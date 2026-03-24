Evoluții ale indicilor PMI din Europa – Sectorul manufacturier în creștere, sectorul serviciilor în scădere

24.03.2026 – Rezumatul indicatorilor PMI din Europa (martie) Franța : PMI pentru sectorul manufacturier: 50,2 (Estimare: 49,5; Valoare anterioară: 50,1) PMI pentru sectorul serviciilor: 48,3 (Estimare: 49,0; Anterior: 49,6)

Germania : PMI pentru sectorul manufacturier: 51,7 (Estimare: 49,4; Anterior: 50,9) PMI pentru sectorul serviciilor: 51,2 (Estimare: 52,0; Anterior: 53,5)

Zona Euro : PMI pentru sectorul manufacturier: 51,4 (Estimare: 49,4; Anterior: 50,8) PMI pentru servicii: 50,1 (Estimare: 50,9; Anterior: 51,9)

Pe baza datelor publicate, se poate observa o inversare clară a tendinței care a dominat în ultimele luni. În a doua jumătate a anului 2025, valorile crescânde ale PMI pentru servicii, adesea peste așteptări, erau norma. În același timp, valorile din sectorul manufacturier indicau o stagnare moderată, dar persistentă, a sectorului. Această schimbare de tendințe poate avea mai multe explicații posibile. Îmbunătățirea din sectorul manufacturier ar putea rezulta dintr-un aflux de comenzi din sectoarele apărării și infrastructurii. În ultimele trimestre, Uniunea Europeană a pus un accent puternic pe extinderea forțelor armate și pe renovarea/extinderea infrastructurii. Acestea sunt inițiative strict industriale, ceea ce se reflectă în indicatori. Pe de altă parte, nu se poate nega faptul că șomajul rămâne ridicat în comparație cu ultimii ani. Ratele șomajului sunt încă moderate, dar slăbiciunea pieței muncii ar putea începe să afecteze consumul. Cu toate acestea, ceea ce ar putea fi, și probabil este, un factor negativ mult mai semnificativ pentru sectorul serviciilor este situația dificilă a companiilor aeriene. Costurile ridicate ale combustibilului cauzate de conflictul din Iran determină o creștere bruscă a prețurilor biletelor de avion, ceea ce va avea un impact semnificativ, deși încă greu de cuantificat, asupra turismului și serviciilor.

