Escaladarea conflictului cu Iranul: Ce trebuie urmărit și la ce să ne așteptăm

Comunicările diplomatice, relatările din presă și analizele independente indică faptul că o escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran este foarte probabilă.
Geografia Iranului este unul dintre cele mai mari, dacă nu chiar cel mai mare, atu al său. Dar aceasta creează, de asemenea, o serie de vulnerabilități. Vulnerabilitatea cu cele mai mari implicații pentru conflict și cea care oferă Statelor Unite cel mai bun raport câștig-risc este Insula Kharg
Această insulă, situată la aproximativ 30 de kilometri de coasta Iranului, reprezintă călcâiul lui Ahile al țării. Litoralul iranian este slab populat și prost organizat, dar aceasta nu este o chestiune de alegere, ci una de constrângeri. Apele teritoriale ale Iranului sunt prea puțin adânci pentru ca mega-petroliere, care constituie coloana vertebrală a economiei globale, să poată acosta în porturile iraniene.
În aceste condiții, Iranul este nevoit să-și transporte petrolul către un port situat pe o insulă de unde petrolierele îl pot prelua. Insula este mică, având doar 8 kilometri pătrați, aproximativ de 2,5 ori mai mare decât Central Park din New York. În ciuda dimensiunilor sale, aceasta gestionează 90% din exporturile de petrol ale Iranului.
Realist vorbind, dacă Statele Unite ar dori să facă conducerea Iranului să înțeleagă cât de defavorabilă este poziția sa militară, ar putea ocupa insula. Chiar dacă sunt posibile pierderi din partea SUA, Iranul nu are cum să respingă o debarcare amfibie hotărâtă a SUA.
Acest lucru contează deoarece exporturile de petrol reprezintă una dintre ultimele surse de supraviețuire ale economiei iraniene. Deși o economie de război poate funcționa mult mai mult timp decât bănuiesc majoritatea, este important să ne amintim:
- Iranul este un deșert; echilibrul dintre alimentele și apa disponibile se află de ani de zile la un pas de o criză umanitară și se agravează treptat.
- Industria iraniană este dispersată, ineficientă și neglijată; are nevoie de materii prime din străinătate.
- Iranul funcționează sub un regim economic de război nu de un an sau doi, ci, în practică, încă din anii 1970.
O amenințare reală planează în continuare asupra Iranului: pierderea infrastructurii de apă și energie electrică. Și în acest caz, Iranul este neputincios în fața puterii aeriene a SUA, iar distrugerea unei infrastructuri deja solicitate la limită într-o țară deșertică cu 90 de milioane de cetățeni ar avea consecințe apocaliptice.
După o astfel de acțiune, Statele Unite s-ar putea să nu mai aibă cu cine să negocieze, dar aceasta este o soluție de ultimă instanță.
Indicatori principali
În ciuda naturii haotice a procesului decizional de la Washington și Teheran, există o serie de semnale calitative care sugerează că probabilitatea unei escaladări este în creștere:
- Merită reținut faptul că Statele Unite nu și-au retras o mare parte din resursele militare din regiunea Golfului Persic, în ciuda acordurilor de încetare a focului. Există o probabilitate semnificativă ca ambele părți, în momentul semnării acordului, să fi calculat un moment oportun pentru a-l încălca.
- Pe 10 iulie, Trump a calificat oficial campania din Iran drept război și a solicitat sprijinul Congresului. Acest lucru indică în mod clar caracterul pe termen lung al conflictului.
- Atacurile SUA nu mai vizează exclusiv instalațiile IRGC. Au avut loc, de asemenea, numeroase lovituri asupra armatei regulate a Iranului, Artesh. Acest lucru indică faptul că nu mai este vorba de o operațiune de schimbare a guvernului folosindu-se de iranieni, ci de o campanie pe termen lung menită să slăbească capacitatea Republicii Islamice de a-și proiecta puterea.
Efecte
Calculul este, cel puțin la prima vedere, simplu:
- Aproximativ 25% din aprovizionarea cu produse petroliere rafinate provenea din regiunea Golfului Persic.
- Strâmtoarea Hormuz, care este blocată în prezent, gestiona aproximativ 75% din volumul total.
- Blocada nu este ermetică; în funcție de circumstanțe, aproximativ 5–15% din volumul dinainte de război trece prin strâmtoare.
- Acest lucru implică o reducere a ofertei globale de petrol de aproximativ 16–18%. Aceasta ar corespunde destul de bine nivelului de aproximativ 72 de dolari pe baril de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, o creștere de aproximativ 18% comparativ cu aproximativ 60 de dolari pe baril din decembrie 2025.
Eliberarea treptată a rezervelor de către (în principal) Statele Unite și China ar fi suficientă pentru a preveni o explozie a inflației, dar problema de astăzi este alta.
Ceea ce lipsește cel mai mult economiei globale nu este țițeiul, ci combustibilul. În prezent, nu există stocuri de benzină și motorină suficient de mari pentru a contracara creșterile de preț pe termen lung în fața unui șoc de aprovizionare și, mai grav, capacitatea de rafinare din Statele Unite și Europa este în prezent prea limitată. Dovada incontestabilă este așa-numitul „crack spread”, care se află la cel mai înalt nivel din istoria înregistrată.
Ce înseamnă toate acestea?
- Prețul petrolului reflectă deja o creștere semnificativă, dar nu totală.
- Prețurile benzinei nu reflectă tensiunile de pe piața produselor rafinate.
- Scăderea inflației s-ar putea dovedi temporară, iar următorul val de creșteri ar putea fi amânat.
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