EURUSD scade înainte de NFP✂️

La 15:30 ora României va fi publicat raportul privind piața muncii din SUA; sunt așteptate revizuiri semnificative în scădere pentru 2024 📌 Variația ocupării forței de muncă: Consensul pieței este +173 mii; consensul Bloomberg prevede o creștere mai mare la 215 mii (comparativ cu 256 mii în decembrie).

Revizuiri pentru 2024: Cifrele privind ocuparea forței de muncă pentru 2024 sunt susceptibile de a fi revizuite în scădere cu peste 900 mii locuri de muncă.

Creșterea forței de muncă: Ajustată în sus cu aproape 2 milioane datorită actualizărilor populației.

Rata șomajului: Așteptată la 4,16% (față de 4,09% anterior). Prezentare generală a raportului privind ocuparea forței de muncă Se preconizează că raportul privind ocuparea forței de muncă din ianuarie va arăta că piața muncii continuă să fie solidă. Revizuirile semnificative ale datelor din anul precedent pot deveni principalul punct de interes. Se anticipează că Biroul de Statistică a Muncii (BLS) va reduce estimările privind ocuparea forței de muncă (NFP) pentru 2024 cu peste 900.000 de locuri de muncă. În același timp, actualizările estimărilor privind populația SUA ar putea crește estimările privind forța de muncă cu aproape 2 milioane - cele mai recente estimări ale populației BLS au crescut numărul populației cu aproximativ 3,6 milioane comparativ cu anul precedent. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: XTB Research Consensul pieței pentru modificarea ocupării forței de muncă se situează în prezent la +173 mii. Cu toate acestea, având în vedere surpriza pozitivă din raportul ADP de miercuri (+183 mii față de așteptările de 150 mii), o tendință similară ar putea fi așteptată pentru raportul NFP. Consensul Bloomberg susține, de asemenea, această direcție, preconizând o variație semnificativ mai mare, de +215 mii. Impactul asupra șomajului și salariilor Cu o forță de muncă mai mare, rata șomajului este așteptată să crească ușor la 4,16% (de la 4,09%). Participarea la forța de muncă ar putea crește la 62,6% de la 62,5%. Sursa: XTB Research Creșterea salariilor, o componentă cheie a inflației, este probabil să rămână moderat ridicată. Consensul pieței se așteaptă la o scădere la 3,8% de la 3,9% în decembrie. Cu mai mulți lucrători disponibili, companiile s-ar putea confrunta cu mai puține presiuni pentru a crește salariile, ceea ce ar putea avea un impact pozitiv asupra dinamicii inflației mai scăzute. În cazul în care creșterea salariilor încetinește, aceasta ar susține și mai mult argumentele Rezervei Federale în favoarea reducerii ratelor dobânzilor. În schimb, dacă salariile rămân stabile sau accelerează, acest lucru ar putea submina actuala poveste a dezinflației și ar putea întârzia relaxarea politicii monetare. Sursa: XTB Research Implicațiile pieței Reacția pieței bursiere: Raportul ar putea fi considerat pozitiv de către Fed, susținând așteptările de reducere a ratei dobânzii mai târziu în 2025. Această reacție presupune niveluri solide de ocupare a forței de muncă, alături de revizuiri în scădere pentru 2024 și reducerea presiunii inflaționiste determinate de salarii.

Piața obligațiunilor: Randamentele Trezoreriei ar putea menține o tendință descendentă, cu condiția ca raportul să susțină presiunile inflaționiste reduse și perspectivele dovish ale Fed.

Indicele dolarului: Un raport privind ocuparea forței de muncă mai slab decât se aștepta poate pune presiune pe dolar, favorizând activele mai riscante. Înainte de publicarea datelor, piața arată un apetit ușor redus pentru activele mai riscante și o ușoară creștere a valorii dolarului. La momentul publicării, EURUSD este în scădere cu 0,08%. Sursa: XTB Research

