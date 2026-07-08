Dolarul își revine: reluarea ostilităților din Orientul Mijlociu afectează piețele valutare

Piața valutară a adoptat o atitudine defensivă în urma unei escaladări bruște a conflictului dintre Iran și Statele Unite. Atacul Iranului asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz a pus capăt armistițiului care dura de o lună. Ca urmare, prima de risc geopolitic a revenit pe piața valutară, determinând retragerea capitalului din majoritatea monedelor și redirecționarea acestuia către dolarul american. Cronologia escaladării: Cum s-a prăbușit memorandumul? Noua escaladare a urmat secvența de evenimente de mai jos: Semnarea memorandumului: Luna trecută, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord temporar de 60 de zile. Acordul garanta trecerea în condiții de siguranță și fără taxe a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în schimbul suspendării temporare a sancțiunilor SUA asupra exporturilor de petrol iranian și a demarării negocierilor privind programul nuclear al Teheranului.

Iranul atacă nave comerciale (începutul escaladării): Iranul a încălcat acordul atacând trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, inclusiv un tanc de GNL care transporta gaz natural lichefiat.

Răzbunarea SUA: Ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale, forțele americane au lansat un atac de represalii la scară largă împotriva a peste 80 de ținte din întreaga Iran. De asemenea, Washingtonul a reinstituit imediat sancțiunile asupra comerțului cu petrol iranian.

Contraatacul iranian: Teheranul a răspuns cu un nou val de atacuri, de data aceasta vizând obiective din Bahrain și Kuweit.

Sfârșitul oficial al armistițiului: În declarațiile făcute reporterilor în timpul summitului NATO de la Ankara, Donald Trump a pus capăt oricăror speculații, afirmând că armistițiul s-a încheiat („din punctul meu de vedere, s-a terminat”). Președintele a criticat aspru conducerea iraniană, numind-o „gunoi” și „mincinoși”, excluzând practic orice revenire la diplomație pe termen scurt. Inversarea pieței valutare: aversiunea față de risc afectează monedele piețelor emergente Monedele mai mici ale piețelor emergente sunt cele mai mari perdante ale sesiunii de astăzi, pierzând rapid câștigurile acumulate în ultimele câteva săptămâni de relativă acalmie geopolitică. Forintul maghiar înregistrează cea mai slabă performanță astăzi (EURHUF: +0,85%, USDHUF: +1,0%), scăzând la un minim de două luni față de euro și la un minim de trei luni față de dolarul american. Cu toate acestea, forintul a intrat în această nouă fază a conflictului din Orientul Mijlociu dintr-o poziție de forță considerabilă, retrăgându-se de la maximele multianuale atinse pe fondul optimismului investitorilor în urma victoriei partidului lui Peter Magyar la alegerile parlamentare. Pentru HUF, mișcarea actuală poate reprezenta o corecție justificată, după ce majoritatea evoluțiilor pozitive fuseseră deja prețuite. Orice apreciere ulterioară va depinde probabil de îmbunătățiri mai structurale ale economiei maghiare, în special de o creștere a investițiilor străine directe. Alături de forint, randul sud-african (USDZAR: +0,6%, EURZAR: +0,4%) și rupia indiană (USDINR: +0,5%) înregistrează, de asemenea, pierderi semnificative. India rămâne direct dependentă de transporturile de țiței care trec prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Africa de Sud se bazează în mare măsură pe produsele petroliere rafinate. Graficul 1: Cursurile de schimb EURHUF și USDHUF (galben) Sursă: xStation5 EURUSD: Speculatorii pesimiști recâștigă avantajul Creșterea aversiunii față de risc afectează, de asemenea, ansamblul monedelor G10. Singurele excepții notabile sunt dolarul neozeelandez, susținut de recenta majorare a ratei dobânzii de către Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) la 2,50% și de declarațiile cu ton dur ale guvernatorului RBNZ, precum și coroana norvegiană, care continuă să beneficieze de presiunea ascendentă reînnoită asupra prețurilor petrolului. Reînceperea ostilităților în Orientul Mijlociu a șters efectiv câștigurile înregistrate de perechea EURUSD pe parcursul unei săptămâni. Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume a scăzut cu aproximativ 0,4% față de ieri și, în ciuda tranzacționării relativ stabile de astăzi, rămâne vulnerabilă la noi scăderi. Acest lucru este valabil mai ales având în vedere că este puțin probabil ca Banca Centrală Europeană să răspundă cu o retorică agresivă de tip „hawkish” care ar oferi un sprijin semnificativ pentru euro. Participanții la piața opțiunilor se acoperă, de asemenea, din ce în ce mai mult împotriva unor noi scăderi ale perechii EURUSD. Indicatorul Risk Reversal pe o lună a rămas sub zero aproape continuu începând din martie 2026, indicând faptul că cererea pentru opțiuni put pe EURUSD o depășește pe cea pentru opțiuni call. Cu alte cuvinte, investitorii manifestă o preferință mai mare pentru contractele care oferă protecție împotriva unei noi deprecieri a monedei euro. Graficul 2: Risk Reversal EURUSD pe o lună și cursul spot EURUSD Sursă: Bloomberg Finance LP Pe de altă parte, evoluțiile de pe piața obligațiunilor ar putea oferi un sprijin fundamental pentru perechea EURUSD. Randamentele obligațiunilor de stat germane pe doi ani au înregistrat o revenire mult mai accentuată (aproximativ +10 puncte de bază) decât cele ale omologilor lor americani, reflectând sensibilitatea semnificativ mai mare a zonei euro la un șoc energetic prelungit. Dacă tensiunile militare persistă pe termen lung, BCE ar putea fi forțată să adopte o poziție mai agresivă, axată pe inflație. Chiar și fără majorări suplimentare ale ratei dobânzii, o astfel de schimbare în comunicarea sa ar putea ajuta perechea EURUSD să-și apere nivelul de suport în jurul valorii de 1,1400. Graficul 3: EURUSD și diferența de randament între obligațiunile de stat germane și americane pe doi ani Sursă: Bloomberg Finance LP

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