Dollar Tree se prăbușește după rezultatele mai slabe din trimestrul 2 2024/2025 📉

Dollar Tree a dezamăgit piața astăzi atât cu rezultatele sale pentru trimestrul precedent, cât și cu previziunile sale pentru întregul an fiscal. Compania a atins astăzi minimele din martie 2020, când acțiunile au fost împinse în jos de izbucnirea pandemiei COVID-19. Compania a scăzut cu aproape 20% astăzi și a pierdut mai mult de 53% de la începutul anului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania a raportat venituri de 7,37 miliarde de dolari, marcând al doilea trimestru consecutiv de tendință descendentă a vânzărilor. Pe o bază anuală, veniturile au reușit să se îmbunătățească ușor (cu 0,7%), cu toate acestea, comparând acest lucru cu rata de creștere din anul precedent (+6,9% pe an) este o dezamăgire, mai ales că piața se aștepta la +1,45% creștere a veniturilor. Segmentul Family Dollar a înregistrat performanțe slabe, cu o scădere a vânzărilor de 4% în ritm anual. Mai mult, compania a înregistrat și acolo o scădere de 0,1% a vânzărilor comparabile, deși în acest caz a fost o scădere mai mică decât cea prognozată. Chiar dacă această companie și-a îmbunătățit marja brută de profit la 30% (față de 29,2% cu un an înainte), îmbunătățirea a fost în conformitate cu așteptările pieței, astfel încât nu a ajutat prețul acțiunilor companiei. Creșterea acesteia s-a datorat în principal reducerii costurilor de transport, fiind în același timp subminată de creșterea costurilor de închiriere și de creșterea costurilor de distribuție în segmentul Family Dollar. Cea mai mare dezamăgire a fost profitul pe acțiune, care a scăzut la 0,67 dolari (față de o creștere așteptată la 1,05 dolari).

În plus față de deteriorarea profitabilității, compania și-a redus puternic perspectivele pentru trimestrul următor. Dollar Tree se așteaptă la venituri în trimestrul al treilea de 7,4-7,6 miliarde de dolari (media: 7,5 miliarde de dolari) față de previziunile de 7,6 miliarde de dolari. La nivelul EPS, compania se așteaptă la 1,05 - 1,15 dolari (media: 1,1 dolari) față de previziunile de 1,32 dolari. Aceste previziuni sunt influențate de ipotezele actualizate privind costurile legate de achiziția și redeschiderea magazinelor 99 Cents Only Stores, precum și de deprecierea și amortizarea mai mari pe parcursul anului fiscal 2024/25. REZULTATE 2Q24/2025 EPS ajustat 0,67 USD față de 0,91 USD YoY, estimare 1,05 USD EPS 0,62 USD față de 0,91 USD YoY

Vânzări comparabile Enterprise +0,7% față de +6,9% YoY, estimare +1,45% Vânzări comparabile Family Dollar -0,1%, estimare -0,21% Dollar Tree Segment vânzări comparabile +1.3% față de +7.8% YoY, estimare +2.89%

Vânzări nete 7.37 miliarde USD, +0.7% YoY Vânzări nete Dollar Tree 4,07 miliarde USD, +5% YoY, estimare 4,16 miliarde USD Vânzări nete Family Dollar 3,31 miliarde USD, -4% YoY, estimare 3,35 miliarde USD

Marja profitului brut 30% față de 29,2% YoY, estimare 29,9% Marja brută Dollar Tree 34,2% față de 33,4% YoY, estimare 34,1% Marja brută Family Dollar 24,9%, estimare 24,6%

Numărul total de locații 16.388, -0,5% YoY, estimare 16.374 Locații Dollar Tree 8.627, +5,5% YoY, estimare 8.294 Locații Family Dollar 7.761, -6,5% YoY, estimare 8.071

Deși rezultatele companiei rămân dezamăgitoare și previziunile pentru perioadele viitoare mai mici decât așteptările, astfel încât reacția piețelor pare ușor exagerată, având în vedere valorile indicatorilor fundamentali pentru companie și comparându-le cu perioada din martie 2020, când compania se tranzacționa la niveluri similare. Veniturile comparativ cu acea perioadă sunt cu 17% mai mari, profitul brut este cu 13% mai mare. Îngrijorările pot fi generate de profitul operațional mai slab, care a scăzut cu 65% față de acea perioadă, însă aceasta este probabil o problemă punctuală pentru companie. În ceea ce privește raporturile fundamentale, compania se tranzacționează la valori mai favorabile pentru fiecare dintre raporturile sale cheie bazate pe preț decât în timpul reducerii Covid (P/E: 12,5x față de 16,3x; P/BV 1,92x față de 2,82x; P/S 0,5x față de 0,76x; P/CF 5,19x față de 8,28). În doar două săptămâni, compania a pierdut mai mult de 31% din capitalizarea sa de piață. Sursă: xStation

