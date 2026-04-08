Evoluții pe piața valutară determinate de război: USD se prăbușește 💥; AUD, NZD și CHF își revin 🚀

Suspendarea timp de două săptămâni a operațiunilor militare americane împotriva Iranului a declanșat astăzi o scuturare bruscă pe piața valutară, inversând o mare parte din mișcările observate în ultimele săptămâni. Dintre o gamă largă de valute, cele ciclice sunt cele mai cumpărate, cu NZD, SEK și ZAR în frunte, în timp ce USD și CAD se află la coada clasamentului de putere. Perechile precum NZDUSD, AUDUSD și GBPUSD se redresează brusc, beneficiind de creșterea simultană a contractelor futures pe indici americani și de vânzarea masivă de petrol în urma celei mai mari scăderi într-o singură zi a prețurilor țițeiului din ultimii ani. Indicele dolarului scade cu aproximativ 0,9%, ceea ce, pe fondul unei reveniri puternice a apetitului pentru risc pe piețele bursiere, slăbește cererea pentru activele de refugiu și împinge pozițiile defensive în USD — și, într-o oarecare măsură, în JPY — pe margine. Reacția de astăzi urmează modelul observat în ultimele săptămâni, în care schimbările în intensitatea conflictului cu Iranul se traduc rapid în mișcări ale dolarului, yenului, petrolului și aurului, crescând volatilitatea în perechile valutare majore. Mai sus este heatmapul volatilității pe piața valutară. Sursa: xStation Cu toate acestea, cel mai mare beneficiar al sentimentului de astăzi dintre o bancă centrală cu o politică monetară restrictivă și o detensionare globală rămâne kiwi-ul: în urma deciziei RBNZ, NZDUSD a crescut temporar cu până la 2%, ajungând la aproximativ 0,5844, și menține în prezent câștiguri de aproximativ 1,7% la un curs de schimb de aproximativ 0,5824. Investitorii au interpretat declarația băncii ca o „pauză de politică monetară hawkish” — RBNZ a semnalat clar că este pregătită pentru creșteri rapide ale ratei dobânzii dacă inflația se extinde dincolo de sectorul energetic și începe să afecteze salariile și așteptările privind prețurile. În același timp, banca a subliniat că șocul de ofertă legat de creșterea anterioară a prețurilor petrolului este temporar și că cererea internă mai slabă și capacitatea de rezervă în creștere limitează riscul unei a doua runde de inflație. În acest context, NZD beneficiază în două moduri – ca monedă cu o primă de dobândă relativ ridicată și ca reprezentant clasic al coșului de monede cu profil de risc, care revine acum în favoare în urma suspendării ostilităților dintre SUA și Iran. Dacă fereastra pentru negocierile de pace de la Islamabad nu se închide prea brusc, avantajul actual al NZD față de USD s-ar putea menține, deși instabilitatea continuă din regiune și riscul unei escaladări bruște impun în continuare prudență la extinderea pozițiilor. Perechea NZDUSD a testat astăzi un important punct de control pe termen lung marcat de media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile. Retestarea s-a dovedit până acum fără succes. Sursa: xStation

