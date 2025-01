Discursul inaugural al lui Trump: petrolul, eficiența guvernului și instaurarea păcii

Rezumatul discursului lui Donald Trump: Politica internă: Controlul frontierelor : Trump a anunțat introducerea stării de urgență la granița sudică și o concentrare asupra problemelor legate de imigrația ilegală.

Sprijin pentru cetățeni : Vor fi alocate resurse pentru a-i ajuta pe americani (de exemplu, rezolvarea problemei ajutorului inadecvat după uraganul din Carolina de Nord).

Securitate și justiție : Trump a pus accentul pe restabilirea ordinii în țară, făcând potențial aluzie la grațieri pentru evenimentele legate de 6 ianuarie 2021.

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) : Trump a anunțat crearea unei noi instituții. Menționarea „DOGE” a provocat o creștere de 4% a Dogecoin.

Reintegrarea membrilor armatei : Cei concediați pentru că au refuzat vaccinarea COVID vor putea reveni în armată.

Schimbarea numelui geografic : Planuri de redenumire a Golfului Mexic în „Golful American” și de restabilire a numelui istoric al Muntelui McKinley în loc de Denali în Alaska. Economie și energie: Energie și petrol : Trump a anunțat reluarea autorizațiilor de foraj („Drill Baby Drill”) și își propune să consolideze poziția dominantă a Statelor Unite ca principal producător de petrol și gaze.

Sprijin pentru sectorul petrolier : Plănuiește să suspende sprijinul pentru industria vehiculelor electrice în favoarea sectoarelor auto tradiționale.

Tarife și taxe : Trump a propus impunerea de tarife și taxe altor țări pentru a crește bogăția SUA. Politica externă: Încetarea războaielor : Trump a promis să nu inițieze noi conflicte militare.

Canalul Panama : A declarat un obiectiv de a recâștiga controlul asupra Canalului Panama. Declarații simbolice: Planul de a planta un steag pe Marte .

Revenire politică : Trump a subliniat aderența la temele de campanie care au obținut sprijinul publicului. Reacțiile pieței: EUR/USD : Niveluri ridicate au fost observate mai devreme datorită rapoartelor privind tarifele, dar cotația a revenit sub 1.0400.

Bitcoin : A scăzut cu 1% după ce anterior a atins un maxim istoric de 109.000; în prezent se tranzacționează la 102.000. Prețurile petrolului : Scăderi continue, în principal după ora 15:30, în urma rapoartelor privind lipsa introducerii unor tarife semnificative.

