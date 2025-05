GBPUSD scade cu 0,25% 📌

Banca Angliei se a╚Öteapt─â s─â reduc─â ast─âzi rata dob├ónzii cu 25 de puncte de baz─â, p├ón─â la 4,25% ­čöÄ Dup─â conferin╚Ťa de ieri a pre╚Öedintelui Fed, aten╚Ťia investitorilor se ├«ndreapt─â c─âtre Banca Angliei, care va anun╚Ťa decizia privind rata dob├ónzii la 14:00 ora Rom├óniei. Preocup─ârile legate de cre╚Öterea economic─â au determinat a╚Ötept─âri privind noi reduceri (ultima a avut loc ├«n februarie) pentru a contracara riscul unei stagn─âri suplimentare ╚Öi pentru a oferi mai mult─â certitudine consumatorilor ╚Öi ├«ntreprinderilor. Decizia de ast─âzi concureaz─â ├«n importan╚Ť─â cu anun╚Ťul unui ÔÇ×acord comercial major cu reprezentan╚Ťii unei ╚Ť─âri mari ╚Öi foarte respectateÔÇŁ, pe care Trump l-a dezv─âluit peste noapte. Tarifele r─âm├ón un factor de risc major pentru redresarea economic─â a Regatului Unit, motiv pentru care specula╚Ťiile c─â acordul implic─â Regatul Unit au provocat o volatilitate semnificativ─â a lirei sterline. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil A╚Ötept─âri privind decizia de ast─âzi Revenirea reducerilor de dob├ónzi ÔÇô pia╚Ťa se a╚Öteapt─â la o reducere de 25 de puncte de baz─â, p├ón─â la 4,25%, cu un vot de 8:1 ├«n favoarea reducerii dob├ónzilor. Swati Dhingra, membru al Comitetului de politic─â monetar─â al B─âncii Angliei, ar putea sus╚Ťine o reducere mai agresiv─â, de 50 de puncte de baz─â (Bloomberg).

Actualizarea previziunilor privind PIB-ul ÔÇô cre╚Öterea economic─â din 2025 ar putea fi revizuit─â ├«n sens ascendent, ├«n timp ce cea din 2026 ar putea fi revizuit─â ├«n sens descendent, din cauza ├«ncetinirii provocate de politicile comerciale ale SUA.

Dezinfla╚Ťia continu─â ÔÇô CPI a sc─âzut la 2,6% ├«n martie, de la 2,8% ├«n februarie. Cu toate acestea, previziunile indic─â un v├órf local la jum─âtatea anului 2025, ├«n jurul valorii de 3,3% pe an. BoE inten╚Ťioneaz─â s─â men╚Ťin─â o ╚Ťint─â de infla╚Ťie de 2,0%, previziunile pe termen lung indic├ónd o ├«ncetinire a cre╚Öterii pre╚Ťurilor dup─â v├órful de la jum─âtatea anului 2025. Orientare acomodativ─â ÔÇô de╚Öi Comitetul de politic─â monetar─â va men╚Ťine probabil un ton prudent, incertitudinea ╚Öi dinamica mai slab─â ar putea determina o abordare mai acomodativ─â ├«n lunile urm─âtoare. Mai precis, termenul ÔÇ×gradualÔÇŁ ar putea fi eliminat din declara╚Ťiile BoE, semnal├ónd posibilitatea unor reduceri mai frecvente.

Sursa: XTB Research Ce pre╚Ťuri reflect─â pia╚Ťa? Pia╚Ťa monetar─â include ├«n totalitate ├«n pre╚Ť reducerea ratei dob├ónzii de ast─âzi ╚Öi acord─â o probabilitate de aproape 60% pentru continuarea relax─ârii ├«n iunie. Comentariile membrilor MPC din aprilie au indicat preocup─âri relativ reduse cu privire la infla╚Ťie, suger├ónd ├«n schimb o poten╚Ťial─â presiune dezinfla╚Ťionist─â din partea tarifelor americane. ├Äncetinirea cre╚Öterii pre╚Ťurilor ar putea fi, de asemenea, accentuat─â de sl─âbirea dolarului american.



Sursa: Bloomberg Finance L.P. Primul acord comercial ├«ntre SUA ╚Öi Marea Britanie Ast─âzi, Trump are programat─â o conferin╚Ť─â de pres─â la Casa Alb─â, ├«n cadrul c─âreia se a╚Öteapt─â prezentarea unui acord comercial cu un partener comercial al SUA. Surse confiden╚Ťiale citate de New York Times afirm─â c─â ╚Ťara ├«n cauz─â este ├«ntr-adev─âr Marea Britanie. Conform rapoartelor, acordul va lua probabil forma unui memorandum sau a unui cadru pentru negocieri ulterioare, mai degrab─â dec├ót a unui acord comercial finalizat. Cu toate acestea, persist─â specula╚Ťiile c─â documentul ar putea include reduceri tarifare pentru o╚Ťelul ╚Öi automobilele britanice, precum ╚Öi tarife mai mici pentru produsele agricole. La ├«nceputul acestei s─âpt─âm├óni, Marea Britanie a semnat un acord de liber schimb cu India, care va reduce sau elimina tarifele la principalele exporturi c─âtre India (carne de miel, whisky, echipamente medicale, ma╚Öini). ├Än schimb, Marea Britanie va reduce tarifele la produsele indiene, cum ar fi ├«mbr─âc─âmintea ╚Öi alimentele. Ca urmare, se preconizeaz─â c─â volumul comer╚Ťului dintre cele dou─â ╚Ť─âri va cre╚Öte cu aproximativ 25,5 miliarde de lire sterline, reduc├ónd dependen╚Ťa Marii Britanii de importurile din UE. GBPUSD (interval D1) Perechea GBPUSD a sc─âzut ast─âzi cu 0,16% ├«naintea deciziei BoE. Cu toate acestea, v├ónzarea perechii este determinat─â mai mult de puterea dolarului american (USD) dec├ót de sl─âbiciunea lirei sterline (GBP). Lira r─âm├óne printre monedele care ├«nregistreaz─â c├ó╚Ötiguri ast─âzi, dar c├ó╚Ötigurile USD sunt mai puternice, determin├ónd sc─âderea GBPUSD. Din punct de vedere tehnic, perechea a evoluat ├«ntr-un canal ascendent de la ├«nceputul anului. Limita superioar─â se situeaz─â ├«n prezent ├«n apropierea zonei de 1,34 GBPUSD, ├«n timp ce cel mai apropiat nivel de suport ├«n jos este ├«n jurul valorii de 1,32 GBPUSD. Sursa: xStation 5

