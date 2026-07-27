Ethereum se apropie de 2.000 USD

Aspecte esențiale Ethereum a înregistrat o creștere de aproape 25% într-o lună, apropiindu-se de nivelul de 2.000 de dolari datorită presiunii structurale asupra ofertei (un nivel record de staking de 34%) și lichidității limitate a pieței.

Revenirea capitalului către ETF-urile americane și îmbunătățirea climatului geopolitic au provocat un val de lichidare a pozițiilor short, susținând creșterile de preț.

Aprecierea ulterioară a ETH va depinde de decizia Fed (ședința din 28-29 iulie 2026), semnalele „hawkish” putând duce la o corecție, iar cele „dovish” la un avans către 2.400 de dolari.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prețul Ethereum crește astăzi odată cu deprecierea dolarului. Privind prin prisma principalelor monede de pe piața criptomonedelor, Ethereum este astăzi una dintre cele mai puternice criptomonede, apropiindu-se de nivelul de 2.000 de dolari. Ethereum ar putea ieși astăzi din tendința descendentă, vizibilă pe piață încă din septembrie 2025. În decursul unei luni, observăm o creștere de aproape 25%. În același timp, Bitcoin câștigă aproximativ 10%. Evoluția lunară a Ethereum. Iulie ar putea fi cea mai puternică lună din ultimul an. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB 1. Principalii factori ai creșterii prețului Ethereum Squeeze al ofertei: Rata de staking a ETH a atins un nivel record de 34% . Blocarea unei părți atât de mari din ofertă, combinată cu arderea tot mai mare a comisioanelor (Gas) în rețelele Layer 2 și DeFi și cu scăderea rezervelor pe bursele spot, limitează semnificativ lichiditatea pieței pe partea de vânzări.

Revenirea capitalului către ETF-uri: După o perioadă mai slabă la cumpăna dintre iunie și iulie, ETF-urile spot din SUA pe ETH și BTC au înregistrat fluxuri nete pozitive în a doua jumătate a lunii.

Dezescaladarea situației geopolitice și Short Squeeze : Suspendarea temporară a atacurilor reciproce dintre SUA și Iran a îmbunătățit apetitul global pentru risc. Acest lucru a declanșat o serie de lichidări ale pozițiilor short pe piața criptomonedelor, în valoare de peste 160 de milioane de dolari în decurs de 24 de ore. Achizițiile cumulate pe 20 de zile ale ETF-urilor pe ETH au depășit 300 de milioane de dolari. Este posibil ca, în viitorul apropiat, acestea să atingă cel mai ridicat nivel din noiembrie 2025. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB 2. Un catalizator cheie pentru piață: decizia Fed (28–29 iulie 2026) În ciuda fundamentelor solide, direcția imediată a prețului ETH depinde de rezultatul ședinței Comitetului Federal de Politică Monetară (FOMC) al Rezervei Federale a SUA. Scenariul Fed: Nicio modificare a ratei dobânzii (68,5%). O posibilă depășire a nivelului de 2.000 de dolari, dar există riscul de a nu se menține permanent peste această rezistență fără un volum crescut și noi forțe motrice pentru piața criptomonedelor.

Scenariul Fed: Creștere cu 25 de puncte de bază (31,5%). Realizarea profiturilor și ajustarea imediată a prețului. În parte, acest scenariu s-ar putea concretiza dacă Kevin Warsh ar afirma că urmează creșteri ale ratei dobânzii.

Scenariul Fed: Reducerea ratei dobânzii (scenariu improbabil). Un impuls puternic de creștere, cu o țintă tehnică în zona maximelor din luna mai, la 2.400 USD (+20%). Totuși, acest scenariu s-ar putea realiza parțial dacă Kevin Warsh adoptă o poziție dovish în timpul conferinței. 3. Factori de risc Volatilitatea sentimentului instituțional: În ciuda intrărilor nete săptămânale în ETF-uri, sfârșitul săptămânii trecute a adus ieșiri bruște, atât din partea BTC, cât și a ETH (peste 465 de milioane de dolari doar din ETF-urile BTC în două zile), indicând faptul că investitorii instituționali continuă să urmărească rapid câștiguri în perspectiva evenimentelor macroeconomice.

Contextul de reglementare din UE și SUA: Lucrările la Clarity Act din SUA sunt întârziate din cauza controverselor politice din Congres, ceea ce introduce o incertitudine juridică suplimentară. 4. Rezumat Ethereum se află într-un moment cheie. Dacă investitorii reușesc să depășească definitiv bariera psihologică de 2.000 de dolari, cu sprijinul unui anunț conciliant din partea Fed, ținta tehnică a scenariului de creștere se situează la 2.400 de dolari (în jurul unei retrageri Fibonacci de 23,6%). Cu toate acestea, un semnal de înăsprire din partea Rezervei Federale ar putea provoca o retragere rapidă către ultimul nivel de suport. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."