📈 EURUSD +0,4% înainte de NFP

Aspecte esențiale Dolarul american se depreciază în așteptarea publicării raportului.

Piața nu anticipează nicio modificare a ratelor dobânzilor din SUA până la sfârșitul anului.

O valoare slabă ar putea stimula așteptările privind reducerile de dobândă.

Raportul NFP din aprilie privind piața muncii din SUA urmează să fie publicat la ora 15:30 și va constitui un test important pentru dolar, care a pierdut teren în ultimele zile. Moneda americană rămâne sub presiune în ciuda știrilor de dimineață, care pun la îndoială durabilitatea armistițiului dintre SUA și Iran. Ultimele date Luna martie a înregistrat o valoare deosebit de puternică. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a depășit cu mult chiar și cele mai optimiste așteptări, atingând cel mai înalt nivel din decembrie 2024 (178.000). În schimb, rata șomajului (4,3%) și creșterea salariilor (3,5%) au scăzut în mod neașteptat. Datele au indicat că Fed nu este obligată să reducă ratele dobânzilor în grabă, ceea ce, având în vedere creșterea rapidă a prețurilor la energie, a fost extrem de valoros. Contextul geopolitic Situația pe frontul geopolitic rămâne tensionată. O rază de optimism a venit din rapoartele de miercuri ale Axios privind lucrările la un memorandum de pace. Ieri seară, însă, presa a fost plină de speculații cu privire la o reluare a acțiunilor militare în cazul în care nu s-ar ajunge la un acord durabil între SUA și Iran înainte de vizita lui Trump în China. Aceasta este programată pentru 14–15 mai. Politica monetară Datele au o importanță fundamentală pentru Rezerva Federală, care are un mandat dublu, fiind obligată să se concentreze atât pe stabilitatea prețurilor, cât și pe maximizarea ocupării forței de muncă. Piețele sunt indecise cu privire la direcția pe care o va lua FOMC în lunile următoare. Situația inflației provoacă îngrijorări crescânde, ceea ce a dus la o divizare semnificativă în cadrul comitetului la ultima sa reuniune – nu mai puțin de trei dintre membrii săi s-au opus așa-numitei „tendințe de relaxare”, adică preferinței pentru rate ale dobânzii mai mici pe termen mediu. Se așteaptă ca datele privind inflația din aprilie, care vor fi publicate marțea viitoare, să arate o creștere a ratei inflației globale la 3,7%. Cu toate acestea, factorii de decizie se vor concentra în primul rând pe inflația de bază, creșterea salariilor și așteptările inflaționiste, deoarece nu pot exercita o influență semnificativă asupra inflației determinate de factori din partea ofertei, cum ar fi creșterea prețurilor la energie. Piețele preconizează în prezent că ratele dobânzilor nu se vor modifica până la sfârșitul anului 2026. O valoare slabă, care sugerează că situația pieței muncii se deteriorează, îndepărtându-se de statutul încă relativ sigur de „concedieri puține, angajări puține”, ar putea semnala că economia va avea nevoie de un stimulent monetar. Acest lucru este, în orice caz, în concordanță cu retorica destul de conciliantă prezentată de Kevin Warsh, care va prelua conducerea FOMC începând cu următoarea reuniune. Un rezultat puternic ar putea, la rândul său, să ajute Comitetul să-și concentreze aproape toată atenția asupra situației inflației, mărind rândurile „șoimilor”, care par deja numeroși după ultima ședință. Date actuale Cele mai recente date – cererile săptămânale de șomaj – sunt deosebit de demne de remarcat; acum o săptămână, acestea au scăzut la 189.000, cel mai scăzut nivel din 1969, rămânând la niveluri scăzute și în această săptămână (200.000). Datele ADP au arătat, de asemenea, niveluri sănătoase (deși, de la începutul pandemiei, corelația acestora cu datele NFP a fost semnificativ mai slabă). Grafic: Date NFP și ADP (2015 - 2026)

Sursa: XTB, 08/05/2026

