Francul elvețian se depreciază după ce SNB a menținut ratele dobânzilor neschimbate

Banca Națională Elvețiană (SNB) a decis să mențină rata dobânzii de referință neschimbată în cadrul ședinței din iunie. Rata dobânzii a rămas neschimbată exact din iunie anul trecut. Merită subliniat faptul că deciziile privind rata dobânzii în Elveția se iau trimestrial. Rata dobânzii rămâne la 0% și, în prezent, datorită inflației ușor crescute, nu ar trebui să ne așteptăm la presiuni pentru reduceri, dar, în același timp, aceasta este încă departe de limita superioară a țintei de inflație. În ciuda faptului că războiul din Iran a provocat o creștere temporară a prețurilor la energia importată și a împins rata inflației din luna mai la 0,6%, indicele IPC elvețian se situează în continuare confortabil în intervalul inferior al țintei de inflație de 0-2%. Elveția prezintă o dependență semnificativ mai redusă de materiile prime energetice din Orientul Mijlociu datorită energiei hidroelectrice și nucleare dezvoltate, ceea ce protejează economia locală de șocurile globale ale prețurilor într-o măsură mai mare decât în Zona Euro. Principala preocupare a factorilor de decizie rămâne cursul de schimb al francului elvețian și riscul aprecierii sale excesive în contextul incertitudinii geopolitice. Previziuni macroeconomice SNB a revizuit ușor în sens ascendent previziunile privind inflația pe termen scurt și mediu: Inflația : Banca prevede acum o inflație medie de 0,6% în 2026 (în creștere față de 0,5% în previziunea din martie) și de 0,6% în 2027 (de asemenea, în creștere față de 0,5%). În 2028, se preconizează o inflație de 0,7% (față de 0,6% anterior), iar în primul trimestru al anului 2029 se așteaptă o valoare de 0,8%.

Creșterea PIB-ului : Previziunile economice au rămas neschimbate. SNB se așteaptă ca economia elvețiană să crească cu aproximativ 1,0% în 2026 și cu 1,5% în 2027. Declarații ale bancherilor la conferința SNB Membrii cheie ai Consiliului de administrație al SNB au transmis semnale clare în cadrul conferinței de astăzi: Martin Schlegel (președintele SNB) : „Dacă este necesar, ne arătăm mai dispuși să intervenim pe piața valutară. În acest fel, contracarăm o apreciere rapidă și excesivă a francului elvețian, care ar pune în pericol stabilitatea prețurilor în Elveția” . „Inflația a crescut în ultimele luni ca urmare a prețurilor mai ridicate la energie. Cu toate acestea, presiunea inflaționistă pe termen mediu este practic neschimbată față de ultima evaluare a politicii monetare” . „Orice valoare între 0 și 2% este acceptabilă în ceea ce privește inflația” și „nu avem nicio preferință cu privire la nivelul exact al inflației în acest interval” . El a indicat, de asemenea, că condițiile monetare sunt mai slabe decât în martie, iar banca nu observă în prezent efecte de a doua rundă în Elveția.

Antoine Martin (membru al Consiliului de administrație al SNB) : Acesta a subliniat că situația din Orientul Mijlociu rămâne fragilă, adăugând că inflația globală ar trebui să se mențină la un nivel ridicat.

B Attilio Tschudin (membru al Consiliului de administrație al SNB) B : Acesta a remarcat că indicatorii interni arată o redresare economică solidă, dar principalul risc pentru perspectivele Elveției îl reprezintă starea economiei globale.

Ce se poate aștepta pentru EURCHF și USDCHF? EURCHF Imediat după anunțarea deciziei, francul s-a depreciat ușor față de euro, scăzând cu 0,2%–0,3% până la un nivel de aproximativ 0,9215 pe euro. De la aprecierea bruscă a francului la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie (izbucnirea războiului în Iran), comunicarea clară din partea SNB cu privire la disponibilitatea sa de a interveni a determinat o scădere sistematică a cursului CHF. O zonă puternică de ofertă pentru această pereche se situează între 0,9220 și 0,9250. USDCHF Semnarea miercuri, la Versailles, a unui acord de pace între SUA și Iran de către președintele Trump și președintele iranian reprezintă un factor puternic de atenuare a tensiunilor de pe piețele materiilor prime energetice. Acest lucru înseamnă o scădere a cererii pentru franc ca „activ de refugiu”, ceea ce ar trebui să favorizeze o revenire și o stabilizare a cursurilor EURCHF și USDCHF. Cu toate acestea, având în vedere „disponibilitatea sporită de a interveni” declarată de Martin Schlegel în cazul unor turbulențe, investitorii trebuie să țină cont de faptul că SNB limitează artificial potențialul francului de a se aprecia în continuare. Orice încercare bruscă de apreciere a CHF va fi probabil întâmpinată cu o vânzare masivă a monedei de către banca centrală elvețiană, ceea ce stabilește un prag minim solid pe termen lung pentru cotațiile EURCHF și USDCHF.

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