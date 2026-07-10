Fed prezintă raportul său semestrial. Acțiunile sunt scumpe, dar nu există o bulă speculativă?

Cu doar câteva zile înainte de prima audiere a lui Kevin Warsh în fața Congresului în calitate de președinte al Fed, Rezerva Federală a publicat raportul semestrial privind evoluțiile economice și financiare din SUA. Publicarea are loc în contextul în care perechea EUR/USD încearcă să se redreseze de la minimele ultimului an, pe fondul unei poziții restrictive a FOMC, a declarațiilor lui Warsh axate pe inflație și a fluxurilor de capital către dolarul american, considerat monedă refugiu. EURUSD încearcă o ușoară redresare față de minimele recente, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 1,1435. Perechea a găsit un suport solid în jurul nivelului de 1,1355 și testează în prezent media mobilă exponențială (EMA) pe 10 zile (1,1424). Cu toate acestea, tendința generală rămâne descendentă, deoarece evoluția prețului se situează cu mult sub mediile mobile exponențiale (EMA) de 30 și 100 de zile, ceea ce indică o rezistență puternică în apropierea nivelurilor de 1,1466 și 1,1510. Indicatorul RSI, la 45,7, se află în teritoriu neutru, sugerând o consolidare înainte de următoarea mișcare direcțională. Sursă: xStation5 Ce informații putem găsi în raport? Atât raportul, cât și viitoarea sesiune de întrebări și răspunsuri au o pondere mult mai mare decât de obicei, în urma recentei decizii a lui Warsh de a renunța la orientările prospective. Această schimbare de politică a lăsat piața practic fără nicio indicație cu privire la modul în care noul președinte al Fed percepe perspectivele economice și politica monetară viitoare, transformând acest raport într-o foaie de parcurs esențială pentru investitorii care caută indicii privind ratele dobânzilor. Evoluțiile economice din SUA Expansiunea din primul trimestru al anului 2026: Creșterea economică a fost stimulată de investițiile în tehnologie și de cheltuielile guvernamentale.

Capacitatea de producție și industria prelucrătoare: Capacitatea de producție a SUA crește într-un ritm solid, producția industrială robustă fiind alimentată de investițiile în centrele de date legate de inteligența artificială (AI).

Piața imobiliară: Activitatea pe piața imobiliară rămâne stagnantă. Așteptările privind inflația: Indicatorii privind așteptările pe termen lung în materie de inflație se aliniază, în linii mari, la ținta de 2%.

Oferta de forță de muncă: Creșterea ofertei de forță de muncă a scăzut din cauza încetinirii imigrației și a schimbărilor demografice. Sistemul financiar și condițiile de creditare Reziliența sistemului: Sistemul financiar este clasificat ca fiind „solid și rezilient”, vulnerabilitățile generale rămânând neschimbate.

Evaluarea activelor: Prețurile acțiunilor, ale obligațiunilor corporative și ale locuințelor rezidențiale depășesc mediile istorice.

Accesibilitatea creditului: Întreprinderile mici și gospodăriile se confruntă în mod constant cu condiții restrictive de creditare.

Rezervele bancare: Rezervele bancare se mențin la un nivel „suficient”, susținute de achizițiile efectuate în cadrul programului de gestionare a rezervelor. Creditul privat și activitatea fondurilor Situația pieței: Piețele de credit privat continuă să funcționeze normal, iar fondurile au stabilit frecvent limite de răscumpărare.

Solicitări de răscumpărare: Anumite fonduri de credit privat au înregistrat creșteri semnificative ale solicitărilor de răscumpărare în primul trimestru, ceea ce indică existența unor neplăți subiacente și îngrijorări cu privire la calitatea activelor. Ce este acest raport? Raportul semestrial al Fed (cunoscut oficial sub denumirea de Raportul privind politica monetară) este un document obligatoriu prezentat de Consiliul Rezervei Federale către Congres de două ori pe an. Acesta prezintă situația actuală a economiei SUA, punerea în aplicare a politicii monetare și perspectivele Fed privind inflația, ocuparea forței de muncă și stabilitatea financiară. De ce este important pentru piețe? Acest raport oferă investitorilor cea mai cuprinzătoare perspectivă asupra evaluării macroeconomice a băncii centrale, influențând direct așteptările privind viitoarele reduceri sau majorări ale ratei dobânzii. Detaliile cheie — precum evaluările activelor care depășesc mediile istorice, înăsprirea condițiilor de creditare privată și așteptările de inflație bine ancorate la 2% — oferă semnale esențiale care dictează sentimentul de tranzacționare pe piețele globale de obligațiuni, acțiuni și valute.

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