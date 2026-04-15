Extinderea reală, profiturile și declarațiile băncilor centrale

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Ultimele știri din Iran de miercuri susțin activele de risc, întrucât SUA și Iranul sunt aproape de a conveni asupra unei prelungiri a armistițiului, ceea ce câștigă timp pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ar trebui să afecteze prețurile spot ale petrolului. Acest lucru sugerează că procesul de pace avansează și, dacă se confirmă, ar susține acțiunile. Această știre ar putea ajuta indicii americani să-și extindă câștigurile miercuri și să inverseze pierderile la contractele futures. Piețele europene sunt stabile sau ușor în scădere pe măsură ce avansăm în sesiunea europeană. Cu toate acestea, aceste mișcări mici ascund ceea ce se întâmplă în ansamblu: volatilitatea este mai redusă, iar piețele revin la un fel de „normalitate”, acum că conflictul din Orientul Mijlociu pare să se afle în fazele finale. Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, iar blocada americană a strâmtorii este în plină desfășurare, armata americană confirmând că 6 nave au făcut cale întoarsă când li s-a cerut acest lucru luni. Cu toate acestea, acest lucru nu diminuează speranțele că se va găsi în curând o soluție pentru redeschiderea strâmtorii, întrucât Donald Trump a declarat că ar putea avea loc discuții suplimentare între SUA și Teheran în următoarele două zile și a afirmat încă o dată că războiul este practic terminat.

Petrolul reușește să se mențină sub 100 de dolari

Prețul petrolului este mai ridicat astăzi, dar țițeiul Brent se situează confortabil sub pragul de 100 de dolari pe baril. Prețul Brent este în prezent puțin peste 96 de dolari pe baril, iar contractele futures europene pe gaz natural s-au întors, de asemenea, la nivelurile de la începutul lunii martie, sugerând că temerile privind aprovizionarea viitoare cu mărfuri esențiale încep în sfârșit să se atenueze. Piața fizică a petrolului sugerează în continuare că oferta este limitată (pentru că așa este), iar piața petrolului rămâne într-o situație extremă de backwardation, în care prețurile futures sunt mai mari decât prețurile spot. Cu toate acestea, se pare că cea mai gravă perioadă de volatilitate a trecut, iar investitorii și-au epuizat capacitatea de a reacționa la schimbările de narativ privind războiul din partea administrației Trump.

Acest lucru ar trebui să însemne că randamentele obligațiunilor se retrag, de asemenea, iar așteptările privind creșterea ratei dobânzii încep, de asemenea, să se diminueze. Randamentele s-au normalizat mai lent în comparație cu acțiunile, indicii americani fiind aproape de niveluri record, iar S&P 500 urcând la un pas de 7.000.

Bancherii centrali vor rămâne la abordarea de așteptare și observare

Astăzi avem o mulțime de reprezentanți ai băncilor centrale care vor lua cuvântul la conferința de primăvară a FMI, inclusiv Andrew Bailey de la BOE. Este probabil ca piața să asculte cu mare atenție ceea ce are de spus despre perspectivele inflației și despre direcția viitoare a ratelor dobânzilor. Merită menționat faptul că situația este foarte fluidă pentru Marea Britanie. Deși FMI se așteaptă ca Marea Britanie să fie cea mai grav afectată economie majoră de războiul din Iran, iar creșterea economică pe cap de locuitor să fie cea mai slabă din G7 în acest an, situația este fluidă, iar previziunile se pot schimba.

Marți, Christine Lagarde a respins scenariul unor majorări iminente ale ratei dobânzii și nu a mers până la a avertiza asupra unei spirale a inflației în viitor. Ne așteptăm ca tema dominantă a discursurilor reprezentanților băncilor centrale din această săptămână să fie un mesaj de „așteptare și observare” în ceea ce privește ratele dobânzilor; aceștia ar putea justifica această poziție menționând incertitudinea privind perspectivele inflației și contextul economic mai slab, care ar putea menține ancorate așteptările inflaționiste.

