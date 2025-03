Discursul președintei BCE, Lagarde (LIVE)

BCE a redus ratele dobânzilor cu 25 pb, în conformitate cu așteptările piețelor. Iată comentariile președintelui BCE, Christine Lagarde, privind creșterea economică, inflația și tarifele din Zona Euro. Cheltuielile pentru noile programe europene de apărare pot stimula creșterea economică și sectorul industrial

Procesul de dezinflație progresează în conformitate cu așteptările anterioare . Previziunile privind inflația pentru anii următori au fost revizuite ușor în creștere datorită dinamicii prețurilor la energie ( 2025: 2,3%, 2026: 1,9%, 2027: 2% ). Politica monetară devine mai puțin restrictivă, conform planului .

Creșterea salariilor reale semnalează o redresare a cererii de consum în Zona Euro.

Economia UE a înregistrat o creștere modestă în Q4 2024 , o tendință similară continuând în 2025 . Activitatea industrială continuă să frâneze economia UE , în ciuda îmbunătățirii indicatorilor PMI , în timp ce sectorul serviciilor rămâne pe un teren solid .

Principala provocare rămâne nivelul scăzut al investițiilor corporative , determinat de incertitudinea geopolitică ridicată .

Cererea de forță de muncă a încetinit vizibil în 2025 , reducând în continuare riscurile inflaționiste generate de presiunile salariale de pe piața muncii.

Creșterea cheltuielilor ar reprezenta un impuls pentru economia europeană. Incertitudinea este uriașă. BCE are nevoie de timp pentru a înțelege impactul tarifelor. Trebuie să înțeleagă planurile de apărare înainte de a emite judecăți.

Dacă datele vor semnala o pauză, BCE o va face. BCE nu se angajează în prealabil și va decide pe baza datelor.

Se observă o creștere a împrumuturilor. Cheltuielile pentru apărare și infrastructură ar putea impulsiona nu doar creșterea economică, ci și inflația. Tensiunile geopolitice creează un risc de inflație cu două fețe și sunt o sursă majoră de incertitudine.

Deocamdată, riscurile pentru creștere sunt orientate în sens descendent. Acordurile salariale recente indică o moderare continuă a presiunilor salariale. Majoritatea indicatorilor privind așteptările inflaționiste susțin revenirea la 2%.

Inflația internă este încă ridicată, dar incertitudinea a crescut, pentru a amortiza economia.

Exporturile vor beneficia de cererea globală, cu excepția tarifelor. Creșterea ocupării forței de muncă în Zona Euro a fost slabă în ianuarie și februarie. Încrederea consumatorilor este fragilă.

Serviciile sunt rezistente și susțin tendința cheltuielilor de consum, dar cererea de forță de muncă s-a temperat.

