E momentul testării puterii dolarului

Ne așteaptă publicarea datelor privind inflația IPC din iunie pentru Statele Unite. Mulți indicatori sugerează că cifra globală se va încetini până la aproximativ 3,8%. O scădere mai pronunțată ar putea calma oarecum nervii încordați ai membrilor FOMC și ar putea încuraja investitorii să-și retragă o parte din pariurile privind majorările ratei dobânzii la următoarele ședințe. O majorare încă de la ședința din septembrie este în prezent inclusă în preț la aproximativ 80%. O nouă creștere a prețurilor la materiile prime energetice a determinat piețele să-și reevalueze prețurile într-o manieră agresivă. Scenariul de bază prevede din nou două majorări ale ratei dobânzii de către FOMC înainte de sfârșitul anului. Preocupările legate de situația inflaționistă sunt semnificative; piețele caută cu nerăbdare orice semne că presiunea asupra prețurilor încetinește (sau cel puțin nu crește). Inflația IPC Ce merită să știți despre datele privind inflația americană programate pentru ora 15:30? Consensul presupune o scădere semnificativă a indicelui anual, de la 4,2% în mai la aproximativ 3,8% în iunie.

Un factor cheie în acest context este preconizat a fi scăderea prețurilor la combustibili. Se estimează că, în iunie, aceasta a atins aproximativ 10% față de luna precedentă.

Inflația de bază (inflația care exclude prețurile cele mai volatile la alimente și energie) este de așteptat să rămână persistentă. În această direcție se va orienta Fed atunci când va lua decizii ulterioare privind politica monetară. Consensul estimează o valoare de 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Figura 1: Inflația IPC de bază și PCE în Statele Unite (2016-2026) Sursă: XTB Research, 14.07.2026 Declarația lui Warsh Declarația semestrială a președintelui Fed în fața Congresului este, de asemenea, programată pentru astăzi. Program De regulă, întregul eveniment este precedat de publicarea unei declarații a Rezervei Federale (aproximativ 15:30).

Prezentarea acesteia, la 17:00 fix, marchează începutul părții principale a audierii.

Ulterior, se trece la secțiunea dedicată întrebărilor adresate de politicienii din Camera Reprezentanților.

O zi mai târziu, la aceeași oră (miercuri, ora 17:00), președintele Fed va compărea în fața Senatului. Piețele nu sunt încă convinse cu privire la abordarea pe care o va adopta noul președinte în materie de politică monetară. Primele semnale, care au venit pe neașteptate, au fost moderat „hawkish”. Ne așteptăm ca întrebările congresmenilor să vizeze trei teme cheie. 1. Sfârșitul orientărilor prospective Noul președinte consideră că asumarea unor angajamente pe termen lung privează banca centrală de flexibilitatea necesară pentru a reacționa la schimbările bruște din economie. Marți, însă, el va fi nevoit să prezinte o schiță a planului pe care îl va pune în aplicare în lunile următoare. Să reamintim că la ultimul Grafic „dot plot”, adică proiecția traiectoriei ratei dobânzii realizată de membrii comitetului, Warsh nu a participat. Figura 2: Diferența dintre Graficul „dot plot” din martie și cel din iunie (nivelurile ratei dobânzii la sfârșitul anului 2026) Sursă: FOMC, 14.07.2026 2. Independența Fed Preocupările legate de interferența lui Trump în operațiunile Fed rămân actuale. Deși conferința din iunie a calmat oarecum sentimentul pieței, mulți se așteaptă în continuare ca Warsh să încerce să satisfacă cerințele Casei Albe. Să reamintim că, în ultimul an, fostul președinte, Jerome Powell, a devenit ținta unei anchete penale din partea Departamentului de Justiție. El a calificat acest demers drept o încercare de a exercita presiune asupra independenței Rezervei Federale, pentru a forța banca centrală să accelereze reducerile ratei dobânzii. Un proces de câteva luni cu președintele a fost îndurat și de Lisa Cook, care a fost „demisă” ilegal din funcția sa de membru al comitetului de către Trump. Prin urmare, politicienii vor încerca probabil să obțină un răspuns la întrebarea cheie: în ce fel diferă abordarea lui Warsh privind economia și politica monetară de cea prezentată de Trump. 3. Inflația Cu 90 de minute înainte de începutul audierii, vor fi publicate datele privind inflația din iunie din Statele Unite. Consensul nu prevede schimbări majore în ceea ce privește inflația de bază (consens 2,8%) și indică o scădere modestă a inflației globale (consens 3,8%). Totuși, acest lucru nu constituie un motiv de optimism. Presiunea asupra prețurilor rămâne în mod evident prea ridicată, ceea ce înseamnă că Congresul va solicita explicații foarte precise cu privire la modul în care Warsh intenționează să o aducă la nivelul țintă. Situația pe piața valutară În așteptarea datelor, dolarul înregistrează o depreciere foarte moderată față de euro — de 0,1% pe zi. Perechea EURUSD rămâne ușor sub nivelul de 1,14. Pe lângă speculațiile privind nivelul inflației din iunie și discuțiile legate de audierea lui Kevin Warsh programată pentru următoarele două zile, atenția se concentrează asupra știrilor din Orientul Mijlociu. Să reamintim că sâmbătă, Garda Revoluționară Islamică a emis o declarație în care a anunțat că Strâmtoarea Hormuz este închisă traficului maritim „până la noi ordine”. Figura 3: EURUSD (22.01 - 14.07) Sursă: xStation, 14.07.2026

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