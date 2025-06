Dolarul se apreciază înainte de NFP 📌

Will the NFP report be as weak as Wednesday’s ADP reading? 🔎 Raportul Non-Farm Payrolls (NFP) programat pentru 15:30 ora României este o sursă cheie de informații privind starea pieței muncii din SUA din perspectiva Fed și a politicii monetare. În condiții normale, citirea ar fi principalul obiectiv al piețelor financiare, dar astăzi o mare parte din atenție este deviată de ruperea dramatică a relațiilor dintre Donald Trump și Elon Musk. O lectură sub așteptări ar reorienta atenția către fundamentele macroeconomice, afectând probabil sentimentul de pe Wall Street, în special având în vedere seria de comunicate slabe ADP. La ce se așteaptă piețele? 📄 Crearea de locuri de muncă în luna mai este de așteptat să încetinească la aproximativ 125.000 (anterior: 177.000)

Șomajul este de așteptat să crească la 4,3%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2021

Creșterea salariilor este de așteptat să rămână stabilă, cu o creștere a câștigurilor orare medii de 0,3% MoM și 3,7% YoY

Creșterea așteptată a numărului de locuri de muncă este încă departe de a semnala o recesiune, dar alinierea dintre datele ADP și NFP ar fi un semnal mai clar pentru Fed că piața muncii începe să dea semne de slăbiciune.

Potrivit Goldman Sachs, o citire sub 100.000 ar putea genera o scădere a S&P 500 de aproximativ 0,25-1,5%. Așteptările privind reducerea ratelor în SUA ar putea, de asemenea, să crească brusc. Piața monetară estimează în prezent două reduceri complete până la sfârșitul anului 2025. Așteptările Fed 🎙️ Înaintea raportului din mai privind piața muncii (NFP), Rezerva Federală se confruntă cu o provocare dificilă - echilibrarea riscurilor de inflație cu semnele subtile de slăbiciune a pieței muncii. Comentariile recente ale membrilor FOMC indică faptul că nivelul actual al ratei dobânzii este considerat adecvat, deciziile viitoare urmând să fie luate cu prudență, pe baza datelor macroeconomice primite. Cu toate acestea, dacă viitorul raport NFP se dovedește la fel de slab ca ultimele două citiri ADP, ar putea servi ca un semnal serios de avertizare pentru Fed. Raportul ADP publicat miercuri a arătat că sectorul privat a creat doar 37.000 de noi locuri de muncă în luna mai - cea mai mică creștere lunară din martie 2023 și cu mult sub cele 110 000 prevăzute. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: XTB Research O viziune ceva mai optimistă asupra pieței muncii provine din datele privind locurile de muncă vacante. Datele din aprilie au depășit așteptările, iar tendința descendentă de lungă durată pare să se stabilizeze la peste 7 milioane de posturi vacante.



Sursă: XTB Research Scenarii potențiale 🖋️ RaportFP slab (sub 100.000 de noi locuri de muncă): Implicații: O creștere semnificativ mai scăzută a numărului de locuri de muncă poate intensifica îngrijorările cu privire la o răcire a pieței muncii.

Reacția Fed: Acest rezultat ar putea crește probabilitatea de a lua în considerare o reducere a ratei dobânzii pe termen scurt. Pe de altă parte, este puțin probabil ca Fed să acționeze pe baza unui singur rezultat slab. Raport NFP moderat (aproximativ 120.000-130.000 de locuri de muncă): Implicații: Un rezultat în conformitate cu previziunile actuale, indicând o încetinire treptată, dar nealarmantă.

Reacția Fed: Este posibil ca Fed să își continue strategia „wait and see”, menținând ratele actuale în timp ce monitorizează datele viitoare. Raport NFP puternic (peste 160.000 de locuri de muncă): Implicații: O creștere puternică a numărului de locuri de muncă ar sugera rezistența pieței muncii în ciuda presiunilor externe.

Reacția Fed: Acest lucru ar putea fi interpretat ca un semnal de menținere sau chiar de consolidare a poziției actuale de politică monetară. EURUSD (interval M15) Euro pierde teren în fața dolarului astăzi, în linie cu o ușoară revenire a monedei americane față de toate monedele G10. După o serie de scăderi, dolarul găsește un moment de ușurare - slăbiciunea anterioară a provenit din tensiunile dintre SUA și China și din datele macroeconomice dezamăgitoare din această săptămână (de exemplu, ADP, ISM). Perechea EURUSD a scăzut sub mediile mobile pe termen scurt și lung de pe graficul M15 (mediile mobile de 50 și 200), dar rămâne deasupra noului nivel de suport psihologic de la 1,14. Slăbiciunea recentă a dolarului a fost determinată de incertitudinea și turbulențele din jurul politicii comerciale a SUA, dar datele excepțional de slabe privind piața muncii (NFP) ar putea stârni speculații cu privire la posibile reduceri ale ratei Fed, punând o presiune suplimentară asupra dolarului.

