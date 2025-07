EURUSD +0,15% înainte de CPI din SUA 📌

Vor afecta tarifele pre╚Ťurile din SUA? ­čöÄ­čôâ La 15:30 ora Rom├óniei, va fi publicat ultimul indice al pre╚Ťurilor de consum (CPI) pentru luna iunie ├«n Statele Unite. Dolarul american se depreciaz─â ├«nainte de publicare, de╚Öi a╚Ötept─ârile pie╚Ťei privind cre╚Öterea presiunii infla╚Ťioniste ar putea sus╚Ťine dolarul prin specula╚Ťii privind politica monetar─â restrictiv─â a Fed. Ce s─â ne a╚Ötept─âm de la infla╚Ťia din SUA: ├Än iunie, pre╚Ťurile sunt estimate s─â creasc─â cu 0,3% fa╚Ť─â de luna precedent─â (fa╚Ť─â de +0,1% ├«n mai) ╚Öi cu 2,6% fa╚Ť─â de aceea╚Öi perioad─â a anului trecut (fa╚Ť─â de +2,4% ├«n mai).

Se estimeaz─â o cre╚Ötere a infla╚Ťiei de baz─â: +0,3% fa╚Ť─â de luna precedent─â (mai: 0,1%) ╚Öi +2,9% fa╚Ť─â de aceea╚Öi perioad─â a anului trecut (mai: 2,8%).

Se preconizeaz─â c─â tarifele vor determina cre╚Öterea pre╚Ťurilor la produse precum mobilier, juc─ârii, articole de agrement (de exemplu, echipamente sportive), ├«mbr─âc─âminte ╚Öi echipamente audio. Companiile sunt mai pu╚Ťin capabile s─â absoarb─â costurile tarifelor deoarece stocurile s-au epuizat, ceea ce va avea un impact negativ asupra marjelor.

Pre╚Ťurile alimentelor sunt preconizate s─â creasc─â moderat (+0,4% MoM) , ├«n principal din cauza c─ârnii ╚Öi a produselor importate.

Pre╚Ťurile energiei vor r─âm├óne probabil stabile: benzina ar putea ├«nregistra o cre╚Ötere de +0,8% MoM dup─â o sc─âdere de -2,6%, energia electric─â ar putea cre╚Öte cu +1% , ├«n timp ce pre╚Ťurile gazelor naturale ar putea sc─âdea cu -1% .

Presiunea asupra pre╚Ťurilor din sectorul serviciilor ar trebui s─â se reduc─â , sub influen╚Ťa tendin╚Ťelor defla╚Ťioniste din sectorul transportului aerian, al caz─ârii (hoteluri) ╚Öi al serviciilor de agrement. Pot datele macroeconomice s─â clarifice incertitudinea? Oficialii Fed consider─â c─â efectele complete ale r─âzboiului comercial ar putea fi vizibile abia din august sau chiar de la sf├ór╚Öitul anului. ├Äntre timp, mul╚Ťi economi╚Öti se a╚Öteapt─â ca tarifele s─â aib─â un impact asupra pre╚Ťurilor deja ├«n raportul de infla╚Ťie de ast─âzi. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Pre╚Ťurile chiriei r─âm├ón principalul factor care contribuie la infla╚Ťia din SUA, iar r─âzboiul comercial ar putea afecta pre╚Ťurile bunurilor importate, care vor fi ├«n centrul aten╚Ťiei ast─âzi. Acest lucru implic─â posibile cre╚Öteri ├«n alte segmente, cum ar fi ma╚Öinile second-hand, vehiculele noi, b─âuturile alcoolice, produsele alimentare ╚Öi tutunul. Chiar dac─â pre╚Ťurile combustibililor r─âm├ón sc─âzute ╚Öi nu reprezint─â ├«n prezent o surs─â de presiune infla╚Ťionist─â, tarifele prezint─â un risc vizibil. ├Än ultimul raport ISM privind serviciile, companiile au men╚Ťionat r─âzboiul comercial ca principal factor al cre╚Öterii pre╚Ťurilor ╚Öi al costurilor mai mari ale componentelor lan╚Ťului de aprovizionare. Subindicele pre╚Ťurilor r─âm├óne ridicat, de╚Öi este ├«nc─â semnificativ mai sc─âzut dec├ót ├«n perioada pandemiei. Cel mai mare factor care contribuie la infla╚Ťie ÔÇô pre╚Ťurile locuin╚Ťelor (chiria) ÔÇô este pe o traiectorie descendent─â, ceea ce ar trebui s─â contribuie la sc─âderea CPI ├«n lunile urm─âtoare. Dinamica pre╚Ťurilor locuin╚Ťelor noi a ├«ncetinit ╚Öi se afl─â acum pe un teritoriu neutru. Pre╚Ťurile chiriei pentru contractele noi sunt ├«n sc─âdere brusc─â. Pe m─âsur─â ce ponderea contractelor noi cre╚Öte, se a╚Öteapt─â ca componenta CPI referitoare la locuin╚Ťe s─â urmeze aceast─â tendin╚Ť─â. EURUSD (grafic H1) Dolarul american se depreciaz─â ├«n mod evident ├«naintea public─ârii raportului CPI. Cre╚Öterea EURUSD este sus╚Ťinut─â ╚Öi de aprecierea euro, perechea valutar─â ├«nregistr├ónd o cre╚Ötere de 0,18% ast─âzi. Cu toate acestea, av├ónd ├«n vedere maximul local de aproape 1,18120, cursul actual este ├«nc─â cu 1,25% sub acest nivel. O surpriz─â CPI pozitiv─â ar reduce a╚Ötept─ârile privind reducerile ratei dob├ónzii de c─âtre Fed ├«n acest an ╚Öi ar putea consolida dolarul. Dar acest lucru ar necesita o surpriz─â pozitiv─â mai mare, ├«ntruc├ót trecerea la o infla╚Ťie de baz─â de 2,9% este deja pre╚Ťuit─â ├«n consens. ┬á Sursa: xStation 5

