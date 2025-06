Disputa dintre Trump și Musk, vizibilă și pe burse. Cât de realistă ar fi o viitoare colaborare dintre cei doi?

Elon Musk este cunoscut pentru riscurile uriașe pe care si le-a asumat de-a lungul spectaculoasei cariere de antreprenor. Cel mai mare ”pariu” recent asumat a fost susținerea masivă a campaniei electorale pentru Donald Trump, însă schimbul de replici dintre șeful Tesla și președintele SUA nu a fost lipsit de efecte pe piața bursieră, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. Având în vedere personalitățile puternice implicate, scenariul unei distanțări abrupte a fost luat în calcul de unii comentatori, însă orizontul de timp era nedefinit. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Disputa de săptămâna trecută dintre cel mai bogat om al lumii și cel mai puternic președinte a fost intensă, dar relativ scurtă. Răcirea relațiilor și replicile tăioase ale președintelui SUA au fost înțelese de investitori drept riscuri majore la adresa contractelor guvernamentale ale SpaceX și altor companii, dar și privind reglementărilor din domeniul condusului autonom sau altor programe esențiale pentru Tesla. Potrivit unor voci din administrație, nemulțumirile lui Musk ar fi pornit de la prevederile din legea fiscală care elimină facilități precum creditul de reglementare și subvenția de vânzare estimate a valora peste 3 miliarde de dolari pentru companie. Acțiunile Tesla au înregistrat scăderi puternice de 14,2%, joi, după schimbul de replici tăioase. Declinul de peste 150 miliarde de dolari pe bursă a reamintit cât de rapid se poate ajusta valoarea de piață a Tesla și averea lui Elon Musk drept răspuns la postări din social media. Vineri, titlurile au recuperat peste 3%, iar în următoarele 3 sesiuni au ajuns aproape la nivelul de dinaintea scăderilor. Săptămâna aceasta, după recuperare, acțiunile erau la închiderea de miercuri cu 1,7% sub nivelul de miercurea trecută, dinaintea confruntării, și cu -13,9% față de deschiderea anului, punctează consultantul de strategie XTB România. Într-o comunicare ce nu strălucește prin diplomație, după ce criticase dur legea fiscală propusă, Musk a postat pe X că, fără el, Trump nu ar fi ajuns președinte. Escaladarea a fost foarte rapidă. Într-un interviu despre conflictul pe care l-ar fi avut Musk cu șeful Trezoreriei, Scott Bessent, președintele american a răspuns că ”îi dorește să fie bine”, ceea ce se poate traduce, de fapt, în mai multe feluri, atât literal cât și ca un ”la revedere”, chiar dacă a adăugat ”am avut o relație bună și îi doresc să fie bine, foarte bine, de fapt”. Cât de realistă să fie o viitoare colaborare dintre Trump și Musk? Schimbând tonalitatea, Elon Musk a recunoscut că regretă și că a ”mers prea departe” cu unele din postările anterioare. În replică, președintele a spus că găsește gestul drept ”foarte frumos”. La doar câteva zile după ce relația fusese declarată închisă, punțile par să fi fost realiniate, punctează Claudiu Cazacu. Este posibil ca cei doi să conlucreze pe viitor, într-un mod pragmatic, având în vedere avantajele reciproce? Donald Trump poate înțelege beneficiile asocierii cu un industriaș inovator cu resurse financiare ample, care dezvoltă unelte esențiale pentru așezarea SUA în domenii esențiale precum comunicațiile prin satelit, lansarea de echipamente spațiale, vehicule autonome sau roboți. La rândul său, Elon Musk este – mai ales după ”răcorirea” ce a luat câteva zile – conștient de importanța deciziei politice în contractele majore cu statul ale unora dintre companiile sale, și de înțelepciunea de a nu antagoniza președintele, într-un stat care are autoritatea de a investiga, taxa sau reglementa. Cu toate acestea, revenirea la apropierea din perioada anterioară nu va fi simplă și, pentru o vreme, nici măcar probabilă. Riscul unor noi ”scântei” va rămâne pentru o vreme, indicând o volatilitate mai ridicată decât în alte scenarii pentru acțiunile Tesla. Speranța investitorilor, care a contribuit la relansarea valorii acțiunilor, ține de îndeplinirea unor vechi promisiuni. Lansarea din 12 iunie a robo-taxiurilor în Austin ar fi un început al unui program promis și așteptat de multă vreme, însă pentru publicul larg, 22 iunie ar putea fi un reper decalat suplimentar, potrivit lui Elon Musk, arată consultantul de strategie XTB România. Cu vânzări sub presiune și concurență uriașă dinspre producătorii chinezi, aflați în prezent într-un război al prețurilor, Tesla are mare nevoie de liniște în relația cu administrația americană, și de victorii de etapă în proiectul automobilelor autonome pentru a susține entuziasmul investitorilor, subliniază Claudiu Cazacu.

