optimismul privind dinamica viitoare a profiturilor. Acest lucru creează o dinamică tipică de „rezultate peste așteptări acum, perspective mai slabe mai târziu”, limitând entuziasmul general al investitorilor în ciuda performanței trimestriale solide.

Cifre financiare cheie:

Venituri : peste 50 miliarde USD față de 49,2 miliarde USD așteptate

EPS: 5,94 USD față de ~5,45 USD așteptat

Marja netă a dobânzii (NIM) : 2,5% față de 2,57% așteptat

IonQ (IONQ.US) este în creștere după ce a fost inclusă în Inițiativa de Benchmarking Cuantic a DARPA, un program care vizează dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor de calcul cuantic. Nu este încă vorba de un contract mare garantat, ci mai degrabă de participarea la un program guvernamental de cercetare și dezvoltare cu potențial de obținere a unor contracte viitoare.