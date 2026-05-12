📉 EURUSD - 0,3% în așteptarea inflației

Aspecte esențiale Consensul estimează că rata inflației globale va atinge cel mai ridicat nivel din 2023.

Cu toate acestea, atenția se concentrează în primul rând asupra inflației de bază.

Piața estimează o probabilitate de aproximativ 30% pentru o majorare a ratei dobânzii în SUA înainte de sfârșitul anului.

Dolarul se apreciază pe măsură ce investitorii se îndepărtează de activele riscante.

Datele privind inflația IPC din SUA pentru luna aprilie urmează să fie publicate astăzi (15:30). Consensul se îndreaptă către o creștere semnificativă a cifrei globale (până la aproximativ 3,7%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023) și o creștere modestă a celei de bază (până la 2,7%). Piețele se vor concentra în primul rând pe aceasta din urmă, care exclude componentele cele mai volatile – alimentele și energia – oferind o imagine mai fiabilă a presiunilor asupra prețurilor profund înrădăcinate. O creștere a acestui indicator ar putea face ca FOMC să fie mai înclinat să înăsprească politica monetară. În prezent, piața preconizează o probabilitate de aproximativ 30% de majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului – în cazul în care indicatorul de bază se va situa semnificativ peste consens, ne putem aștepta la o reevaluare în sensul unei politici monetare restrictive și, în consecință, la un dolar mai puternic. Figura 1: Proiecția ratei dobânzii FOMC implicată de piață (2026 - 2027) Sursă: Bloomberg, 12/05/2026 Trebuie însă avut în vedere faptul că consumatorul mediu percepe presiunea inflaționistă nu în termeni de bază, ci în termeni nominali, punând un accent disproporționat de mare pe prețurile combustibililor și alimentelor. O creștere a indicatorului global peste nivelul așteptat (3,7%) ar trebui, prin urmare, să servească și ca un semnal de creștere pentru dolar. Deși acest lucru nu ar trebui să constituie în sine un argument pentru majorarea ratelor dobânzilor, întrucât este considerat în mare măsură temporar, ar putea contribui la o creștere a așteptărilor inflaționiste, ceea ce va fi cu siguranță foarte important pentru Comitet. La rândul său, acest lucru ar putea duce la o creștere mai mare a salariilor și a consumului în viitor, generând așa-numitele efecte de a doua rundă. Figura 2: Inflația IPC și PCE din SUA (2000 - 2026) Sursă: XTB Research, 12/05/2026 Luna trecută, cea mai mare parte a creșterii lunare a indicelui a fost determinată de tarifele aeriene, care au crescut brusc din cauza prețurilor semnificativ mai mari la combustibil – acestea reprezintă 20–30% din costurile de exploatare și peste jumătate din costurile variabile. Cardurile de memorie și procesoarele ar trebui, de asemenea, să fie pe ordinea de zi, deoarece costurile lor de producție au crescut semnificativ din cauza conflictului în curs dintre SUA și Iran. În plus, datorită ajustărilor metodologice, ar trebui să asistăm la o creștere notabilă a costurilor de închiriere, care au fost subestimate în mod constant în ultimele luni din cauza perturbărilor rezultate din cea mai lungă închidere a administrației din istorie. O creștere modestă a inflației de bază (în jur de 0,3% față de luna precedentă) este, prin urmare, deja prețuită de piețe și nu ar trebui să provoace îngrijorări majore. Figura 3: Contribuții cheie la variația inflației IPC din SUA de la o lună la alta (2023 - 2026) Sursă: XTB Research, 12/05/2026 Dolarul se apreciază înainte de publicare – deși este dificil să atribuim acest lucru speculațiilor legate de cifrele inflației din aprilie. Moneda americană este susținută de un sentiment de aversiune față de risc, provenit din impasul negocierilor dintre SUA și Iran. Asistăm la o nouă creștere a prețurilor materiilor prime energetice și la o reevaluare agresivă a ratelor dobânzilor în marile economii. Acest context favorizează monedele refugiu și monedele exportatorilor neți de energie – dolarul încadrându-se în ambele categorii. Figura 4: EUR/USD (04/05 - 12/05)

Sursă: xStation, 12/05/2026

