🔴EURUSD -0,3% înainte de decizia Fed

Rezerva Federal─â a SUA va anun╚Ťa decizia privind rata dob├ónzii ast─âzi la 21:00 ora Rom├óniei ­čŚŻ Dolarul american c├ó╚Ötig─â teren, ├«n timp ce US100 recupereaz─â pierderile de la ├«nceputul s─âpt─âm├ónii ├«nainte de decizia de ast─âzi privind rata dob├ónzii a Rezervei Federale. Presat─â de dolarul american, perechea EURUSD pierde aproape 0,3%, cobor├ónd sub nivelul 1,04 ├«naintea evenimentului din SUA, programat la 21:00 ora Rom├óniei ╚Öi de discursul lui Powell de la 21:30 ora Rom├óniei. Se apropie prima decizie Fed a anului Prima decizie a Rezervei Federale din acest an privind rata dob├ónzii este ├«n centrul aten╚Ťiei! ├Än timp ce pia╚Ťa este aproape sigur─â c─â ratele vor r─âm├óne neschimbate, comunicarea privind viitoarele schimb─âri de politic─â ar putea fi crucial─â. ├Ä╚Öi va men╚Ťine Fed pozi╚Ťia privind reducerea ratelor sau riscurile de infla╚Ťie vor avea prioritate, semnal├ónd o pauz─â mai lung─â dec├ót se a╚Ötepta ini╚Ťial? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil De╚Öi anun╚Ťul de ast─âzi poate distrage aten╚Ťia de la volatilitatea recent─â a ac╚Ťiunilor tehnologice ╚Öi de la incertitudinea din jurul lui Donald Trump, pre╚Öedintele Fed, Jerome Powell, s-ar putea confrunta ├«n continuare cu ├«ntreb─âri pe aceste teme ├«n timpul conferin╚Ťei de pres─â. La ce s─â ne a╚Ötept─âm din partea Fed? Rezerva Federal─â a redus ratele dob├ónzilor ├«n ultimele sale trei reuniuni, reduc├ónd ratele cu un total de 100 de puncte de baz─â. Cu toate acestea, reuniunea din decembrie a marcat o schimbare de ton deoarece a ap─ârut incertitudinea cu privire la tendin╚Ťele infla╚Ťiei. Fed recunoa╚Öte o pia╚Ť─â a muncii solid─â ╚Öi continuarea redres─ârii economice, suger├ónd c─â noi reduceri ale ratelor ar putea fi am├ónate pentru o perioad─â mai lung─â. Astfel, se a╚Öteapt─â ca Fed s─â men╚Ťin─â rata de referin╚Ť─â neschimbat─â la 4,5%, o mi╚Öcare care a fost semnalat─â clar ├«n comunic─ârile anterioare. ├Än ciuda recentelor remarci dovish din partea oficialilor Fed ╚Öi a u╚Öoarei presiuni din partea lui Trump, probabilitatea unor reduceri iminente ale ratelor r─âm├óne sc─âzut─â. Datele Bloomberg sugereaz─â c─â prima reducere complet─â a ratei din acest an este prognozat─â pentru luna iunie. ├Än prezent, nu se a╚Öteapt─â nicio reducere a ratei pe termen scurt, prima reducere fiind preconizat─â pentru luna iunie. Comunicarea mai bl├ónd─â a Fed a condus la a╚Ötept─âri de aproape dou─â reduceri complete ale ratei ├«n 2024, aliniindu-se cu proiec╚Ťia dot plot din decembrie a Fed. ├Än cazul ├«n care declara╚Ťia de ast─âzi a Fed este mai hawkish dec├ót se a╚Ötepta, dolarul ar putea recupera pe deplin pierderile recente. ├Än prezent, nu exist─â practic nicio ╚Öans─â de reducere a ratei, prima reducere din acest an fiind prev─âzut─â pentru luna iunie. Datorit─â atenu─ârii comunic─ârii, aproape dou─â reduceri complete ale ratelor sunt estimate pentru acest an, ├«n conformitate cu graficul dot plot publicat ├«n decembrie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB A╚Ötept─ârile privind ratele se stabilizeaz─â, ├«n timp ce dolarul a sl─âbit recent. ├Än cazul ├«n care reuniunea de ast─âzi va avea un ton ╚Öi mai hawkish dec├ót ultima, exist─â ╚Öansa ca dolarul s─â ├«╚Öi recupereze pe deplin pierderile. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Date economice recente din SUA Soliditatea pie╚Ťei for╚Ťei de munc─â: Num─ârul de angaja╚Ťi din sectorul nonagricol (NFP) din decembrie a fost mult mai mare dec├ót se a╚Ötepta , de 265 mii fa╚Ť─â de 165 mii (227 mii ├«n noiembrie). Rata ╚Öomajului a sc─âzut de la 4,2% la 4,1% , de╚Öi cre╚Öterea salariilor a fost u╚Öor sub a╚Ötept─âri, la 3,9% anual (fa╚Ť─â de 4,0% a╚Öteptat).

Date privind infla╚Ťia: CPI : Infla╚Ťia global─â a fost conform a╚Ötept─ârilor la 2,9% YoY , ├«n timp ce CPI lunar a r─âmas stabil la 0,4% MoM . Core CPI : Infla╚Ťia lunar─â de baz─â a sc─âzut la 0,3% (fa╚Ť─â de 0,4% a╚Öteptat ). Pre╚Ťurile de produc╚Ťie (PPI) : Indicele PPI de baz─â a stagnat lunar (0%), iar indicele PPI global a fost de 0,2% lunar (fa╚Ť─â de 0,4% a╚Öteptat ). At├ót cifrele YoY de baz─â, c├ót ╚Öi cele principale au fost mai mici dec├ót previziunile.