O zi slabă pentru Hermes, pe fondul războiului lui Trump care afectează cererea de genți de mână

Datele privind prețurile de import și export din SUA pentru luna martie sunt punctul de interes al zilei de astăzi, pe măsură ce piața încearcă să evalueze impactul consecințelor războiului din Iran. Indicii bursieri europeni resimt deja impactul războiului, în special indicele francez CAC, care înregistrează o performanță clar inferioară miercuri. LVMH a raportat venituri de 19,1 miliarde de euro pentru primul trimestru. Rezultatele au fost complicate de războiul din Orientul Mijlociu, iar compania a declarat că acesta a redus creșterea cu 1%, în special în diviziile de modă și articole din piele. Veștile de la Hermes au fost, de asemenea, dezamăgitoare, războiul reducând veniturile cu 300 de milioane de euro, care au ajuns la 4,1 miliarde de euro, în scădere cu 1%, pe fondul ajustărilor valutare care au afectat creșterea. Vânzările din Orientul Mijlociu au scăzut cu 6%, iar fluxurile turistice către Italia, Franța și Elveția au fost mai reduse din cauza războiului, ceea ce ar putea afecta veniturile viitoare. Piața a reacționat dur la aceste vești, iar prețul acțiunilor Hermes a scăzut astăzi cu 10% și este cu peste 20% mai mic în acest an.

Sectorul luxului afectat de războiul din Iran

În ansamblu, sectorul luxului, unul important pentru Europa, era pe cale de redresare, dar a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care reprezintă o piață majoră pentru aceste mărci. Nici măcar perspectivele unui armistițiu prelungit nu pot ajuta prețul acțiunilor Hermes în această dimineață, pe măsură ce piața evaluează impactul structural al conflictului asupra cererii de produse de lux. Având în vedere că lanțurile de aprovizionare din regiune sunt blocate, impactul acestui conflict asupra marcilor de lux ar putea fi prelungit și ar putea dura până când prețurile acțiunilor lor își vor reveni complet.

Tehnologia domină în acest moment discuțiile de pe piața bursieră, iar acțiunile din acest sector, precum Oracle, Amazon, Tesla, Google și Microsoft, au înregistrat cele mai bune performanțe săptămâna aceasta, cu o creștere uriașă a cererii pentru acțiunile Oracle; marți, volumul relativ al tranzacțiilor cu Oracle a fost de 2,2 ori mai mare decât rata normală. Se așteaptă creșteri suplimentare miercuri, iar dacă giganții tehnologici vor continua să înregistreze creșteri, acest lucru va facilita atingerea de noi maxime istorice de către indicii americani.

Producătorii de cipuri ar putea avea dificultăți, pe măsură ce piața se concentrează pe software

Merită urmărit prețul acțiunilor Nvidia, deoarece acesta este cel mai slab dintre numele tehnologice cu capitalizare mare în premarket. Acest lucru vine în urma raportului de rezultate al ASML, care nu a reușit să influențeze prețul acțiunilor. Compania a raportat venituri de 8,8 miliarde EUR în primul trimestru, marja brută s-a situat la limita superioară a estimărilor, iar compania a ridicat estimările pentru întregul an 2026 la 36-40 miliarde EUR. Compania a anunțat, de asemenea, un dividend, precum și angajamentul față de programul de răscumpărare a acțiunilor pentru perioada 2026-2028. China a reprezentat un punct slab pentru companie și ne așteptăm ca această situație să continue. Reacția moderată la prețul acțiunilor este un semn că piața privește dincolo de producătorii de hardware pentru tehnologia AI și se îndreaptă din nou către companiile de software, care au înregistrat scăderi semnificative ale valorii în ultimele luni. Dacă este vorba de o strategie de evaluare a tehnologiei, atunci Nvidia și ASML ar putea avea dificultăți în a ține pasul cu companii precum Oracle și Microsoft în viitor.