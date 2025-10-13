Exporturile Chinei cresc în cel mai rapid ritm de la începutul războiului comercial cu SUA 🔎

Exporturile Chinei au crescut cu 8,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai puternică creștere din ultimele șase luni), iar importurile au urcat cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai mare creștere din ultimele 17 luni).

Exporturile Chinei de metale rare au scăzut cu 31% în septembrie față de luna precedentă, atingând cel mai scăzut nivel din februarie, pe fondul înăspririi controalelor asupra exporturilor.

Importurile lunare record de minereu de fier și soia evidențiază o cerere rezistentă.

Excedentul comercial s-a situat la 90,5 miliarde de dolari, ușor sub așteptări, din cauza creșterii puternice a importurilor.

Astăzi, am primit datele comerciale ale Chinei pentru luna septembrie, care au fost mai bune decât se aștepta. Exporturile au crescut cu 8,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 328,6 miliarde de dolari (cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni), în timp ce importurile au crescut cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai puternică creștere din ultimele 17 luni). Excedentul comercial a crescut la 90,45 miliarde de dolari. Componența exporturilor este esențială pentru investitori. Livrările către SUA au scăzut cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar acest lucru a fost mai mult decât compensat de creșterea de două cifre către UE (~14%), ASEAN (~15-16%), Africa (~56%) și alte piețe non-americane (+14,8% în total). Această diversificare a ajutat China să mențină o rată de creștere a PIB-ului de aproape 5%, în ciuda creșterilor anterioare ale tarifelor. Exporturile către SUA au scăzut drastic de la începutul războiului comercial în aprilie, în timp ce alte regiuni au compensat această scădere. Importurile din SUA către China au rămas însă relativ stabile. În ultima săptămână, riscul politic a crescut brusc. Beijingul a extins controlul asupra exporturilor de pământuri rare și magneți, domeniu în care deține un monopol aproape total. Măsura a fost întâmpinată cu o puternică nemulțumire din partea administrației americane. Trump a amenințat că va reinstaura tarifele de 100% și va introduce restricții suplimentare la exportul de software. Drept urmare, contractele futures chinezești au scăzut cu aproape 6% până la sfârșitul sesiunii de vineri. Investitorii au început să se teamă de o escaladare suplimentară și de noi perturbări ale lanțului de aprovizionare în industrii precum automobilistică, vehicule electrice, baterii, aerospațială și energie regenerabilă. O ușoară dezescaladare a urmat în weekend, după o postare a lui Donald Trump în care acesta asigura că SUA și China vor ajunge la un acord, menționând că războiul comercial nu avantajează niciuna dintre părți. Piețele încă speră la o potențială întâlnire Xi-Trump în cadrul APEC la sfârșitul acestei luni, deși gama de rezultate posibile s-a lărgit. Pe termen scurt, creșterea exporturilor către piețele din afara SUA, stocarea de mărfuri (oțel, cărbune, soia din America de Sud) și redirecționarea comerțului prin hub-uri precum Vietnam atenuează impactul tensiunilor, dar triplarea tarifelor americane ar reprezenta un șoc deflaționist major pentru sectorul exporturilor din China și o lovitură pentru piețele globale de risc. Indicii chinezi înregistrează astăzi o revenire puternică, cu o creștere de aproximativ 3,50 - 4,00%. Indicele CHN.cash câștigă 3,75%, ajungând la 9.175 de puncte. În ciuda îmbunătățirii sentimentului pieței, indicii rămân cu peste 2,25% sub nivelurile de deschidere de vineri.

