Ethereum câștigă 9,00%, revenind la o corelație pozitivă cu BTC 🔎

Ethereum a crescut cu peste 9% astăzi și testează rezistența cheie la nivelul de 2.000 USD. Îmbunătățirea sentimentului pe piața criptomonedelor în general a restabilit, de asemenea, corelația sa cu Bitcoin, așa cum am remarcat în analiza de săptămâna trecută. Creșterea Ethereum este în mod clar un rezultat al mai multor factori de piață pozitivi. Începând cu factorii macroeconomici, cum ar fi speranța unor rezultate tangibile în urma negocierilor comerciale, până la îmbunătățirea sentimentului pieței de acțiuni și, în cele din urmă, la evoluțiile cripto-naționale. Bitcoin a câștigat deja aproape 30% de la minim și, pe măsură ce se apropie de nivelul de 100.000 USD, apetitul pentru risc al investitorilor crește. Astăzi vedem câștiguri în majoritatea proiectelor, Ethereum primind cea mai mare atenție. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ethereum Pectra Atunci când discutăm despre Ethereum, merită să menționăm cea mai recentă actualizare - Pectra - care, deși nu este un catalizator direct al creșterii, are un impact pozitiv asupra funcționalității rețelei. Actualizarea Ethereum Pectra (EIP-7702) introduce îmbunătățiri esențiale în abstractizarea conturilor, permițând portofelelor existente să funcționeze ca și contractele inteligente, fără a fi nevoie să se creeze conturi noi. Portofele precum Ambire și Trust Wallet au implementat deja aceste caracteristici, permițând utilizatorilor să: să plătească taxele pentru gaz folosind monede stabile,

să utilizeze un singur portofel pe mai multe lanțuri,

să automatizeze sarcini precum revendicarea de airdrops sau executarea de schimburi. Aceste modificări îmbunătățesc ușurința în utilizare, securitatea și confidențialitatea și, de asemenea, susțin funcții programabile care ar putea fi utilizate de agenții AI în viitor. Corelația Ethereum revine Recent, am observat că corelația dintre Ethereum și Bitcoin a scăzut la minime record. În timp ce Bitcoin creștea semnificativ, Ethereum rămânea în urmă. Această divergență a fost și mai vizibilă mai devreme, când Ethereum scădea puternic, iar Bitcoin rămânea într-o tendință laterală. Situația actuală a fost interesantă, deoarece am văzut o scădere notabilă a corelației dintre Bitcoin și Ethereum, care a coincis cu o creștere puternică a prețului BTC. Acest tip de configurație a avut loc doar de câteva ori înainte. În analiza noastră, presupunem o scădere a corelației sub 50% în ultimele două luni, împreună cu o creștere a Bitcoin de cel puțin 15% în ultimele 30 de zile. În majoritatea cazurilor anterioare, Ethereum a recuperat rapid decalajul față de Bitcoin, câștigând semnificativ în maxim o lună de la momentul apariției divergenței. Cu toate acestea, o condiție esențială pentru continuarea acestei mișcări ascendente a fost menținerea unui sentiment relativ pozitiv al pieței - lucru care a lipsit la 12 ianuarie 2020 și 29 ianuarie 2025. Dar în celelalte cazuri, amploarea redresării a fost semnificativ mai mare, iar revenirea actuală se potrivește îndeaproape cu cele trei cazuri anterioare (2020, 2023 și 2024).

