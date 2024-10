FRA40 reacționează la planurile de reformă bugetară din Franța 💡

Premierul Michel Barnier a dezvăluit o serie de creșteri de taxe care vizează marile întreprinderi, astfel încât companiile blue-chip franceze ar putea fi active astăzi. Reducerile cheltuielilor vor reprezenta puțin peste două treimi din veniturile totale, restul provenind din creșterea impozitelor pe întreprinderi, pe cei bogați și pe energie. Guvernul va propune, de asemenea, creșterea impozitelor pe biletele de avion și o taxă pe utilizarea avioanelor private. Achizițiile de acțiuni ale companiilor vor fi, de asemenea, supuse unei taxe excepționale atunci când acțiunile sunt anulate. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Conform planurilor, impunerea unor taxe temporare pentru aproximativ 440 de companii profitabile cu venituri anuale de peste 1 miliard de euro ar genera 8 miliarde de euro anul viitor și 4 miliarde de euro în 2026. Companiile în cauză sunt în principal LVMH, Hermes, L'Oreal, Total Energies, Schneider Electric și Sanofi, care se numără printre cele mai mari companii după capitalizarea bursieră din CAC 40. Printre sectoarele cele mai susceptibile de a fi afectate negativ de plan se numără utilitățile, telecomunicațiile și energia, care tind, de asemenea, să aibă marje mai mici. Sursa: Bloomberg Financial LP Cu toate acestea, impactul asupra pieței ar putea fi limitat, sugerează analiștii AlphaValue, deoarece noile obligații financiare impuse companiilor au fost deja în mare parte evaluate de piață. Impactul propriu-zis ar putea fi observat mai degrabă în 2025. Analiștii de la UBS estimează că noile măsuri fiscale ar putea reduce câștigurile indicelui CAC 40 cu până la 9% în 2025, în timp ce impactul asupra indicelui pan-european Stoxx 50 va fi de aproximativ 3%. O altă mare îngrijorare pentru Franța ar putea fi, de asemenea, incertitudinea pe termen lung cu privire la stabilitatea datoriei franceze, mai ales că Fitch (astăzi), Moody's (25 octombrie) și S&P Global (luna viitoare) își vor revizui ratingurile de credit începând de astăzi. Spread-ul dintre OAT-ul francez și Bund-ul german (ratele dobânzilor la titlurile de stat ale celor două țări) a fost de aproximativ 76 de puncte de bază joi. Anterior, a fost de aproximativ 47 de puncte de bază înainte ca președintele francez Emmanuel Macron să anunțe alegeri anticipate în iunie anul trecut. Sursa: Bloomberg Financial LP Indicele CAC40 (FRA40) se tranzacționează în prezent cu o volatilitate redusă. Contractele au șters scăderile timpurii, dar rămân totuși tot timpul sub mediile mobile exponențiale de 50 de zile, 100 de zile și 200 de zile, ceea ce poate sugera o tendință descendentă continuă a acțiunilor companiei. Sursa: xStation