Sentimentul ├«ntreprinderilor ╚Öi al consumatorilor: Date PMI : PMI preliminar al serviciilor din ianuarie a sc─âzut brusc la 52,4 de la 55,4 (fa╚Ť─â de a╚Ötept─ârile pentru nicio schimbare), ├«n timp ce PMI de fabrica╚Ťie s-a ├«mbun─ât─â╚Ťit u╚Öor ( 50,1 fa╚Ť─â de 49,4 ). Produc╚Ťia industrial─â : Nea╚Öteptat de puternic─â la +0,9% MoM ├«n decembrie (vs. -0,1% ├«n noiembrie). ISM Servicii : 54,1 (vs 52,1 ├«n noiembrie ), cu o cre╚Ötere puternic─â a subindicelui pre╚Ťurilor la 64,4 (de la 58,2 ). V├ónz─ârile de retail : V├ónz─ârile din decembrie au fost mai slabe dec├ót se a╚Ötepta ( +0,4% MoM fa╚Ť─â de +0,7% a╚Öteptat ), de╚Öi ├«nc─â pozitive. V├ónz─ârile de retail de baz─â au fost, de asemenea, u╚Öor sub previziuni ( +0,4% MoM vs +0,5% a╚Öteptat ).

├Äncrederea consumatorilor sl─âbe╚Öte: Sentimentul Universit─â╚Ťii din Michigan a sc─âzut u╚Öor, a╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pe un an cresc├ónd marginal . Conference Board Consumer Confidence a ├«nregistrat o sc─âdere notabil─â , cu o deteriorare a perspectivelor pie╚Ťei muncii - prima astfel de sc─âdere din septembrie.

Comenzile de bunuri durabile scad două luni consecutiv: -2,2% în decembrie și -2,0% în noiembrie , în principal din cauza cererii mai slabe din sectorul transporturilor.

Observa╚Ťiile probabile ale lui Powell ╚Öi reac╚Ťia pie╚Ťei Se a╚Öteapt─â ca declara╚Ťia lui Powell s─â con╚Ťin─â doar modific─âri minore de formulare fa╚Ť─â de decembrie. De╚Öi ar putea sublinia incertitudinea continu─â ├«n ceea ce prive╚Öte infla╚Ťia, o schimbare semnificativ─â a pozi╚Ťiei de politic─â este pu╚Ťin probabil─â. De asemenea, este demn de remarcat faptul c─â componen╚Ťa membrilor cu drept de vot din cadrul FOMC se schimb─â ├«n acest an. Comitetul 2024 a fost dominat de centri╚Öti, ├«n timp ce 2025 va vedea o propor╚Ťie mai mare de membri dovish. Acest lucru sugereaz─â c─â reducerile ratelor r─âm├ón posibile, iar Powell este pu╚Ťin probabil s─â adopte ast─âzi un ton semnificativ mai hawkish. Va aborda Powell probleme politice sau legate de pia╚Ťa tehnologiei? Cu privire la Trump ╚Öi tarifele comerciale : Este probabil ca Powell s─â evite r─âspunsurile directe cu privire la apelurile lui Trump de a reduce ratele sau poten╚Ťialele tarife comerciale .

Despre ╚Öocul pie╚Ťei AI (DeepSeek) : Este pu╚Ťin probabil ca recenta depreciere a ac╚Ťiunilor din sectorul tehnologiei ca urmare a lans─ârii companiei de AI din China s─â determine un r─âspuns puternic din partea lui Powell. Impactul asupra pie╚Ťei: Ce urmeaz─â pentru EURUSD ╚Öi US100? EURUSD se apropie de 1,0400 ├«nainte de decizia Fed Dolarul s-a consolidat ├«n aceast─â s─âpt─âm├ón─â din cauza ie╚Öirii de capital din ac╚Ťiuni ╚Öi a ├«ngrijor─ârilor cu privire la poten╚Ťialele tarife comerciale de 2,5%. O declara╚Ťie Hawkish Fed Ôćĺ EURUSD poate testa suportul 1,0350 . Un ton mai Dovish Ôćĺ EUR,USD ar putea cre╚Öte peste 1,0460, viz├ónd poten╚Ťial 1,0500 . Sursa: xStation 5 US100 ├«╚Öi revine dup─â sc─âderea AI Indicele US100 a suferit un declin puternic luni, dup─â debutul modelului chinez DeepSeek AI. Cu toate acestea, indicele a revenit de atunci ├«n mod semnificativ. Decizia de ast─âzi a Fed este pu╚Ťin probabil s─â perturbe aceast─â redresare, dar un semnal clar c─â ratele vor r─âm├óne mai mari pentru mai mult timp ar putea reaprinde presiunea de v├ónzare. Principalele puncte de interes pentru traderii US100 ast─âzi: Rapoartele financiare care vor fi publicate dup─â ├«nchiderea pie╚Ťei din partea Microsoft, Meta, Tesla ╚Öi IBM vor oferi o perspectiv─â crucial─â asupra faptului dac─â evalu─ârile ridicate ale ac╚Ťiunilor r─âm├ón justificate .

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."