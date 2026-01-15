📉EURUSD pierde 0,3%

EURUSD a scăzut astăzi cu peste 0,3%, retrăgându-se către niveluri tehnice cheie de suport după o serie de date macroeconomice solide din SUA, cu cererile inițiale de șomaj scăzând sub 200.000. Datele solide înseamnă că piața muncii, care se preconiza a fi „călcâiul lui Ahile” al SUA în 2026, este din nou considerată extrem de rezistentă.

Mai mult, datele din SUA de astăzi indică un scenariu favorabil dolarului american. Atât prețurile la export, cât și cele la import au crescut de la o lună la alta, în timp ce indicatorii de activitate regională din Philadelphia și New York au depășit semnificativ așteptările. Comentariile oficialilor Fed, Bostic și Goolsbee, sugerează, de asemenea, că Fed consideră din ce în ce mai mult piața muncii ca fiind stabilă, ceea ce ar putea reduce presiunea pentru reducerea ratelor dobânzilor.

Prețurile la export ale SUA MoM: 0,5% (prognoză: 0%, anterior: 0%)

Prețurile la import ale SUA MoM: 0,4% (prognoză: -0,2%, anterior: 0%)

Cererile inițiale de șomaj în SUA: 198.000 (prognoză: 215.000, anterior: 208.000, revizuit: 207.000)

Cererile de șomaj continuu în SUA: 1,884 milioane (prognoză: 1,897 milioane, anterior: 1,914 milioane, revizuit: 1,903 milioane)

Indicele de afaceri al Fed din Philadelphia (SUA): 12,6 (prognoză: -1,35, anterior: -10,2, revizuit: -8,8)

Indicele manufacturier al Fed din New York (Empire State): 7,7 (prognoză: 1, anterior: -3,90, revizuit: -3,7)

EURUSD se îndreaptă din nou spre 1,16, mișcarea descendentă încetinind în apropierea EMA pe 200 de perioade (linia roșie, 1,157), un nivel la care piața s-a inversat de două ori în ultima perioadă.

Sursa: xStation 5

Contractele futures pe indicele dolarului american (USDIDX) urcă la niveluri nemaiîntâlnite din prima jumătate a lunii decembrie, recuperând o parte din scăderea mai accentuată de la sfârșitul anului 2025. Indicele a înregistrat o serie de creșteri în ultimele două săptămâni, întrerupte doar de scurte retrageri.

Sursa: xStation 5